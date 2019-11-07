Лига Европы 2019-2020

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Глазго Рейнджерс
0:0
Перерыв

Стадион:
Порту
0'
32' Желтая карточка
Баришич Борна
37' Желтая карточка
Данилу Перейра
40' Желтая карточка
Отавио Эдмилсон
1
Макгрегор
Аллан
2
Тавернье
Джеймс
5
Хеландер
Филип
6
Голдсон
Коннор
31
Баришич
Борна
10
Дэвис
Стивен
8
Джек
Райан
18
Камара
Глен
21
Баркер
Брэндон
20
Морелос
Альфредо
14
Кент
Райан
32
Марчесин
Агустин
18
Манафа
Вилсон
3
Пепе
Кеплер
5
Маркано
Иван
13
Теллес
Алекс
19
М'Бемба
Шансель
22
Данилу
Перейра
25
Отавио
Эдмилсон
16
Урибе
Андрес
17
Корона
Хесус
29
Соарес
Франсиско
Глазго Рейнджерс
4-3-3
Порту
4-2-3-1

Ход матча

32'
Баришич Борна
 
37'
 
Данилу Перейра
40'
 
Отавио Эдмилсон

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Глазго Рейнджерс Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Глазго Рейнджерс 3:0 Хартс Росс Каунти 0:4 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:1 Мотеруэлл Порту 1:1 Глазго Рейнджерс
Хартс 1:1 Глазго Рейнджерс Уорриорз Гонконг 1:0 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 0:1 Сантьяго Уондерерс Глазго Рейнджерс 1:1 Магальянес Барнечеа 2:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 5:0 Гамильтон Академикал Янг Бойз 2:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Депортес Вальдивия Глазго Рейнджерс 5:0 Абердин Пегасус 1:2 Глазго Рейнджерс Ливингстон 0:1 Глазго Рейнджерс Сент-Джонстон 0:4 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Фейеноорд Сан-Луис 3:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 0:1 Хэппи Вэлли Глазго Рейнджерс 3:1 Ливингстон
Порту Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Порту 1:0 Авиш Маритиму 1:1 Порту Порту 3:0 Фамаликан Порту 1:1 Глазго Рейнджерс
Коимброэш 0:5 Порту Фейеноорд 2:0 Порту Риу Аве 0:1 Порту Порту 1:0 Санта-Клара Порту 2:0 Санта-Клара Порту 2:1 Янг Бойз Портимоненсе 2:3 Порту Порту 3:0 Витория Гимарайнш Бенфика 0:2 Порту Порту 4:0 Витория Сетубал Порту 2:3 Краснодар Жил Висенте 2:1 Порту Краснодар 0:1 Порту Порту 0:1 Монако Порту 2:1 Хетафе Порту 1:1 Бетис

Последние игры между собой

Глазго Рейнджерс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Порту: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Порту 1:1 Глазго Рейнджерс Лига Европы

Группа G

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:1 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
2. Фейеноорд 1:0 Заявка 4 2 0 2 3 - 3 6
3. Глазго Рейнджерс 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
4. Порту 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    40'
    Отавио Эдмилсон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Данилу Перейра получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Баришич Борна получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ibrox Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Глазго Рейнджерс 0:0 Порту
Глазго Рейнджерс
31.3% (46)
Ничья
36.1% (53)
Порту
32.7% (48)
1:1 Ничья
31.3% (46)
1:2 Порту
24.5% (36)
2:1 Глазго Рейнджерс
21.1% (31)
1:0 Глазго Рейнджерс
7.5% (11)
0:1 Порту
6.1% (9)
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