Копа Судамерикана 2019
Индепендьенте дель Валле
0:1
Второй тайм: 49'
Коринтианс
20' Желтая карточкаСорноса Хуниор
0:1
29' ГолБоселли Мауро
15
Jhon
Sanchez
21
Франко
Алан
10
Efren
Mera
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
26
Жил
Карлос
15
Ральф
Телес
28
Рамиро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Jhon SanchezПолузащитник
-
21 Франко АланПолузащитник
-
10 Efren MeraПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Леон ЛуисЗащитник
-
23 Ньето ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Репетто Пабло
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
-
26 Жил КарлосЗащитник
- Защитник
-
15 Ральф ТелесПолузащитник
- Полузащитник
-
28 РамироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 MarllonЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Mateus VitalПолузащитник
-
25 ClaysonПолузащитник
-
11 Junior UrsoПолузащитник
-
21 JandersonПолузащитник
-
10 Jadson I
-
-
-
-
-
Главный тренер: Менезес Мано
Ход матча
20'
29'
0:1
Предыдущие игры
Индепендьенте дель Валле Последние 20 матчей: +10 =4 -6Коринтианс 0:2 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 0:2 Макара Универсидад Католика Сантьяго 0:1 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 2:0 Фуэрса Амарилья
Эмелек 1:3 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 1:0 Индепендьенте Индепендьенте дель Валле 2:3 Мушук Руна Индепендьенте 2:1 Индепендьенте дель Валле Америка Кито 1:1 Индепендьенте дель Валле Барселона Гуаякиль 4:1 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 2:2 Гуаякиль Сити Индепендьенте дель Валле 2:0 Каракас Текнико Университарио 1:1 Индепендьенте дель Валле Каракас 0:0 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 2:0 Депортиво Куэнка Универсидад Католика Сантьяго 3:2 Индепендьенте дель Валле Дельфин 0:1 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 5:0 Универсидад Католика Сантьяго Индепендьенте дель Валле 1:0 Эль Насьональ Аукас 2:1 Индепендьенте дель Валле
Коринтианс Последние 20 матчей: +8 =8 -4Коринтианс 2:1 Байя Коринтианс 0:2 Индепендьенте дель Валле Флуминенсе 1:0 Коринтианс Коринтианс 2:2 Сеара
Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:1 Коринтианс Аваи 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Флуминенсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 0:0 Коринтианс Коринтианс 2:0 Гойяс Коринтианс 1:1 Палмейрас Монтевидео Уондерерс 1:2 Коринтианс Форталеза 1:3 Коринтианс Коринтианс 2:0 Монтевидео Уондерерс Коринтианс 1:1 Фламенго Коринтианс 1:0 Алагоано Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Сантос 1:0 Коринтианс Крузейро 0:0 Коринтианс
Последние игры между собой
Индепендьенте дель Валле: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Коринтианс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
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