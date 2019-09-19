Лига Европы 2019-2020

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ЧФР Клуж
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Лацио
0' 5'
87
Арлаускис
Гедрюс
77
Петелеу
Андрей
3
Буркэ
Андрей
21
Боли
Кевин
92
Кестор
Майк
45
Камора
Мауру
37
Бордеяну
Михай
8
Джокович
Дамьян
7
Паун-Александру
Константин
90
Траоре
Ласина
10
Дяк
Чиприан
1
Стракоша
Томас
93
Вавро
Денис
33
Ачерби
Франческо
15
Баштуш
Бартоломеу
29
Лаццари
Мануэль
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
7
Бериша
Валон
22
Хони
Родригес
11
Корреа
Хоакин
20
Кайседо
Фелипе
ЧФР Клуж
5-3-2
Лацио
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Предыдущие игры

ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +10 =4 -6
ЧФР Клуж 5:0 Волунтари Астра 3:2 ЧФР Клуж Славия Прага 1:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 4:1 Ботошани
ЧФР Клуж 0:1 Славия Прага Сепси 1:1 ЧФР Клуж Селтик 3:4 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:0 Германнштадт ЧФР Клуж 1:1 Селтик Киндия Тырговиште 1:4 ЧФР Клуж Маккаби Тель-Авив 2:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Динамо Бухарест ЧФР Клуж 1:0 Маккаби Тель-Авив Академика Клинчени 1:4 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:1 Астана ЧФР Клуж 1:1 КСМ Политехника Яссы Астана 1:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:1 Вииторул Констанца Оренбург 0:1 ЧФР Клуж ФКСБ 1:0 ЧФР Клуж
Лацио Последние 20 матчей: +12 =3 -5
СПАЛ 2013 2:1 Лацио Лацио 1:1 Рома Сампдория 0:3 Лацио Сельта 1:2 Лацио
Падерборн 2:4 Лацио Борнмут 3:4 Лацио Лацио 4:0 Мантова Лацио 5:0 Виртус Энтелла Лацио 5:2 Триестина Торино 3:1 Лацио Лацио 3:3 Болонья Аталанта 0:2 Лацио Кальяри 1:2 Лацио Лацио 1:3 Аталанта Сампдория 1:2 Лацио Милан 0:1 Лацио Лацио 1:2 Кьево Лацио 2:0 Удинезе Милан 1:0 Лацио Лацио 2:2 Сассуоло

Группа E

Команда И В Н П Г О
1. Ренн 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Селтик 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. ЧФР Клуж 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Лацио 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч ЧФР Клуж 0:0 Лацио
ЧФР Клуж
4.1% (6)
Ничья
18.4% (27)
Лацио
77.6% (114)
1:2 Лацио
44.9% (66)
0:1 Лацио
19% (28)
1:1 Ничья
15.6% (23)
0:2 Лацио
8.2% (12)
1:3 Лацио
3.4% (5)
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