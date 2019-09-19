Лига Европы 2019-2020
Гент
3:2
Конец матча
Стадион: Геламко
Сент-Этьен
1:0
2' ГолДэвид Джонатан
1:1
38' ГолХазри Вахби
2:1
43' ГолДэвид Джонатан
44' Желтая карточкаАмума Ромен
49' Желтая карточкаНгадеу Майкл
56' Желтая карточкаКумс Свен
3:1
64' Гол в свои воротаПеррен Лоик
71' Желтая карточкаТрауко Мигель
73' Желтая карточкаКолодзейчак Тимоти
3:2
75' Гол в свои воротаКамински Томас
85' Желтая карточкаХазри Вахби
21
Асаре
Нана
24
Кумс
Свен
26
Дебюши
Матьё
24
Перрен
Лоик
29
Кабай
Йоан
28
Юссуф
Зейду
10
Хазри
Вахби
21
Амума
Ромен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Асаре НанаЗащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Бронн ДиланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Кубо ЮяНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Дебюши МатьёЗащитник
- Защитник
-
24 Перрен ЛоикЗащитник
- Защитник
-
29 Кабай ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хазри ВахбиНападающий
-
21 Амума РоменНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Наде МикаэльЗащитник
-
20 Буанга ДенисПолузащитник
-
18 Норден АрноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Берич РобертНападающий
-
Главный тренер: Принтан Гислан
Ход матча
2'
1:0
38'
1:1
43'
2:1
44'
49'
56'
64'
3:1
71'
75'
3:2
85'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 5
-
6 Угловые 7
-
2 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Гент Последние 20 матчей: +12 =5 -3Гент 3:0 Мехелен Гент 3:2 Серкль Брюгге Риека 1:1 Гент Гент 2:1 Риека
Гент 2:0 Остенде Гент 3:0 АЕК Ларнака Мускрон-Перювельз 2:1 Гент АЕК Ларнака 1:1 Гент Гент 6:1 Эйпен Вииторул Констанца 2:1 Гент Шарлеруа 1:1 Гент Гент 6:3 Вииторул Констанца Реймс 1:1 Гент АЗ Алкмаар 0:2 Гент Сент-Трюйден 4:2 Гент Арис Салоники 0:3 Гент Диккельвенн 0:6 Гент Молебеке 0:0 Гент Зельзат 0:4 Гент Гент-Зехавен 0:2 Гент
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +9 =6 -5Сент-Этьен 2:2 Тулуза Марсель 1:0 Сент-Этьен Лилль 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Брест
Дижон 1:2 Сент-Этьен Ньюкасл 2:1 Сент-Этьен Мидлсбро 1:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Марсель Монпелье 2:4 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Клермон Фут Андрезьё 1:2 Сент-Этьен Анже 1:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:0 Ницца Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монако 2:3 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Тулуза Реймс 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:0 Бордо Амьен 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:1 Ним
Последние игры между собой
Гент: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Сент-Этьен: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа I
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вольфсбург
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Гент
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Сент-Этьен
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|4.
|Александрия
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Гент
62.3% (96)
Ничья
24.7% (38)
Сент-Этьен
13% (20)
2:1 Гент
36.4% (56)
1:1 Ничья
20.1% (31)
1:0 Гент
12.3% (19)
2:0 Гент
11% (17)
1:2 Сент-Этьен
7.8% (12)
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