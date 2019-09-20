Копа Судамерикана 2019

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Колон
1:1
Второй тайм: 79'
Атлетико Минейро
0'
15' Желтая карточка
Ди Санто Франко
0:1
36' Гол
Чара Йимми
1:1
52' Гол
Wilson Morelo
79'
1
Леонардо
Буриан
13
Gonzalo
Escobar
24
Guillermo
Luis
Ortiz
6
Emanuel
Olivera
19
Alex
Vigo
8
Fernando
Zuqui
18
Rodrigo
Aliendro
21
Лертора
Федерико
28
Эстигаррибия
Марсело
10
Luis
Miguel
Rodriguez
27
Wilson
Morelo
12
Cleiton
Schwengber
2
Patric
II
4
Ревер
Умберто
16
Igor
Rabello
6
Fabio
Santos
IV
14
Jose
Welison
7
Mendes
Elias
II
10
Касарес
Хуан
18
Vinicius
X
8
Чара
Йимми
28
Ди
Санто
Франко
Колон
Атлетико Минейро

Ход матча

15'
 
Ди Санто Франко
36'
0:1
Чара Йимми
52'
Wilson Morelo
1:1
67'
 
Отеро Ромуло
Касарес Хуан

Предыдущие игры

Колон Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Колон 2:1 Сан-Лоренсо Колон 1:1 Атлетико Тукуман Колон 1:1 Росарио Сентраль Сол де Майо 0:4 Колон
Индепендьенте 2:0 Колон Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата Колон 4:0 Сулия Сулия 1:0 Колон Уракан 2:0 Колон Колон 0:1 Патронато де Парана Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Колон 3:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Колон Колон 3:0 Акассусо Тигре 3:2 Колон Колон 2:0 Депортиво Мунисипаль Колон 0:0 Тигре Химнасия Ла-Плата 3:2 Колон Колон 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Ла Экидад 1:3 Атлетико Минейро
Атлетико Минейро 0:1 Байя Атлетико Минейро 2:1 Ла Экидад Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:2 Форталеза Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу Сантос 3:1 Атлетико Минейро Сантос 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Алагоано
1/8 финала
4 Коринтианс
1 Монтевидео Уондерерс
2 Пеньяроль
5 Флуминенсе
3 Индепендьенте
3 Универсидад Католика Сантьяго
0 Каракас
2 Индепендьенте дель Валле
3 Сулия
3 Спортинг Кристал
5 Колон
4 Аргентинос Хуниорс
0 Ботафого Рибейрао
3 Атлетико Минейро
2 Рояль Пари
4 Ла Экидад
1/4 финала
1 Коринтианс
1 Флуминенсе
2 Индепендьенте
2 Индепендьенте дель Валле
1 Сулия
4 Колон
5 Атлетико Минейро
2 Ла Экидад
1/2 финала
0 Коринтианс
2 Индепендьенте дель Валле
0 Колон
0 Атлетико Минейро
Финал
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Чара Йимми бьет в цель!
  • Желтая карточка
    15'
    Ди Санто Франко получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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