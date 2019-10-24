Лига Европы 2019-2020
Лудогорец
0:1
Второй тайм: 50'
Стадион: Лудогорец Арена
Эспаньол
0:1
13' ГолКампусано Виктор
15' Желтая карточкаСисиньо Неусиано
25' Желтая карточкаМоци Козмин
23
Илиев
Пламен
30
Моци
Козмин
25
Баджи
Стефан
13
Чибота
Мавис
92
Лукоки
Джоди
13
Лопес
Диего
17
Дидак
Вилья
16
Хави
Лопеc
7
Лэй
У
- Основной состав
-
23 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
-
30 Моци КозминЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Баджи СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Чибота МависПолузащитник
-
92 Лукоки ДжодиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Интима ЖоржеПолузащитник
-
10 Сверчок ЯкубНападающий
-
Главный тренер: Генчев Станислав
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Дидак ВильяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Хави ЛопеcПолузащитник
- Нападающий
-
7 Лэй УНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
26 Лосано ПольПолузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
-
2 Пипа
-
-
Главный тренер: Мачин Пабло
Ход матча
13'
0:1
15'
25'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Лудогорец Последние 20 матчей: +14 =6 -0Ботев Пловдив 0:1 Лудогорец Лудогорец 2:0 Левски София Ференцварош 0:3 Лудогорец Дунав 0:1 Лудогорец
Нефтохимик-1962 1:4 Лудогорец Лудогорец 2:0 Арда Лудогорец 5:1 ЦСКА Москва Лудогорец 2:0 Этар Ботев Враца 0:1 Лудогорец Марибор 2:2 Лудогорец Лудогорец 0:0 Славия София Лудогорец 0:0 Марибор Черно Море 1:2 Лудогорец Нью-Сейнтс 0:4 Лудогорец Лудогорец 0:0 ЦСКА София Лудогорец 5:0 Нью-Сейнтс Локомотив Пловдив 1:1 Лудогорец Лудогорец 4:0 Валюр Лудогорец 2:0 Витоша Быстрица Валюр 1:1 Лудогорец
Эспаньол Последние 20 матчей: +10 =4 -6Эспаньол 0:1 Вильярреал Мальорка 2:0 Эспаньол ЦСКА Москва 0:2 Эспаньол Эспаньол 0:2 Вальядолид
Сельта 1:1 Эспаньол Эспаньол 1:3 Реал Сосьедад Эспаньол 1:1 Ференцварош Эйбар 1:2 Эспаньол Эспаньол 0:3 Гранада Заря 2:2 Эспаньол Алавес 0:0 Эспаньол Эспаньол 3:1 Заря Эспаньол 0:2 Севилья Эспаньол 3:0 Люцерн Люцерн 0:3 Эспаньол Стьярнан 1:3 Эспаньол Эспаньол 4:0 Стьярнан Ланс 1:3 Эспаньол Пералада 0:6 Эспаньол Эспаньол 2:0 Реал Сосьедад
Лудогорец
63% (97)
Ничья
20.8% (32)
Эспаньол
16.2% (25)
2:1 Лудогорец
35.7% (55)
1:1 Ничья
18.2% (28)
1:2 Эспаньол
12.3% (19)
1:0 Лудогорец
10.4% (16)
2:0 Лудогорец
7.8% (12)
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