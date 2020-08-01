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Мельбурн Сити
2:0
Конец матча

Стадион:
Сидней
0'
11' Желтая карточка
Виндбихлер Рихард
40' Желтая карточка
Ретре Пауло
55' Желтая карточка
Гуд Кёртис
1:0
57' Гол
Нун Крэйг
59' Желтая карточка
Брэттан Люк
2:0
68' Гол
Макларен Джейми
90'+5
1
Гловер
Том
4
Делбридж
Харрисон
40
Виндбихлер
Рихард
22
Гуд
Кёртис
3
Джеймисон
Скотт
20
Луна
Адриан
6
Бриллант
Джошуа
10
Беренгер
Флорен
19
Уэлс
Лаклан
9
Макларен
Джейми
11
Нун
Крэйг
1
Рэдмейн
Эндрю
8
Ретре
Пауло
6
Макгоуэн
Райан
4
Уилкинсон
Алекс
16
Кинг
Джоэл
5
Баумйоханн
Александер
26
Брэттан
Люк
17
Касерес
Энтони
10
Нинкович
Милош
11
Барбарусес
Костас
9
Ле
Фондре
Адам
Мельбурн Сити
Сидней

Ход матча

11'
Виндбихлер Рихард
 
40'
 
Ретре Пауло
55'
Гуд Кёртис
 
57'
Нун Крэйг
(Луна Адриан)
1:0
59'
 
Брэттан Люк
67'
 
Иванович Люк
Баумйоханн Александер
67'
 
Бухагьяр Трент
Барбарусес Костас
68'
Макларен Джейми
(Нун Крэйг)
2:0
69'
Меткалф Коннор
Луна Адриан
 
69'
Аткинсон Натаниэль
Уэлс Лаклан
 
74'
Наджар Муди
Макларен Джейми
 
80'
 
Зувела Крис
Брэттан Люк
80'
 
Майкл Зулло
Кинг Джоэл
86'
 
Ван Дер Сааг Гарри
Ретре Пауло
88'
Наджарин Рами
Нун Крэйг
 

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макларен Джейми 19 (3) 0.73
2. Нун Крэйг 5 (1) 0.19
3. Луна Адриан 4 0.15
4. Беренгер Флорен 3 0.12
5. Сусаета Маркель 2 0.08
6. Меткалф Коннор 2 0.08
7. Гриффитс Ростин 2 0.08
8. Кабрера Хавьер 1 0.04
9. Бриллант Джошуа 1 0.04
10. Гуд Кёртис 1 0.04
11. Геллоуэй Скотт 1 0.04
12. Делбридж Харрисон 1 0.04
13. Аткинсон Натаниэль 1 0.04
14. Джеймисон Скотт 0 0
15. Генро Денис 0 0
16. Уэлс Лаклан 0 0
17. Виндбихлер Рихард 0 0
Сидней
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ле Фондре Адам 18 (4) 0.69
2. Барбарусес Костас 7 (1) 0.27
3. Нинкович Милош 5 0.19
4. Бухагьяр Трент 3 0.12
5. Касерес Энтони 2 0.08
6. Ретре Пауло 2 0.08
7. Баумйоханн Александер 1 0.04
8. Rhyan Grant1 1 0.04
9. О'Нилл Брэндон 1 0.04
10. Ван Дер Сааг Гарри 1 0.04
11. Тилио Марко 1 0.04
12. Макгоуэн Райан 1 0.04
13. Уилкинсон Алекс 0 0
14. Брэттан Люк 0 0

Карточки

Мельбурн Сити
# Игрок      
1. Джеймисон Скотт 9 0
2. Делбридж Харрисон 3 3
3. Гриффитс Ростин 5 0
4. Луна Адриан 5 0
5. Нун Крэйг 4 0
6. Аткинсон Натаниэль 4 0
7. Беренгер Флорен 3 0
8. Гуд Кёртис 3 0
9. Геллоуэй Скотт 3 0
10. Генро Денис 3 0
11. Бузанис Дин 2 0
12. Виндбихлер Рихард 2 0
13. Бриллант Джошуа 2 0
14. Меткалф Коннор 2 0
15. Кабрера Хавьер 1 0
16. Гловер Том 1 0
17. Уэлс Лаклан 1 0
18. Наджар Муди 1 0
Сидней
# Игрок      
1. Брэттан Люк 8 0
2. Ретре Пауло 7 0
3. Баумйоханн Александер 3 1
4. Rhyan Grant1 2 1
5. Макгоуэн Райан 3 0
6. Касерес Энтони 2 0
7. Нинкович Милош 1 0
8. Ле Фондре Адам 1 0
9. Майкл Зулло 1 0
10. Барбарусес Костас 1 0
11. О'Нилл Брэндон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мельбурн Сити 16.67% (7) 26.19% (11) 14.29% (6) 21.43% (9) 16.67% (7) 4.76% (2)
 Сидней 17.07% (7) 24.39% (10) 14.63% (6) 4.88% (2) 14.63% (6) 24.39% (10)

Предыдущие игры

Мельбурн Сити Последние 20 матчей: + = -
Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити
Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Сидней 2:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 0:4 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:3 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Мельбурн Сити Брисбен Роар 4:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:1 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс
Сидней Последние 20 матчей: + = -
Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 0:0 Перт Глори
Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Сидней 2:2 Чонбук Хендай Моторс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Йокогама Маринос 4:0 Сидней Сидней 1:0 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 5:1 Брисбен Роар Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней Перт Глори 1:3 Сидней Сидней 2:1 Мельбурн Виктори

Последние игры между собой

Мельбурн Сити: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Сидней: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Сидней 2:1 Мельбурн Сити A-Лига Сидней 0:2 Мельбурн Сити A-Лига Сидней 2:0 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 0:3 Сидней A-Лига
Мельбурн Сити 0:4 Сидней A-Лига Сидней 3:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 0:1 Сидней A-Лига Сидней 2:0 Мельбурн Сити Кубок ФФА Сидней 3:0 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 1:3 Сидней A-Лига Сидней 1:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 1:0 Сидней Кубок ФФА Мельбурн Сити 3:0 Сидней A-Лига Мельбурн Сити 2:2 Сидней A-Лига Сидней 1:1 Мельбурн Сити A-Лига Сидней 0:1 Мельбурн Сити A-Лига Сидней 0:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 1:2 Сидней A-Лига Сидней 1:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 2:1 Сидней A-Лига
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Ретре Пауло получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Виндбихлер Рихард получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ANZ Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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