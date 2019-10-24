Лига Европы 2019-2020

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Янг Бойз
2:0
Второй тайм: 49'

Стадион:
Фейеноорд
0'
1:0
14' Пенальти
Ассале Рожер
14' Желтая карточка
Ие Эдгар
27' Желтая карточка
Фермеер Кеннет
2:0
28' Пенальти
Нсаме Жан-Пьер
38' Желтая карточка
Соренсен Фредерик
49'
26
Фон
Балльмоос
Давид
23
Янко
Саиди
3
Соренсен
Фредерик
5
Зесигер
Седрик
29
Лотомба
Жордан
16
Фасснахт
Кристиан
20
Эбишер
Мишель
28
Лустенбергер
Фабиан
13
Нгамелеу
Муми
18
Нсаме
Жан-Пьер
17
Ассале
Рожер
1
Фермеер
Кеннет
38
Гертрейда
Лютсхарел
32
Ие
Эдгар
4
Сенеси
Маркос
15
Маласиа
Тирелл
23
Кёкчю
Оркун
19
Фер
Лерой
28
Тоорнстра
Йенс
10
Бергёйс
Стивен
17
Синистерра
Луис
11
Ларссон
Сэм
Янг Бойз
4-4-2
Фейеноорд
4-3-3

Ход матча

14'
Ассале Рожер
1:0
14'
 
Ие Эдгар
27'
 
Фермеер Кеннет
28'
Нсаме Жан-Пьер
2:0
37'
 
Боттегин Эрик
Ие Эдгар
38'
Соренсен Фредерик
 
42'
Гаудино Джанлука
Лустенбергер Фабиан
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

Янг Бойз Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 0:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Глазго Рейнджерс Янг Бойз 3:2 Сьон
Тун 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:1 Базель Порту 2:1 Янг Бойз FC Freienbach 2:11 Янг Бойз Люцерн 2:2 Янг Бойз Црвена Звезда 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Цюрих Янг Бойз 2:2 Црвена Звезда Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:1 Серветт Янг Бойз 2:0 Кристал Пэлас Янг Бойз 0:2 Кринс Янг Бойз 5:1 Айнтрахт Фр Янг Бойз 1:1 Левски София
Фейеноорд Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Фейеноорд 1:1 Хераклес Фортуна Ситтард 4:2 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Порту Фейеноорд 5:1 Твенте
Фейеноорд 0:3 АЗ Алкмаар Эммен 3:3 Фейеноорд Глазго Рейнджерс 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 3:2 АДО Ден Хааг Виллем II 0:1 Фейеноорд Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Хапоэль Беэр-Шева Фейеноорд 1:1 Утрехт Динамо Тбилиси 1:1 Фейеноорд Херенвен 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 4:0 Динамо Тбилиси Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам Фейеноорд 1:3 Саутгемптон Фейеноорд 2:2 Анже Фейеноорд 0:3 Панатинаикос Ред Булл Зальцбург 3:1 Фейеноорд

Последние игры между собой

Янг Бойз: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Фейеноорд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Янг Бойз 3:0 Фейеноорд Кубок Урен

Группа G

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 2:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
2. Глазго Рейнджерс 1:1 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
3. Порту 1:1 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
4. Фейеноорд 0:2 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Янг Бойз 2:0 Фейеноорд
Янг Бойз
58.1% (90)
Ничья
21.3% (33)
Фейеноорд
20.6% (32)
2:1 Янг Бойз
40% (62)
1:1 Ничья
13.5% (21)
1:2 Фейеноорд
13.5% (21)
2:2 Ничья
7.1% (11)
1:0 Янг Бойз
7.1% (11)
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