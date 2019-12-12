Лига Европы 2019-2020

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ПСВ
1:1
Конец матча

Стадион:
Русенборг
0'
0:1
22' Гол
Хелланн Поль-Андре
59' Желтая карточка
Мелинг Биргер
1:1
63' Гол
Ихаттарен Мохаммед
80' Желтая карточка
Региниуссен Торе
90' Желтая карточка
Мален Дониэлл
90'+5
13
Уннерсталл
Ларс
22
Дюмфрис
Дензел
4
Фиргевер
Ник
6
Шваб
Даниэль
28
Боскальи
Оливье
30
Томас
Райян
15
Гутьеррес
Эрик
19
Гакпо
Коди
24
Ихаттарен
Мохаммед
10
Бергвейн
Стевен
7
Брума
Арминду
24
Эстбе
Арилд
2
Хеденстад
Вегар
4
Региниуссен
Торе
16
Ховланд
Эвен
3
Мелинг
Биргер
7
Йенсен
Майк
15
Трондсен
Андерс
20
Тагсет
Эдвард
10
Хелланн
Поль-Андре
14
Содерлунд
Александер
28
Адегбенро
Самуэль
ПСВ
4-3-3
Русенборг
4-3-3

Ход матча

22'
0:1
Хелланн Поль-Андре
46'
Мален Дониэлл
Бергвейн Стевен
 
46'
 
Лундему Мариус
Тагсет Эдвард
59'
 
Мелинг Биргер
62'
Росарио Пабло
Томас Райян
 
63'
Ихаттарен Мохаммед
(Гакпо Коди)
1:1
70'
Перейро Гастон
Ихаттарен Мохаммед
 
75'
 
Ботхейм Эрик
Хелланн Поль-Андре
80'
 
Региниуссен Торе
81'
 
Сейде Эмиль Конрадсен
Адегбенро Самуэль
90'
Мален Дониэлл
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 62 Владение мячом, % 38

Предыдущие игры

ПСВ Последние 20 матчей: +11 =4 -5
ПСВ 5:0 Фортуна Ситтард Эммен 1:1 ПСВ Спортинг Л 4:0 ПСВ ПСВ 2:1 Херенвен
Виллем II 2:1 ПСВ ЛАСК 4:1 ПСВ Спарта Роттердам 2:2 ПСВ ПСВ 0:4 АЗ Алкмаар ПСВ 0:0 ЛАСК Утрехт 3:0 ПСВ ПСВ 4:1 ВВВ-Венло Русенборг 1:4 ПСВ ПЕК Зволле 0:4 ПСВ ПСВ 3:1 Гронинген ПСВ 1:1 Аякс ПСВ 3:2 Спортинг Л ПСВ 5:0 Витесс Ваалвейк 1:3 ПСВ Аполлон 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Аполлон
Русенборг Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Русенборг 3:2 Ранхейм Русенборг 1:2 ЛАСК Викинг 2:2 Русенборг Русенборг 3:2 Будё-Глимт
Русенборг 0:2 Спортинг Л Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Русенборг 3:1 Мольде Спортинг Л 1:0 Русенборг Кристиансунд 2:2 Русенборг Хёугесунн 2:1 Русенборг Русенборг 1:4 ПСВ Русенборг 0:0 Бранн Мьёндален 1:2 Русенборг ЛАСК 1:0 Русенборг Русенборг 3:1 Лиллестрём Русенборг 7:0 Стриндхейм Волеренга 1:1 Русенборг Русенборг 1:1 Динамо Загреб Русенборг 3:2 Стабек Динамо Загреб 2:0 Русенборг

Последние игры между собой

ПСВ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Русенборг: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Русенборг 1:4 ПСВ Лига Европы

Группа D

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
2. Спортинг Л Заявка 6 4 0 2 11 - 7 12
3. ПСВ Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
4. Русенборг Заявка 6 0 1 5 3 - 11 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Хелланн Поль-Андре бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч ПСВ 1:1 Русенборг
ПСВ
98.6% (142)
Ничья
1.4% (2)
Русенборг
0% (0)
2:0 ПСВ
40.3% (58)
2:1 ПСВ
25% (36)
3:1 ПСВ
11.1% (16)
3:0 ПСВ
9.7% (14)
1:0 ПСВ
6.9% (10)
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