Лига Европы 2019-2020
Лугано
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Стадион: АФГ Арена
Динамо Киев
Предыдущие игры
Лугано Последние 20 матчей: +4 =8 -8Лугано 0:1 Нёвшатель Ксамакс Серветт 0:0 Лугано Лугано 1:1 Люцерн Копенгаген 1:0 Лугано
Лозанна-Спорт 3:0 Лугано Базель 2:1 Лугано Санкт-Галлен 3:2 Лугано Лугано 1:1 Сьон Янг Бойз 2:0 Лугано Лугано 0:0 Тун Цюрих 0:4 Лугано Лугано 1:2 Интер Милан Лугано 1:1 Ингольштадт Лугано 2:2 Кьяссо Виль 1:2 Лугано Сементина 0:12 Лугано Лугано 3:3 Грасcхоппер Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен Тун 1:0 Лугано
Динамо Киев Последние 20 матчей: +10 =7 -3Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Динамо Киев Ворскла 0:5 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Мальмё
Динамо Киев 1:2 Десна Заря 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 3:3 Брюгге Динамо Киев 1:2 Шахтёр Донецк Брюгге 1:0 Динамо Киев Львов 0:3 Динамо Киев Карпаты 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Брентфорд 0:0 Динамо Киев Александрия 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Львов Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Мариуполь Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 1:1 Александрия
Группа B
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Динамо Киев
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Мальмё
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Лугано
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Лугано
11.1% (6)
Ничья
24.1% (13)
Динамо Киев
64.8% (35)
1:2 Динамо Киев
24.1% (13)
1:1 Ничья
20.4% (11)
0:1 Динамо Киев
18.5% (10)
0:2 Динамо Киев
9.3% (5)
2:1 Лугано
5.6% (3)
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