Лига Европы 2019-2020

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Лугано
 
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Стадион:
Динамо Киев

Предыдущие игры

Лугано Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Лугано 0:1 Нёвшатель Ксамакс Серветт 0:0 Лугано Лугано 1:1 Люцерн Копенгаген 1:0 Лугано
Лозанна-Спорт 3:0 Лугано Базель 2:1 Лугано Санкт-Галлен 3:2 Лугано Лугано 1:1 Сьон Янг Бойз 2:0 Лугано Лугано 0:0 Тун Цюрих 0:4 Лугано Лугано 1:2 Интер Милан Лугано 1:1 Ингольштадт Лугано 2:2 Кьяссо Виль 1:2 Лугано Сементина 0:12 Лугано Лугано 3:3 Грасcхоппер Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен Тун 1:0 Лугано
Динамо Киев Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Динамо Киев Ворскла 0:5 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Мальмё
Динамо Киев 1:2 Десна Заря 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 3:3 Брюгге Динамо Киев 1:2 Шахтёр Донецк Брюгге 1:0 Динамо Киев Львов 0:3 Динамо Киев Карпаты 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Брентфорд 0:0 Динамо Киев Александрия 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Львов Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Мариуполь Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 1:1 Александрия

Группа B

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Динамо Киев 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Мальмё 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Лугано 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Лугано - Динамо Киев

    До начала игры, которая состоится 03.10.2019, осталось 2 дня 21 час 30 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Лугано - Динамо Киев
    Лугано
    11.1% (6)
    Ничья
    24.1% (13)
    Динамо Киев
    64.8% (35)
    1:2 Динамо Киев
    24.1% (13)
    1:1 Ничья
    20.4% (11)
    0:1 Динамо Киев
    18.5% (10)
    0:2 Динамо Киев
    9.3% (5)
    2:1 Лугано
    5.6% (3)
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