Лига Европы 2019-2020

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Дюделанж
0:4
Перерыв

Стадион:
Севилья
0'
0:1
18' Гол
Даббур Мунас
0:2
27' Гол
Мунир Эль-Хаддади
32' Желтая карточка
Колс Кобе
0:3
33' Гол
Мунир Эль-Хаддади
0:4
36' Гол
Даббур Мунас
1
Жубер
Жонатан
34
Бушуари
Мохамед
20
Гарос
Мишель
4
Колс
Кобе
24
Кирш
Мехди
23
Клапп
Райан
28
Моррен
Шарль
77
Бугрен
Сабир
22
Бернье
Антуан
10
Штольц
Доминик
9
Синани
Данел
13
Буну
Яссин
15
Посо
Алехандро
17
Гудель
Неманья
3
Серхи
Гомес
18
Эскудеро
Серхио
7
Рони
Лопеш
24
Хордан
Хоан
21
Торрес
Оливер
8
Нолито
Агудо
9
Даббур
Мунас
11
Мунир
Эль-Хаддади
Дюделанж
4-4-2
Севилья
4-4-2

Ход матча

18'
0:1
Даббур Мунас
(Рони Лопеш)
27'
0:2
Мунир Эль-Хаддади
(Даббур Мунас)
32'
Колс Кобе
 
33'
0:3
Мунир Эль-Хаддади
36'
0:4
Даббур Мунас
(Нолито Агудо)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 6
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Предыдущие игры

Дюделанж Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Дифферданж 0:3 Дюделанж Дюделанж 3:1 Мондорф-ле-Бен Севилья 3:0 Дюделанж Фола 2:1 Дюделанж
Дюделанж 4:0 Роданге-91 Дюделанж 1:4 Карабах Виктория Роспорт 0:7 Дюделанж Петанж 2:0 Дюделанж АПОЭЛ 3:4 Дюделанж Хостерт 1:0 Дюделанж Дюделанж 3:3 Расинг Юнион Дюделанж 2:1 Арарат-Армения Прогрес 2:0 Дюделанж Арарат-Армения 2:1 Дюделанж Дюделанж 1:3 Женесс Нымме Калью 0:1 Дюделанж Дюделанж 3:1 Нымме Калью Дюделанж 3:1 FC Muhlenbach Blue Boys Дюделанж 1:1 Шкендия Шкендия 1:2 Дюделанж
Севилья Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Севилья 1:1 Атлетико М Валенсия 1:1 Севилья Севилья 2:0 Хетафе Севилья 3:0 Дюделанж
Севилья 1:0 Леванте Барселона 4:0 Севилья Севилья 1:0 АПОЭЛ Севилья 3:2 Реал Сосьедад Эйбар 3:2 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Карабах 0:3 Севилья Алавес 0:1 Севилья Севилья 1:1 Сельта Гранада 0:1 Севилья Эспаньол 0:2 Севилья Экстремадура 2:2 Севилья Гранада 2:1 Севилья Хоффенхайм 1:2 Севилья Майнц 0:5 Севилья Эвертон 0:1 Севилья

Последние игры между собой

Дюделанж: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Севилья: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Севилья 3:0 Дюделанж Лига Европы

Группа A

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Севилья 4:0 Заявка 4 4 0 0 11 - 0 12
2. Карабах 1:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
3. Дюделанж 0:4 Заявка 4 1 0 3 5 - 14 3
4. АПОЭЛ 0:1 Заявка 4 0 1 3 5 - 8 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Josy Barthel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Дюделанж 0:4 Севилья
Дюделанж
1.3% (2)
Ничья
3.3% (5)
Севилья
95.4% (144)
0:2 Севилья
41.1% (62)
1:2 Севилья
23.2% (35)
0:3 Севилья
11.3% (17)
1:3 Севилья
9.3% (14)
0:1 Севилья
4% (6)
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