Лига Европы 2019-2020

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Русенборг
1:2
Конец матча

Стадион:
ЛАСК
0'
0:1
20' Гол
Гойгингер Томас
1:1
45' Гол
Йонсен Бьорн
1:2
54' Гол
Фризер Доминик
57' Желтая карточка
Йонсен Бьорн
90'+6
1
Хансен
Андре
2
Хеденстад
Вегар
16
Ховланд
Эвен
19
Валсвик
Густав
3
Мелинг
Биргер
7
Йенсен
Майк
25
Лундему
Мариус
15
Трондсен
Андерс
17
Акинтола
Дэвид
23
Йонсен
Бьорн
28
Адегбенро
Самуэль
1
Шлагер
Александер
6
Визингер
Филип
18
Траунер
Гернот
5
Филипович
Петар
26
Ранфтль
Райнхольд
8
Михорль
Петер
25
Холланд
Джеймс
16
Поцманн
Марвин
27
Гойгингер
Томас
9
Клаусс
Жоао
28
Фризер
Доминик
Русенборг
4-3-3
ЛАСК
3-4-3

Ход матча

20'
0:1
Гойгингер Томас
45'
Йонсен Бьорн
(Хеденстад Вегар)
1:1
54'
1:2
Фризер Доминик
(Ранфтль Райнхольд)
57'
Йонсен Бьорн
 
67'
Ботхейм Эрик
Йонсен Бьорн
 
67'
Осен Йермунд
Адегбенро Самуэль
 
71'
 
Рагуц Марко
Клаусс Жоао
71'
 
Тетте Самуэл
Фризер Доминик
77'
Mikael Toerset Johnsen
Лундему Мариус
 
88'
 
Реннер Рене
Гойгингер Томас

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 9
  • 6 Угловые 8
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Русенборг Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Викинг 2:2 Русенборг Русенборг 3:2 Будё-Глимт Русенборг 0:2 Спортинг Л Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг
Русенборг 3:1 Мольде Спортинг Л 1:0 Русенборг Кристиансунд 2:2 Русенборг Хёугесунн 2:1 Русенборг Русенборг 1:4 ПСВ Русенборг 0:0 Бранн Мьёндален 1:2 Русенборг ЛАСК 1:0 Русенборг Русенборг 3:1 Лиллестрём Русенборг 7:0 Стриндхейм Волеренга 1:1 Русенборг Русенборг 1:1 Динамо Загреб Русенборг 3:2 Стабек Динамо Загреб 2:0 Русенборг Одд 1:1 Русенборг Русенборг 3:1 Марибор
ЛАСК Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Ваттенс 0:2 ЛАСК ЛАСК 1:0 Адмира ЛАСК 4:1 ПСВ ЛАСК 2:0 Аустрия Вена
ЛАСК 3:1 Альтах Альтах 0:1 ЛАСК ПСВ 0:0 ЛАСК ЛАСК 7:2 Маттерсбург Хартберг 1:2 ЛАСК Спортинг Л 2:1 ЛАСК Санкт-Пёльтен 0:3 ЛАСК Винер Виктория 1:4 ЛАСК ЛАСК 2:2 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:0 Русенборг Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Брюгге 2:1 ЛАСК Рапид Вена 1:2 ЛАСК ЛАСК 0:1 Брюгге ЛАСК 1:1 Ваттенс

Последние игры между собой

Русенборг: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
ЛАСК: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
ЛАСК 1:0 Русенборг Лига Европы

Группа D

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
2. ЛАСК Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
3. ПСВ Заявка 5 2 1 2 8 - 11 7
4. Русенборг Заявка 5 0 0 5 2 - 10 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Йонсен Бьорн бьет в цель!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Гойгингер Томас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lerkendal Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Русенборг 1:2 ЛАСК
Русенборг
41.4% (60)
Ничья
13.1% (19)
ЛАСК
45.5% (66)
2:1 Rosenborg
24.1% (35)
1:2 LASK Linz
24.1% (35)
0:1 LASK Linz
15.2% (22)
1:1 Draw
10.3% (15)
1:0 Rosenborg
7.6% (11)
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