Кубок Либертадорес 2019

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Гремио
1:1
Конец матча
Фламенго
0'
17' Желтая карточка
Кайо Родриго
41' Желтая карточка
Мичел Феррейра
45' Желтая карточка
Тарделли Диего
0:1
69' Гол
Bruno Henrique IV
1:1
88' Гол
Pepe3
90' Желтая карточка
Каннеманн Вальтер
90'+7
Гремио
Фламенго

Ход матча

17'
 
Кайо Родриго
41'
Мичел Феррейра
 
45'
Тарделли Диего
 
69'
0:1
Bruno Henrique IV
73'
 
Да Мотта Роберт
Герсон Сантос
78'
Андре Филипе
Тарделли Диего
 
82'
Майкон Тьяго
Мичел Феррейра
 
82'
Pepe3
Alisson II
 
88'
Pepe3
1:1
90'
 
Rene III
Filipe Kasmirski1
90'
Каннеманн Вальтер
 
90'
 
Витиньо Виктор
Bruno Henrique IV

Предыдущие игры

Гремио Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Флуминенсе 2:1 Гремио Гремио 6:1 Аваи Сантос 0:3 Гремио Гремио 3:0 Гойяс
Крузейро 1:4 Гремио Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Сан-Паулу 0:0 Гремио Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе Гремио 0:1 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас Гремио 2:0 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 3:1 Гремио Гремио 3:3 Шапекоэнсе Либертад 0:3 Гремио Алагоано 0:0 Гремио Гремио 2:0 Либертад Интернасьональ 1:1 Гремио Байя 0:1 Гремио Гремио 2:1 Васко да Гама
Фламенго Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Фламенго 0:0 Сан-Паулу Фламенго 3:1 Интернасьональ Крузейро 1:2 Фламенго Фламенго 1:0 Сантос
Аваи 0:3 Фламенго Фламенго 3:0 Палмейрас Интернасьональ 1:1 Фламенго Сеара 0:3 Фламенго Фламенго 2:0 Интернасьональ Васко да Гама 1:4 Фламенго Фламенго 3:1 Гремио Байя 3:0 Фламенго Фламенго 2:0 Эмелек Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Эмелек 2:0 Фламенго Коринтианс 1:1 Фламенго Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 6:1 Гойяс Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго Алагоано 0:2 Фламенго

Последние игры между собой

Гремио: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Фламенго: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Фламенго 3:1 Гремио Серия A Фламенго 2:0 Гремио Серия A Фламенго 1:0 Гремио Кубок Гремио 2:0 Фламенго Серия A
Гремио 1:1 Фламенго Кубок Гремио 3:1 Фламенго Серия A Фламенго 0:1 Гремио Серия A Фламенго 2:0 Гремио Копа Суль-Минас-Рио Фламенго 2:1 Гремио Серия A Гремио 1:0 Фламенго Серия A Гремио 2:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Гремио Серия A Гремио 1:1 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 0:1 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 2:1 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 0:1 Гремио Бразилейро Серия А Фламенго 1:1 Гремио Серия A Фламенго 0:2 Гремио Серия A Гремио 4:2 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Гремио Серия A
1/8 финала
4 Ривер Плейт
2 Крузейро
1 Сан-Лоренсо
2 Серро Портеньо
4 ЛДУ Кито
2 Олимпия Асунсьон
0 Атлетико Паранаэнсе
3 Бока Хуниорс
5 Гремио
0 Либертад
2 Годой Крус
6 Палмейрас
4 Эмелек
6 Фламенго
0 Насьональ Монтевидео
3 Интернасьональ
1/4 финала
3 Ривер Плейт
1 Серро Портеньо
0 ЛДУ Кито
3 Бока Хуниорс
2 Гремио
2 Палмейрас
3 Фламенго
1 Интернасьональ
1/2 финала
2 Ривер Плейт
0 Бока Хуниорс
1 Гремио
1 Фламенго
Финал
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