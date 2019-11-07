Лига Европы 2019-2020
Дюделанж
0:4
Перерыв
Стадион: Жози Бартель
Севилья
0:1
18' ГолДаббур Мунас
0:2
27' ГолМунир Эль-Хаддади
32' Желтая карточкаКолс Кобе
0:3
33' ГолМунир Эль-Хаддади
0:4
36' ГолДаббур Мунас
20
Гарос
Мишель
24
Кирш
Мехди
23
Клапп
Райан
28
Моррен
Шарль
77
Бугрен
Сабир
13
Буну
Яссин
24
Хордан
Хоан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Гарос МишельЗащитник
- Защитник
-
24 Кирш МехдиЗащитник
-
23 Клапп РайанПолузащитник
-
28 Моррен ШарльПолузащитник
-
77 Бугрен СабирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Кипс ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Натами ОмарПолузащитник
-
98 Менди ЛоранНападающий
- Нападающий
-
11 Барбоса ТиноНападающий
-
Главный тренер: Bertrand Crasson
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Хордан ХоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Де Йонг ЛюкНападающий
-
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
Ход матча
18'
0:1
27'
32'
33'
36'
0:4
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 6
-
0 Удары в створ 3
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
34 Владение мячом, % 66
Предыдущие игры
Дюделанж Последние 20 матчей: +10 =2 -8Дифферданж 0:3 Дюделанж Дюделанж 3:1 Мондорф-ле-Бен Севилья 3:0 Дюделанж Фола 2:1 Дюделанж
Дюделанж 4:0 Роданге-91 Дюделанж 1:4 Карабах Виктория Роспорт 0:7 Дюделанж Петанж 2:0 Дюделанж АПОЭЛ 3:4 Дюделанж Хостерт 1:0 Дюделанж Дюделанж 3:3 Расинг Юнион Дюделанж 2:1 Арарат-Армения Прогрес 2:0 Дюделанж Арарат-Армения 2:1 Дюделанж Дюделанж 1:3 Женесс Нымме Калью 0:1 Дюделанж Дюделанж 3:1 Нымме Калью Дюделанж 3:1 FC Muhlenbach Blue Boys Дюделанж 1:1 Шкендия Шкендия 1:2 Дюделанж
Севилья Последние 20 матчей: +12 =4 -4Севилья 1:1 Атлетико М Валенсия 1:1 Севилья Севилья 2:0 Хетафе Севилья 3:0 Дюделанж
Севилья 1:0 Леванте Барселона 4:0 Севилья Севилья 1:0 АПОЭЛ Севилья 3:2 Реал Сосьедад Эйбар 3:2 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Карабах 0:3 Севилья Алавес 0:1 Севилья Севилья 1:1 Сельта Гранада 0:1 Севилья Эспаньол 0:2 Севилья Экстремадура 2:2 Севилья Гранада 2:1 Севилья Хоффенхайм 1:2 Севилья Майнц 0:5 Севилья Эвертон 0:1 Севилья
Последние игры между собой
Дюделанж: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Севилья: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Дюделанж
1.3% (2)
Ничья
3.3% (5)
Севилья
95.4% (144)
0:2 Севилья
41.1% (62)
1:2 Севилья
23.2% (35)
0:3 Севилья
11.3% (17)
1:3 Севилья
9.3% (14)
0:1 Севилья
4% (6)
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