Лига Европы 2019-2020
Копенгаген
0:1
Конец матча
Стадион: Телья Паркен Зрители: 32941
Мальмё
26' Желтая карточкаКристиансен Андерс
45' Желтая карточкаФишер Виктор
45' Желтая карточкаБенгтссон Расмус
49' Желтая карточкаФальк Расмус
59' Желтая карточкаИнносент Бонке
63' Желтая карточкаТомсен Николай
67' Желтая карточкаРакип Эрдаль
0:1
77' Гол в свои воротаПапаяннопулос Сотирис
87' Желтая карточкаЛарссон Эрик
33
Фальк
Расмус
14
Н'Дойе
Даме
27
Далин
Юхан
19
Ракип
Эрдаль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Н'Дойе ДамеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Пеп МасПолузащитник
-
26 Хольсе КарлоПолузащитник
-
18 Майкл СантосНападающий
-
Главный тренер: Столе Сольбаккен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Ракип ЭрдальПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Галль РоменПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
45'
45'
49'
59'
63'
67'
77'
87'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 8
-
3 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Копенгаген Последние 20 матчей: +11 =5 -4Нордшелланн 0:1 Копенгаген Копенгаген 2:1 Брондбю Лугано 0:1 Копенгаген Копенгаген 2:1 Хобро
Митьюлланд 4:1 Копенгаген Копенгаген 1:1 Динамо Киев Копенгаген 3:0 Сённерйюск Копенгаген 4:1 Нордшелланн Орхус 1:2 Копенгаген Динамо Киев 1:1 Копенгаген Копенгаген 3:1 Эсбьерг Брондбю 3:1 Копенгаген Мальмё 1:1 Копенгаген Копенгаген 4:2 Силькеборг Хиллерёд 1:1 Копенгаген Копенгаген 0:0 Митьюлланд Копенгаген 1:0 Лугано Хобро 2:1 Копенгаген Ольборг 0:0 Копенгаген Рига 1:0 Копенгаген
Мальмё Последние 20 матчей: +14 =2 -4Линкольн 0:5 Мальмё Мальмё 4:3 Динамо Киев Мальмё 1:2 Оденсе Вернаму 0:2 Мальмё
Лугано 0:0 Мальмё Эребру 0:5 Мальмё Мальмё 2:0 АИК Мальмё 2:1 Лугано Хаммарбю 2:0 Мальмё Мальмё 1:0 Гётеборг Мальмё 1:1 Копенгаген АФК Эскильстуна 0:1 Мальмё Мальмё 3:0 Хельсинборг Эльфсборг 0:3 Мальмё Динамо Киев 1:0 Мальмё Мальмё 1:0 Норрчёпинг Кальмар 0:5 Мальмё Бней-Иегуда 0:1 Мальмё Мальмё 0:1 Юргорден Мальмё 3:0 Бней-Иегуда
Последние игры между собой
Копенгаген: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Мальмё: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Группа B
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|2.
|Копенгаген
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|4.
|Лугано
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 5
|3
Копенгаген
67.8% (99)
Ничья
28.1% (41)
Мальмё
4.1% (6)
2:1 Копенгаген
35.6% (52)
1:1 Ничья
22.6% (33)
1:0 Копенгаген
20.5% (30)
2:0 Копенгаген
6.8% (10)
1:2 Мальмё
2.7% (4)
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