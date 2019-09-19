Лига Европы 2019-2020
ЧФР Клуж
0:0
Первый тайм: 5'
Стадион: Константин Рэдулеску
Лацио
21
Боли
Кевин
92
Кестор
Майк
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
93
Вавро
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Боли КевинЗащитник
-
92 Кестор МайкЗащитник
-
45 Камора МауруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
-
19 Кулио ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Основной состав
- Вратарь
-
93 Вавро ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
-
19 Лулич СенадПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Предыдущие игры
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +10 =4 -6ЧФР Клуж 5:0 Волунтари Астра 3:2 ЧФР Клуж Славия Прага 1:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 4:1 Ботошани
ЧФР Клуж 0:1 Славия Прага Сепси 1:1 ЧФР Клуж Селтик 3:4 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:0 Германнштадт ЧФР Клуж 1:1 Селтик Киндия Тырговиште 1:4 ЧФР Клуж Маккаби Тель-Авив 2:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Динамо Бухарест ЧФР Клуж 1:0 Маккаби Тель-Авив Академика Клинчени 1:4 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:1 Астана ЧФР Клуж 1:1 КСМ Политехника Яссы Астана 1:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:1 Вииторул Констанца Оренбург 0:1 ЧФР Клуж ФКСБ 1:0 ЧФР Клуж
Лацио Последние 20 матчей: +12 =3 -5СПАЛ 2013 2:1 Лацио Лацио 1:1 Рома Сампдория 0:3 Лацио Сельта 1:2 Лацио
ЧФР Клуж
4.1% (6)
Ничья
18.4% (27)
Лацио
77.6% (114)
1:2 Лацио
44.9% (66)
0:1 Лацио
19% (28)
1:1 Ничья
15.6% (23)
0:2 Лацио
8.2% (12)
1:3 Лацио
3.4% (5)
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