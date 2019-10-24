Лига Европы 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2019-2020
Лудогорец
0:1
Второй тайм: 50'

Стадион:
Эспаньол
0'
0:1
13' Гол
Кампусано Виктор
15' Желтая карточка
Сисиньо Неусиано
25' Желтая карточка
Моци Козмин
50'
23
Илиев
Пламен
4
Сисиньо
Неусиано
30
Моци
Козмин
90
Рафаэль
Форстер
3
Недялков
Антон
25
Баджи
Стефан
12
Андрианантенайна
Анисет
88
Вандерсон
Кристалдо
84
Марселиньо
да
Коста
13
Чибота
Мавис
92
Лукоки
Джоди
13
Лопес
Диего
6
Льюис
Лопес
20
Бернардо
Эспиноса
17
Дидак
Вилья
18
Коршья
Себастьен
14
Мелендо
Оскар
8
Итурраспе
Андер
23
Гранеро
Эстебан
16
Хави
Лопеc
31
Кампусано
Виктор
7
Лэй
У
Лудогорец
4-2-3-1
Эспаньол
3-5-2

Ход матча

13'
0:1
Кампусано Виктор
(Хави Лопеc)
15'
Сисиньо Неусиано
 
25'
Моци Козмин
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Лудогорец Последние 20 матчей: +14 =6 -0
Ботев Пловдив 0:1 Лудогорец Лудогорец 2:0 Левски София Ференцварош 0:3 Лудогорец Дунав 0:1 Лудогорец
Нефтохимик-1962 1:4 Лудогорец Лудогорец 2:0 Арда Лудогорец 5:1 ЦСКА Москва Лудогорец 2:0 Этар Ботев Враца 0:1 Лудогорец Марибор 2:2 Лудогорец Лудогорец 0:0 Славия София Лудогорец 0:0 Марибор Черно Море 1:2 Лудогорец Нью-Сейнтс 0:4 Лудогорец Лудогорец 0:0 ЦСКА София Лудогорец 5:0 Нью-Сейнтс Локомотив Пловдив 1:1 Лудогорец Лудогорец 4:0 Валюр Лудогорец 2:0 Витоша Быстрица Валюр 1:1 Лудогорец
Эспаньол Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Эспаньол 0:1 Вильярреал Мальорка 2:0 Эспаньол ЦСКА Москва 0:2 Эспаньол Эспаньол 0:2 Вальядолид
Сельта 1:1 Эспаньол Эспаньол 1:3 Реал Сосьедад Эспаньол 1:1 Ференцварош Эйбар 1:2 Эспаньол Эспаньол 0:3 Гранада Заря 2:2 Эспаньол Алавес 0:0 Эспаньол Эспаньол 3:1 Заря Эспаньол 0:2 Севилья Эспаньол 3:0 Люцерн Люцерн 0:3 Эспаньол Стьярнан 1:3 Эспаньол Эспаньол 4:0 Стьярнан Ланс 1:3 Эспаньол Пералада 0:6 Эспаньол Эспаньол 2:0 Реал Сосьедад

Группа H

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Эспаньол 1:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Лудогорец 0:1 Заявка 3 2 0 1 8 - 2 6
3. Ференцварош 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
4. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    25'
    Моци Козмин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Сисиньо Неусиано получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Кампусано Виктор бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ludogorets Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лудогорец 0:1 Эспаньол
Лудогорец
63% (97)
Ничья
20.8% (32)
Эспаньол
16.2% (25)
2:1 Лудогорец
35.7% (55)
1:1 Ничья
18.2% (28)
1:2 Эспаньол
12.3% (19)
1:0 Лудогорец
10.4% (16)
2:0 Лудогорец
7.8% (12)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...