Лига Европы 2019-2020
Янг Бойз
2:0
Второй тайм: 49'
Стадион: Стад де Суиз
Фейеноорд
1:0
14' ПенальтиАссале Рожер
14' Желтая карточкаИе Эдгар
27' Желтая карточкаФермеер Кеннет
2:0
28' ПенальтиНсаме Жан-Пьер
38' Желтая карточкаСоренсен Фредерик
23
Янко
Саиди
17
Ассале
Рожер
32
Ие
Эдгар
23
Кёкчю
Оркун
19
Фер
Лерой
11
Ларссон
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Ассале РожерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Ие ЭдгарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кёкчю ОркунПолузащитник
-
19 Фер ЛеройПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ларссон СэмНападающий
- Запасные игроки
-
22 Бейло ЮстинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Стам Яп
Ход матча
14'
1:0
14'
27'
28'
2:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
Янг Бойз Последние 20 матчей: +11 =7 -2Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 0:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Глазго Рейнджерс Янг Бойз 3:2 Сьон
Тун 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:1 Базель Порту 2:1 Янг Бойз FC Freienbach 2:11 Янг Бойз Люцерн 2:2 Янг Бойз Црвена Звезда 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Цюрих Янг Бойз 2:2 Црвена Звезда Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:1 Серветт Янг Бойз 2:0 Кристал Пэлас Янг Бойз 0:2 Кринс Янг Бойз 5:1 Айнтрахт Фр Янг Бойз 1:1 Левски София
Фейеноорд Последние 20 матчей: +7 =7 -6Фейеноорд 1:1 Хераклес Фортуна Ситтард 4:2 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Порту Фейеноорд 5:1 Твенте
Фейеноорд 0:3 АЗ Алкмаар Эммен 3:3 Фейеноорд Глазго Рейнджерс 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 3:2 АДО Ден Хааг Виллем II 0:1 Фейеноорд Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Хапоэль Беэр-Шева Фейеноорд 1:1 Утрехт Динамо Тбилиси 1:1 Фейеноорд Херенвен 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 4:0 Динамо Тбилиси Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам Фейеноорд 1:3 Саутгемптон Фейеноорд 2:2 Анже Фейеноорд 0:3 Панатинаикос Ред Булл Зальцбург 3:1 Фейеноорд
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Фейеноорд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Янг Бойз
58.1% (90)
Ничья
21.3% (33)
Фейеноорд
20.6% (32)
2:1 Янг Бойз
40% (62)
1:1 Ничья
13.5% (21)
1:2 Фейеноорд
13.5% (21)
2:2 Ничья
7.1% (11)
1:0 Янг Бойз
7.1% (11)
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