Кубок Либертадорес 2019
Ривер Плейт
2:0
Конец матча
Бока Хуниорс
1:0
8' ПенальтиБорре Рафаэль
11' Желтая карточкаМас Эмануэль
35' Желтая карточкаИскиэрдос Карлос
44' Желтая карточкаЛопес Лисандро II
45' Желтая карточкаФернандес Игнасио
57' Желтая карточкаПерес Энцо
2:0
70' ГолФернандес Игнасио
86' Желтая карточкаПинола Хавьер II
90' Красная карточкаNicolas Capaldo
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Пратто ЛукасНападающий
- Нападающий
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Абила РамонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Тевес КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Уртадо ХанНападающий
-
19 Сарате МауроНападающий
-
-
Ход матча
8'
1:0
11'
35'
57'
70'
86'
90'
Предыдущие игры
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +11 =5 -4Химнасия Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:2 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 1:4 Бостон Ривер Годой Крус 0:1 Ривер Плейт
Расинг Монтевидео 1:1 Ривер Плейт Уракан 0:4 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:1 Монтевидео Уондерерс Ливерпуль Монтевидео 2:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Бока Хуниорс Данубио 0:1 Ривер Плейт Серро Портеньо 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:1 Тальерес Кордоба Ривер Плейт 1:0 Пеньяроль Ривер Плейт 2:0 Серро Портеньо Расинг Авельянеда 1:6 Ривер Плейт Насьональ Монтевидео 1:1 Ривер Плейт Хувентуд Лас-Пьедрас 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:0 Ланус Крузейро 0:0 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +12 =6 -2Бока Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 0:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Ривер Плейт 0:0 Бока Хуниорс
Бока Хуниорс 0:0 ЛДУ Кито Банфилд 0:1 Бока Хуниорс ЛДУ Кито 0:3 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви Бока Хуниорс 1:1 Альмагро Патронато де Парана 0:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 0:0 Уракан Атлетико Паранаэнсе 0:1 Бока Хуниорс Тигре 2:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 3:1 Годой Крус
Последние игры между собой
Ривер Плейт: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Бока Хуниорс: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Бока Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Суперкубок Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт Товарищеские матчи Ривер Плейт 1:2 Бока Хуниорс Суперлига Ривер Плейт 0:1 Бока Хуниорс Товарищеские матчи Бока Хуниорс 1:3 Ривер Плейт Примера Бока Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Товарищеские матчи Ривер Плейт 2:4 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 0:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт Товарищеские матчи Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт Товарищеские матчи Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт Товарищеские матчи Ривер Плейт 0:1 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 0:3 Ривер Плейт Кубок Либертадорес Ривер Плейт 1:0 Бока Хуниорс Кубок Либертадорес Бока Хуниорс 2:0 Ривер Плейт Примера
1/8 финала
1/4 финала
Финал
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