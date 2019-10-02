Кубок Либертадорес 2019

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Ривер Плейт
2:0
Конец матча
Бока Хуниорс
0'
1:0
8' Пенальти
Борре Рафаэль
11' Желтая карточка
Мас Эмануэль
35' Желтая карточка
Искиэрдос Карлос
44' Желтая карточка
Лопес Лисандро II
45' Желтая карточка
Фернандес Игнасио
57' Желтая карточка
Перес Энцо
2:0
70' Гол
Фернандес Игнасио
86' Желтая карточка
Пинола Хавьер II
90' Красная карточка
Nicolas Capaldo
90'+8
1
Армани
Франко
29
Монтьель
Гонсало
28
Мартинес
Лукас
II
22
Пинола
Хавьер
II
20
Каско
Милтон
26
Фернандес
Игнасио
24
Перес
Энцо
15
Паласиос
Эксекиэль
11
Де
ла
Крус
Николас
7
Суарес
Матиас
19
Борре
Рафаэль
1
Андрада
Эстебан
29
Вейгандт
Марсело
20
Лопес
Лисандро
II
24
Искиэрдос
Карлос
3
Мас
Эмануэль
23
Марконе
Иван
9
Franco
Soldano
14
Nicolas
Capaldo
8
Alexis
Mac
Allister
30
Рейносо
Эмануэль1
17
Абила
Рамон
Ривер Плейт
4-4-2
Бока Хуниорс
4-1-4-1

Ход матча

8'
Борре Рафаэль
1:0
11'
 
Мас Эмануэль
35'
 
Искиэрдос Карлос
44'
 
Лопес Лисандро II
45'
Фернандес Игнасио
 
55'
 
Тевес Карлос
Franco Soldano
57'
Перес Энцо
 
65'
Игнасио Скокко
Борре Рафаэль
 
70'
Фернандес Игнасио
2:0
72'
 
Сальвио Эдуардо
Рейносо Эмануэль1
77'
 
Сарате Мауро
Alexis Mac Allister
86'
Пинола Хавьер II
 
86'
Альварес Хулиан
Де ла Крус Николас
 
90'
Пратто Лукас
Суарес Матиас
 
90'
 
Nicolas Capaldo

Предыдущие игры

Ривер Плейт Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Химнасия Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:2 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 1:4 Бостон Ривер Годой Крус 0:1 Ривер Плейт
Расинг Монтевидео 1:1 Ривер Плейт Уракан 0:4 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:1 Монтевидео Уондерерс Ливерпуль Монтевидео 2:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Бока Хуниорс Данубио 0:1 Ривер Плейт Серро Портеньо 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:1 Тальерес Кордоба Ривер Плейт 1:0 Пеньяроль Ривер Плейт 2:0 Серро Портеньо Расинг Авельянеда 1:6 Ривер Плейт Насьональ Монтевидео 1:1 Ривер Плейт Хувентуд Лас-Пьедрас 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:0 Ланус Крузейро 0:0 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Бока Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 0:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Ривер Плейт 0:0 Бока Хуниорс
Бока Хуниорс 0:0 ЛДУ Кито Банфилд 0:1 Бока Хуниорс ЛДУ Кито 0:3 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви Бока Хуниорс 1:1 Альмагро Патронато де Парана 0:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 0:0 Уракан Атлетико Паранаэнсе 0:1 Бока Хуниорс Тигре 2:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 3:1 Годой Крус

Последние игры между собой

Ривер Плейт: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Бока Хуниорс: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Ривер Плейт 0:0 Бока Хуниорс Суперлига Ривер Плейт 3:1 Бока Хуниорс Кубок Либертадорес Бока Хуниорс 2:2 Ривер Плейт Кубок Либертадорес Бока Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Суперлига
Бока Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Суперкубок Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт Товарищеские матчи Ривер Плейт 1:2 Бока Хуниорс Суперлига Ривер Плейт 0:1 Бока Хуниорс Товарищеские матчи Бока Хуниорс 1:3 Ривер Плейт Примера Бока Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Товарищеские матчи Ривер Плейт 2:4 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 0:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт Товарищеские матчи Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт Товарищеские матчи Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт Товарищеские матчи Ривер Плейт 0:1 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 0:3 Ривер Плейт Кубок Либертадорес Ривер Плейт 1:0 Бока Хуниорс Кубок Либертадорес Бока Хуниорс 2:0 Ривер Плейт Примера
1/8 финала
4 Ривер Плейт
2 Крузейро
1 Сан-Лоренсо
2 Серро Портеньо
4 ЛДУ Кито
2 Олимпия Асунсьон
0 Атлетико Паранаэнсе
3 Бока Хуниорс
5 Гремио
0 Либертад
2 Годой Крус
6 Палмейрас
4 Эмелек
6 Фламенго
0 Насьональ Монтевидео
3 Интернасьональ
1/4 финала
3 Ривер Плейт
1 Серро Портеньо
0 ЛДУ Кито
3 Бока Хуниорс
2 Гремио
2 Палмейрас
3 Фламенго
1 Интернасьональ
1/2 финала
2 Ривер Плейт
0 Бока Хуниорс
0 Гремио
0 Фламенго
Финал
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