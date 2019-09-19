Лига Европы 2019-2020

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  3. Лига Европы 2019-2020
Гент
3:2
Конец матча

Стадион:
Сент-Этьен
0'
1:0
2' Гол
Дэвид Джонатан
1:1
38' Гол
Хазри Вахби
2:1
43' Гол
Дэвид Джонатан
44' Желтая карточка
Амума Ромен
49' Желтая карточка
Нгадеу Майкл
56' Желтая карточка
Кумс Свен
3:1
64' Гол в свои ворота
Перрен Лоик
71' Желтая карточка
Трауко Мигель
73' Желтая карточка
Колодзейчак Тимоти
3:2
75' Гол в свои ворота
Камински Томас
85' Желтая карточка
Хазри Вахби
90'+6
1
Камински
Томас
23
Люстиг
Микаэль
32
Пластун
Игорь
5
Нгадеу
Майкл
21
Асаре
Нана
24
Кумс
Свен
6
Овусу
Элиша
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
16
Дэвид
Джонатан
29
Депуатр
Лоран
7
Яремчук
Роман
16
Рюффье
Стефан
26
Дебюши
Матьё
2
Мукуди
Ароль
24
Перрен
Лоик
5
Колодзейчак
Тимоти
29
Кабай
Йоан
6
М'Вила
Янн
28
Юссуф
Зейду
13
Трауко
Мигель
10
Хазри
Вахби
21
Амума
Ромен
Гент
4-1-2-1-2
Сент-Этьен
4-4-2

Ход матча

2'
Дэвид Джонатан
1:0
38'
1:1
Хазри Вахби
(Амума Ромен)
43'
Дэвид Джонатан
(Депуатр Лоран)
2:1
44'
 
Амума Ромен
49'
Нгадеу Майкл
 
56'
Кумс Свен
 
64'
Перрен Лоик
3:1
65'
 
Буанга Денис
Кабай Йоан
71'
 
Трауко Мигель
72'
 
Норден Арно
Амума Ромен
72'
 
Берич Роберт
Мукуди Ароль
73'
 
Колодзейчак Тимоти
75'
3:2
Камински Томас
81'
Бронн Дилан
Яремчук Роман
 
85'
 
Хазри Вахби
90'
Деягере Брехт
Кумс Свен
 
90'
Квилитая Георгий
Дэвид Джонатан
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 7
  • 2 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Гент Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Гент 3:0 Мехелен Гент 3:2 Серкль Брюгге Риека 1:1 Гент Гент 2:1 Риека
Гент 2:0 Остенде Гент 3:0 АЕК Ларнака Мускрон-Перювельз 2:1 Гент АЕК Ларнака 1:1 Гент Гент 6:1 Эйпен Вииторул Констанца 2:1 Гент Шарлеруа 1:1 Гент Гент 6:3 Вииторул Констанца Реймс 1:1 Гент АЗ Алкмаар 0:2 Гент Сент-Трюйден 4:2 Гент Арис Салоники 0:3 Гент Диккельвенн 0:6 Гент Молебеке 0:0 Гент Зельзат 0:4 Гент Гент-Зехавен 0:2 Гент
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Сент-Этьен 2:2 Тулуза Марсель 1:0 Сент-Этьен Лилль 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Брест
Дижон 1:2 Сент-Этьен Ньюкасл 2:1 Сент-Этьен Мидлсбро 1:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Марсель Монпелье 2:4 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Клермон Фут Андрезьё 1:2 Сент-Этьен Анже 1:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:0 Ницца Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монако 2:3 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Тулуза Реймс 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:0 Бордо Амьен 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:1 Ним

Последние игры между собой

Гент: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Сент-Этьен: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Гент 2:0 Сент-Этьен Товарищеские матчи

Группа I

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Вольфсбург 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Гент 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Сент-Этьен 1 0 0 1 2 - 3 0
4. Александрия 1 0 0 1 1 - 3 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Гент 3:2 Сент-Этьен
Гент
62.3% (96)
Ничья
24.7% (38)
Сент-Этьен
13% (20)
2:1 Гент
36.4% (56)
1:1 Ничья
20.1% (31)
1:0 Гент
12.3% (19)
2:0 Гент
11% (17)
1:2 Сент-Этьен
7.8% (12)
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