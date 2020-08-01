Мельбурн Сити
2:0
Конец матча
Стадион: АНЗ
Сидней
11' Желтая карточкаВиндбихлер Рихард
40' Желтая карточкаРетре Пауло
55' Желтая карточкаГуд Кёртис
1:0
57' ГолНун Крэйг
59' Желтая карточкаБрэттан Люк
2:0
68' ГолМакларен Джейми
22
Гуд
Кёртис
20
Луна
Адриан
19
Уэлс
Лаклан
11
Нун
Крэйг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
-
20 Луна АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Уэлс ЛакланНападающий
- Нападающий
-
11 Нун КрэйгНападающий
- Запасные игроки
-
46 Госи ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Наджар МудиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Момберт Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Зувела КрисПолузащитник
- Нападающий
-
18 Иванович ЛюкНападающий
-
Главный тренер: Steve Corica
Ход матча
40'
55'
57'
1:0
59'
68'
2:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макларен Джейми
|19 (3)
|0.73
|2.
|Нун Крэйг
|5 (1)
|0.19
|3.
|Луна Адриан
|4
|0.15
|4.
|Беренгер Флорен
|3
|0.12
|5.
|Сусаета Маркель
|2
|0.08
|6.
|Меткалф Коннор
|2
|0.08
|7.
|Гриффитс Ростин
|2
|0.08
|8.
|Кабрера Хавьер
|1
|0.04
|9.
|Бриллант Джошуа
|1
|0.04
|10.
|Гуд Кёртис
|1
|0.04
|11.
|Геллоуэй Скотт
|1
|0.04
|12.
|Делбридж Харрисон
|1
|0.04
|13.
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0.04
|14.
|Джеймисон Скотт
|0
|0
|15.
|Генро Денис
|0
|0
|16.
|Уэлс Лаклан
|0
|0
|17.
|Виндбихлер Рихард
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ле Фондре Адам
|18 (4)
|0.69
|2.
|Барбарусес Костас
|7 (1)
|0.27
|3.
|Нинкович Милош
|5
|0.19
|4.
|Бухагьяр Трент
|3
|0.12
|5.
|Касерес Энтони
|2
|0.08
|6.
|Ретре Пауло
|2
|0.08
|7.
|Баумйоханн Александер
|1
|0.04
|8.
|Rhyan Grant1
|1
|0.04
|9.
|О'Нилл Брэндон
|1
|0.04
|10.
|Ван Дер Сааг Гарри
|1
|0.04
|11.
|Тилио Марко
|1
|0.04
|12.
|Макгоуэн Райан
|1
|0.04
|13.
|Уилкинсон Алекс
|0
|0
|14.
|Брэттан Люк
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джеймисон Скотт
|9
|0
|2.
|Делбридж Харрисон
|3
|3
|3.
|Гриффитс Ростин
|5
|0
|4.
|Луна Адриан
|5
|0
|5.
|Нун Крэйг
|4
|0
|6.
|Аткинсон Натаниэль
|4
|0
|7.
|Беренгер Флорен
|3
|0
|8.
|Гуд Кёртис
|3
|0
|9.
|Геллоуэй Скотт
|3
|0
|10.
|Генро Денис
|3
|0
|11.
|Бузанис Дин
|2
|0
|12.
|Виндбихлер Рихард
|2
|0
|13.
|Бриллант Джошуа
|2
|0
|14.
|Меткалф Коннор
|2
|0
|15.
|Кабрера Хавьер
|1
|0
|16.
|Гловер Том
|1
|0
|17.
|Уэлс Лаклан
|1
|0
|18.
|Наджар Муди
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Брэттан Люк
|8
|0
|2.
|Ретре Пауло
|7
|0
|3.
|Баумйоханн Александер
|3
|1
|4.
|Rhyan Grant1
|2
|1
|5.
|Макгоуэн Райан
|3
|0
|6.
|Касерес Энтони
|2
|0
|7.
|Нинкович Милош
|1
|0
|8.
|Ле Фондре Адам
|1
|0
|9.
|Майкл Зулло
|1
|0
|10.
|Барбарусес Костас
|1
|0
|11.
|О'Нилл Брэндон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мельбурн Сити
|16.67% (7)
|26.19% (11)
|14.29% (6)
|21.43% (9)
|16.67% (7)
|4.76% (2)
|Сидней
|17.07% (7)
|24.39% (10)
|14.63% (6)
|4.88% (2)
|14.63% (6)
|24.39% (10)
Предыдущие игры
Мельбурн Сити Последние 20 матчей: + = -Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити
Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Сидней 2:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 0:4 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:3 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Мельбурн Сити Брисбен Роар 4:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:1 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс
Сидней Последние 20 матчей: + = -Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 0:0 Перт Глори
Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Сидней 2:2 Чонбук Хендай Моторс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Йокогама Маринос 4:0 Сидней Сидней 1:0 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 5:1 Брисбен Роар Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней Перт Глори 1:3 Сидней Сидней 2:1 Мельбурн Виктори
Последние игры между собой
Мельбурн Сити: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Сидней: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Мельбурн Сити 0:4 Сидней A-Лига Сидней 3:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 0:1 Сидней A-Лига Сидней 2:0 Мельбурн Сити Кубок ФФА Сидней 3:0 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 1:3 Сидней A-Лига Сидней 1:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 1:0 Сидней Кубок ФФА Мельбурн Сити 3:0 Сидней A-Лига Мельбурн Сити 2:2 Сидней A-Лига Сидней 1:1 Мельбурн Сити A-Лига Сидней 0:1 Мельбурн Сити A-Лига Сидней 0:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 1:2 Сидней A-Лига Сидней 1:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 2:1 Сидней A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|Заявка
|23
|16
|3
|4
|46 - 21
|51
|2.
|Мельбурн Сити
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|44 - 34
|43
|3.
|Веллингтон Феникс
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|37 - 29
|40
|4.
|Брисбен Роар
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|27 - 26
|38
|5.
|Перт Глори
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|40 - 29
|34
|6.
|Аделаида Юнайтед
|Заявка
|24
|11
|1
|12
|41 - 46
|34
|7.
|Вестерн Юнайтед
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|36 - 29
|30
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|29 - 31
|30
|9.
|Ньюкасл Джетс
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|28 - 40
|28
|10.
|Мельбурн Виктори
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|26 - 39
|20
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|Заявка
|25
|4
|3
|18
|23 - 53
|15