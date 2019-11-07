Лига Европы 2019-2020
Глазго Рейнджерс
0:0
Перерыв
Стадион: Айброкс
Порту
32' Желтая карточкаБаришич Борна
37' Желтая карточкаДанилу Перейра
40' Желтая карточкаОтавио Эдмилсон
10
Дэвис
Стивен
18
Камара
Глен
14
Кент
Райан
13
Теллес
Алекс
16
Урибе
Андрес
17
Корона
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Дэвис СтивенПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Камара ГленПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Кент РайанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Арибо ДжоПолузащитник
-
37 Эрфилд СкоттНападающий
-
11 Оджо ШейиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джеррард Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Теллес АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Урибе АндресПолузащитник
-
17 Корона ХесусПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Кошта ДиогуВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 Силва ФабиоНападающий
-
20 Зе Луиш ЖозеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
Ход матча
32'
37'
40'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Глазго Рейнджерс Последние 20 матчей: +11 =4 -5Глазго Рейнджерс 3:0 Хартс Росс Каунти 0:4 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:1 Мотеруэлл Порту 1:1 Глазго Рейнджерс
Хартс 1:1 Глазго Рейнджерс Уорриорз Гонконг 1:0 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 0:1 Сантьяго Уондерерс Глазго Рейнджерс 1:1 Магальянес Барнечеа 2:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 5:0 Гамильтон Академикал Янг Бойз 2:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Депортес Вальдивия Глазго Рейнджерс 5:0 Абердин Пегасус 1:2 Глазго Рейнджерс Ливингстон 0:1 Глазго Рейнджерс Сент-Джонстон 0:4 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Фейеноорд Сан-Луис 3:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 0:1 Хэппи Вэлли Глазго Рейнджерс 3:1 Ливингстон
Порту Последние 20 матчей: +14 =2 -4Порту 1:0 Авиш Маритиму 1:1 Порту Порту 3:0 Фамаликан Порту 1:1 Глазго Рейнджерс
Коимброэш 0:5 Порту Фейеноорд 2:0 Порту Риу Аве 0:1 Порту Порту 1:0 Санта-Клара Порту 2:0 Санта-Клара Порту 2:1 Янг Бойз Портимоненсе 2:3 Порту Порту 3:0 Витория Гимарайнш Бенфика 0:2 Порту Порту 4:0 Витория Сетубал Порту 2:3 Краснодар Жил Висенте 2:1 Порту Краснодар 0:1 Порту Порту 0:1 Монако Порту 2:1 Хетафе Порту 1:1 Бетис
Последние игры между собой
Глазго Рейнджерс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Порту: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Глазго Рейнджерс
31.3% (46)
Ничья
36.1% (53)
Порту
32.7% (48)
1:1 Ничья
31.3% (46)
1:2 Порту
24.5% (36)
2:1 Глазго Рейнджерс
21.1% (31)
1:0 Глазго Рейнджерс
7.5% (11)
0:1 Порту
6.1% (9)
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