Кубок Либертадорес 2019
17' Желтая карточкаКайо Родриго
41' Желтая карточкаМичел Феррейра
45' Желтая карточкаТарделли Диего
0:1
69' ГолBruno Henrique IV
1:1
88' ГолPepe3
90' Желтая карточкаКаннеманн Вальтер
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Кортез БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Браз ДавидЗащитник
-
7 ЛуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Alisson II
- Запасные игроки
-
27 TonhaoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 ThacianoПолузащитник
-
19 Андре ФилипеНападающий
-
-
-
25 Pepe3
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Мари ПаблоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Rafinha 1
-
- Запасные игроки
- Защитник
-
2 RodineiЗащитник
-
16 Лукаш ЖоаоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
12 Cesar II
-
6 Rene III
-
19 Reinier
Ход матча
17'
41'
45'
69'
82'
88'
1:1
Предыдущие игры
Гремио Последние 20 матчей: +11 =5 -4Флуминенсе 2:1 Гремио Гремио 6:1 Аваи Сантос 0:3 Гремио Гремио 3:0 Гойяс
Крузейро 1:4 Гремио Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Сан-Паулу 0:0 Гремио Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе Гремио 0:1 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас Гремио 2:0 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 3:1 Гремио Гремио 3:3 Шапекоэнсе Либертад 0:3 Гремио Алагоано 0:0 Гремио Гремио 2:0 Либертад Интернасьональ 1:1 Гремио Байя 0:1 Гремио Гремио 2:1 Васко да Гама
Фламенго Последние 20 матчей: +13 =4 -3Фламенго 0:0 Сан-Паулу Фламенго 3:1 Интернасьональ Крузейро 1:2 Фламенго Фламенго 1:0 Сантос
Аваи 0:3 Фламенго Фламенго 3:0 Палмейрас Интернасьональ 1:1 Фламенго Сеара 0:3 Фламенго Фламенго 2:0 Интернасьональ Васко да Гама 1:4 Фламенго Фламенго 3:1 Гремио Байя 3:0 Фламенго Фламенго 2:0 Эмелек Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Эмелек 2:0 Фламенго Коринтианс 1:1 Фламенго Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 6:1 Гойяс Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго Алагоано 0:2 Фламенго
Последние игры между собой
Гремио: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Фламенго: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Гремио 1:1 Фламенго Кубок Гремио 3:1 Фламенго Серия A Фламенго 0:1 Гремио Серия A Фламенго 2:0 Гремио Копа Суль-Минас-Рио Фламенго 2:1 Гремио Серия A Гремио 1:0 Фламенго Серия A Гремио 2:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Гремио Серия A Гремио 1:1 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 0:1 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 2:1 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 0:1 Гремио Бразилейро Серия А Фламенго 1:1 Гремио Серия A Фламенго 0:2 Гремио Серия A Гремио 4:2 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Гремио Серия A
1/8 финала
1/4 финала
Финал
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