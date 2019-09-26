Копа Судамерикана 2019

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Индепендьенте дель Валле
0:1
Второй тайм: 49'
Коринтианс
0'
20' Желтая карточка
Сорноса Хуниор
0:1
29' Гол
Боселли Мауро
49'
14
Хорхе
Пинос
Хайман
4
Ландасури
Антони
5
Richard
Schunke
2
Luis
Geovanny
Segovia
17
Angelo
Preciado
16
Кристиан
Пеллерано
15
Jhon
Sanchez
21
Франко
Алан
10
Efren
Mera
11
Cristian
Dajome
8
Торрес
Габриэль
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
4
Manoel
Ribeiro
II
26
Жил
Карлос
29
Авелар
Данило
15
Ральф
Телес
38
Педринью
Роша
28
Рамиро
7
Сорноса
Хуниор
9
Вагнер
Лав
17
Боселли
Мауро
Индепендьенте дель Валле
Коринтианс

Ход матча

20'
 
Сорноса Хуниор
29'
0:1
Боселли Мауро

Предыдущие игры

Индепендьенте дель Валле Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Коринтианс 0:2 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 0:2 Макара Универсидад Католика Сантьяго 0:1 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 2:0 Фуэрса Амарилья
Эмелек 1:3 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 1:0 Индепендьенте Индепендьенте дель Валле 2:3 Мушук Руна Индепендьенте 2:1 Индепендьенте дель Валле Америка Кито 1:1 Индепендьенте дель Валле Барселона Гуаякиль 4:1 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 2:2 Гуаякиль Сити Индепендьенте дель Валле 2:0 Каракас Текнико Университарио 1:1 Индепендьенте дель Валле Каракас 0:0 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 2:0 Депортиво Куэнка Универсидад Католика Сантьяго 3:2 Индепендьенте дель Валле Дельфин 0:1 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 5:0 Универсидад Католика Сантьяго Индепендьенте дель Валле 1:0 Эль Насьональ Аукас 2:1 Индепендьенте дель Валле
Коринтианс Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Коринтианс 2:1 Байя Коринтианс 0:2 Индепендьенте дель Валле Флуминенсе 1:0 Коринтианс Коринтианс 2:2 Сеара
Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:1 Коринтианс Аваи 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Флуминенсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 0:0 Коринтианс Коринтианс 2:0 Гойяс Коринтианс 1:1 Палмейрас Монтевидео Уондерерс 1:2 Коринтианс Форталеза 1:3 Коринтианс Коринтианс 2:0 Монтевидео Уондерерс Коринтианс 1:1 Фламенго Коринтианс 1:0 Алагоано Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Сантос 1:0 Коринтианс Крузейро 0:0 Коринтианс

Последние игры между собой

Индепендьенте дель Валле: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Коринтианс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Коринтианс 0:2 Индепендьенте дель Валле Копа Судамерикана
1/8 финала
4 Коринтианс
1 Монтевидео Уондерерс
2 Пеньяроль
5 Флуминенсе
3 Индепендьенте
3 Универсидад Католика Сантьяго
0 Каракас
2 Индепендьенте дель Валле
3 Сулия
3 Спортинг Кристал
5 Колон
4 Аргентинос Хуниорс
0 Ботафого Рибейрао
3 Атлетико Минейро
2 Рояль Пари
4 Ла Экидад
1/4 финала
1 Коринтианс
1 Флуминенсе
2 Индепендьенте
2 Индепендьенте дель Валле
1 Сулия
4 Колон
5 Атлетико Минейро
2 Ла Экидад
1/2 финала
0 Коринтианс
2 Индепендьенте дель Валле
2 Колон
1 Атлетико Минейро
Финал
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  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Боселли Мауро бьет в цель!
  • Желтая карточка
    20'
    Сорноса Хуниор получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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