Лига Европы 2019-2020
0:1
22' ГолХелланн Поль-Андре
59' Желтая карточкаМелинг Биргер
1:1
63' ГолИхаттарен Мохаммед
80' Желтая карточкаРегиниуссен Торе
90' Желтая карточкаМален Дониэлл
30
Томас
Райян
19
Гакпо
Коди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Томас РайянПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Гакпо КодиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Основной состав
-
24 Эстбе АрилдВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ховланд ЭвенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Осен ЙермундПолузащитник
- Нападающий
-
34 Ботхейм ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
Ход матча
22'
59'
63'
1:1
80'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 3
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
62 Владение мячом, % 38
Предыдущие игры
ПСВ Последние 20 матчей: +11 =4 -5ПСВ 5:0 Фортуна Ситтард Эммен 1:1 ПСВ Спортинг Л 4:0 ПСВ ПСВ 2:1 Херенвен
Русенборг Последние 20 матчей: +7 =6 -7Русенборг 3:2 Ранхейм Русенборг 1:2 ЛАСК Викинг 2:2 Русенборг Русенборг 3:2 Будё-Глимт
Русенборг 0:2 Спортинг Л Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Русенборг 3:1 Мольде Спортинг Л 1:0 Русенборг Кристиансунд 2:2 Русенборг Хёугесунн 2:1 Русенборг Русенборг 1:4 ПСВ Русенборг 0:0 Бранн Мьёндален 1:2 Русенборг ЛАСК 1:0 Русенборг Русенборг 3:1 Лиллестрём Русенборг 7:0 Стриндхейм Волеренга 1:1 Русенборг Русенборг 1:1 Динамо Загреб Русенборг 3:2 Стабек Динамо Загреб 2:0 Русенборг
Последние игры между собой
ПСВ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Русенборг: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
ПСВ
98.6% (142)
Ничья
1.4% (2)
Русенборг
0% (0)
2:0 ПСВ
40.3% (58)
2:1 ПСВ
25% (36)
3:1 ПСВ
11.1% (16)
3:0 ПСВ
9.7% (14)
1:0 ПСВ
6.9% (10)
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