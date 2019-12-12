Лига Европы 2019-2020

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Копенгаген
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 32941
Мальмё
0'
26' Желтая карточка
Кристиансен Андерс
45' Желтая карточка
Фишер Виктор
45' Желтая карточка
Бенгтссон Расмус
49' Желтая карточка
Фальк Расмус
59' Желтая карточка
Инносент Бонке
63' Желтая карточка
Томсен Николай
67' Желтая карточка
Ракип Эрдаль
0:1
77' Гол в свои ворота
Папаяннопулос Сотирис
87' Желтая карточка
Ларссон Эрик
90'+4
21
Йонссон
Карл-Йохан
2
Варела
Гильермо
4
Папаяннопулос
Сотирис
5
Бьеллан
Андреас
3
Бенгтссон
Пьер
24
Мудражия
Роберт
8
Томсен
Николай
33
Фальк
Расмус
7
Фишер
Виктор
9
Сотириу
Пиерос
14
Н'Дойе
Даме
27
Далин
Юхан
2
Ларссон
Эрик
24
Нильсен
Лассе
17
Бенгтссон
Расмус
4
Сафари
Беранг
19
Ракип
Эрдаль
14
Кристиансен
Андерс
20
Инносент
Бонке
5
Рикс
Сёрен
9
Розенберг
Маркус
8
Траустасон
Арнор
Копенгаген
4-4-2
Мальмё
4-4-2

Ход матча

26'
 
Кристиансен Андерс
45'
Фишер Виктор
 
45'
 
Бенгтссон Расмус
46'
Хольсе Карло
Мудражия Роберт
 
49'
Фальк Расмус
 
59'
 
Инносент Бонке
60'
 
Кнудсен Йонас
Сафари Беранг
63'
Томсен Николай
 
67'
 
Ракип Эрдаль
68'
 
Молинс Гильермо
Ракип Эрдаль
77'
0:1
Папаяннопулос Сотирис
80'
 
Левицки Оскар
Кристиансен Андерс
80'
Майкл Сантос
Томсен Николай
 
84'
Бартолец Карло
Варела Гильермо
 
87'
 
Ларссон Эрик

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 8
  • 3 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Копенгаген Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Нордшелланн 0:1 Копенгаген Копенгаген 2:1 Брондбю Лугано 0:1 Копенгаген Копенгаген 2:1 Хобро
Митьюлланд 4:1 Копенгаген Копенгаген 1:1 Динамо Киев Копенгаген 3:0 Сённерйюск Копенгаген 4:1 Нордшелланн Орхус 1:2 Копенгаген Динамо Киев 1:1 Копенгаген Копенгаген 3:1 Эсбьерг Брондбю 3:1 Копенгаген Мальмё 1:1 Копенгаген Копенгаген 4:2 Силькеборг Хиллерёд 1:1 Копенгаген Копенгаген 0:0 Митьюлланд Копенгаген 1:0 Лугано Хобро 2:1 Копенгаген Ольборг 0:0 Копенгаген Рига 1:0 Копенгаген
Мальмё Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Линкольн 0:5 Мальмё Мальмё 4:3 Динамо Киев Мальмё 1:2 Оденсе Вернаму 0:2 Мальмё
Лугано 0:0 Мальмё Эребру 0:5 Мальмё Мальмё 2:0 АИК Мальмё 2:1 Лугано Хаммарбю 2:0 Мальмё Мальмё 1:0 Гётеборг Мальмё 1:1 Копенгаген АФК Эскильстуна 0:1 Мальмё Мальмё 3:0 Хельсинборг Эльфсборг 0:3 Мальмё Динамо Киев 1:0 Мальмё Мальмё 1:0 Норрчёпинг Кальмар 0:5 Мальмё Бней-Иегуда 0:1 Мальмё Мальмё 0:1 Юргорден Мальмё 3:0 Бней-Иегуда

Последние игры между собой

Копенгаген: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Мальмё: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Мальмё 1:1 Копенгаген Лига Европы Мальмё 0:1 Копенгаген Товарищеские матчи Копенгаген 4:1 Мальмё Товарищеские матчи

Группа B

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
2. Копенгаген Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
3. Динамо Киев Заявка 6 1 4 1 7 - 7 7
4. Лугано Заявка 6 0 3 3 2 - 5 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Копенгаген 0:1 Мальмё
Копенгаген
67.8% (99)
Ничья
28.1% (41)
Мальмё
4.1% (6)
2:1 Копенгаген
35.6% (52)
1:1 Ничья
22.6% (33)
1:0 Копенгаген
20.5% (30)
2:0 Копенгаген
6.8% (10)
1:2 Мальмё
2.7% (4)
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