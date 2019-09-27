Копа Судамерикана 2019
Атлетико Минейро
1:0
Перерыв
Колон
1:0
39' ГолДи Санто Франко
16
Igor
Rabello
88
Jair
II
27
Luan
III
10
Касарес
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Jair IIПолузащитник
-
27 Luan IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Касарес ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
98 GugaЗащитник
-
49 ЖеуваниоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Jose WelisonПолузащитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
-
80 Отеро РомулоПолузащитник
- Нападающий
-
-
18 Vinicius X
-
44 Alerrandro
-
84 Wilson III
-
Главный тренер: Кульпи Левир
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Alex VigoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Ход матча
39'
1:0
Предыдущие игры
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +8 =3 -9Аваи 1:0 Атлетико Минейро Колон 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро
Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Ла Экидад 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:1 Байя Атлетико Минейро 2:1 Ла Экидад Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:2 Форталеза Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу Сантос 3:1 Атлетико Минейро
Колон Последние 20 матчей: +10 =3 -7Ланус 3:2 Колон Колон 2:1 Атлетико Минейро Колон 2:1 Сан-Лоренсо Колон 1:1 Атлетико Тукуман
Колон 1:1 Росарио Сентраль Сол де Майо 0:4 Колон Индепендьенте 2:0 Колон Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата Колон 4:0 Сулия Сулия 1:0 Колон Уракан 2:0 Колон Колон 0:1 Патронато де Парана Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Колон 3:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Колон Колон 3:0 Акассусо Тигре 3:2 Колон Колон 2:0 Депортиво Мунисипаль Колон 0:0 Тигре
Последние игры между собой
Атлетико Минейро: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Колон: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
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