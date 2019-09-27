Копа Судамерикана 2019

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Атлетико Минейро
1:0
Перерыв
Колон
0'
1:0
39' Гол
Ди Санто Франко
40
Cleiton
Schwengber
2
Patric
II
16
Igor
Rabello
4
Ревер
Умберто
6
Fabio
Santos
IV
88
Jair
II
27
Luan
III
7
Mendes
Elias
II
10
Касарес
Хуан
8
Чара
Йимми
28
Ди
Санто
Франко
1
Леонардо
Буриан
13
Alex
Vigo
24
Guillermo
Luis
Ortiz
6
Emanuel
Olivera
13
Gonzalo
Escobar
8
Fernando
Zuqui
18
Rodrigo
Aliendro
21
Лертора
Федерико
28
Эстигаррибия
Марсело
10
Luis
Miguel
Rodriguez
19
Wilson
Morelo
Атлетико Минейро
Колон

Ход матча

39'
Ди Санто Франко
1:0

Предыдущие игры

Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Аваи 1:0 Атлетико Минейро Колон 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро
Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Ла Экидад 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:1 Байя Атлетико Минейро 2:1 Ла Экидад Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:2 Форталеза Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу Сантос 3:1 Атлетико Минейро
Колон Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Ланус 3:2 Колон Колон 2:1 Атлетико Минейро Колон 2:1 Сан-Лоренсо Колон 1:1 Атлетико Тукуман
Колон 1:1 Росарио Сентраль Сол де Майо 0:4 Колон Индепендьенте 2:0 Колон Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата Колон 4:0 Сулия Сулия 1:0 Колон Уракан 2:0 Колон Колон 0:1 Патронато де Парана Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Колон 3:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Колон Колон 3:0 Акассусо Тигре 3:2 Колон Колон 2:0 Депортиво Мунисипаль Колон 0:0 Тигре

Последние игры между собой

Атлетико Минейро: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Колон: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Колон 2:1 Атлетико Минейро Копа Судамерикана
1/8 финала
4 Коринтианс
1 Монтевидео Уондерерс
2 Пеньяроль
5 Флуминенсе
3 Индепендьенте
3 Универсидад Католика Сантьяго
0 Каракас
2 Индепендьенте дель Валле
3 Сулия
3 Спортинг Кристал
5 Колон
4 Аргентинос Хуниорс
0 Ботафого Рибейрао
3 Атлетико Минейро
2 Рояль Пари
4 Ла Экидад
1/4 финала
1 Коринтианс
1 Флуминенсе
2 Индепендьенте
2 Индепендьенте дель Валле
1 Сулия
4 Колон
5 Атлетико Минейро
2 Ла Экидад
1/2 финала
2 Коринтианс
4 Индепендьенте дель Валле
2 Колон
1 Атлетико Минейро
Финал
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Ди Санто Франко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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