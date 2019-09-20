Копа Судамерикана 2019
Колон
1:1
Второй тайм: 79'
Атлетико Минейро
15' Желтая карточкаДи Санто Франко
0:1
36' ГолЧара Йимми
1:1
52' ГолWilson Morelo
19
Alex
Vigo
16
Igor
Rabello
14
Jose
Welison
10
Касарес
Хуан
18
Vinicius
X
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Alex VigoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
14 Jose WelisonПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Касарес ХуанПолузащитник
-
18 Vinicius XПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 GugaЗащитник
- Полузащитник
-
15 Отеро РомулоПолузащитник
-
22 ЖеуваниоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Alerrandro
-
-
-
29 Wilson III
-
21 Vitor Mendes
-
Главный тренер: Кульпи Левир
Ход матча
15'
36'
0:1
52'
1:1
Предыдущие игры
Колон Последние 20 матчей: +9 =4 -7Колон 2:1 Сан-Лоренсо Колон 1:1 Атлетико Тукуман Колон 1:1 Росарио Сентраль Сол де Майо 0:4 Колон
Индепендьенте 2:0 Колон Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата Колон 4:0 Сулия Сулия 1:0 Колон Уракан 2:0 Колон Колон 0:1 Патронато де Парана Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Колон 3:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Колон Колон 3:0 Акассусо Тигре 3:2 Колон Колон 2:0 Депортиво Мунисипаль Колон 0:0 Тигре Химнасия Ла-Плата 3:2 Колон Колон 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +10 =3 -7Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Ла Экидад 1:3 Атлетико Минейро
Атлетико Минейро 0:1 Байя Атлетико Минейро 2:1 Ла Экидад Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:2 Форталеза Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу Сантос 3:1 Атлетико Минейро Сантос 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Алагоано
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
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