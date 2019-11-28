Лига Европы 2019-2020
Русенборг
1:2
Конец матча
Стадион: Леркендаль
ЛАСК
0:1
20' ГолГойгингер Томас
1:1
45' ГолЙонсен Бьорн
1:2
54' ГолФризер Доминик
57' Желтая карточкаЙонсен Бьорн
16
Ховланд
Эвен
23
Йонсен
Бьорн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ховланд ЭвенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Йонсен БьорнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Эстбе АрилдВратарь
- Защитник
-
34 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
-
22 Осен ЙермундНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Рагуц МаркоНападающий
-
20 Тетте СамуэлНападающий
-
Главный тренер: Исмаэль Валерьен
Ход матча
20'
0:1
45'
1:1
54'
57'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 9
-
6 Угловые 8
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Русенборг Последние 20 матчей: +7 =7 -6Викинг 2:2 Русенборг Русенборг 3:2 Будё-Глимт Русенборг 0:2 Спортинг Л Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг
Русенборг 3:1 Мольде Спортинг Л 1:0 Русенборг Кристиансунд 2:2 Русенборг Хёугесунн 2:1 Русенборг Русенборг 1:4 ПСВ Русенборг 0:0 Бранн Мьёндален 1:2 Русенборг ЛАСК 1:0 Русенборг Русенборг 3:1 Лиллестрём Русенборг 7:0 Стриндхейм Волеренга 1:1 Русенборг Русенборг 1:1 Динамо Загреб Русенборг 3:2 Стабек Динамо Загреб 2:0 Русенборг Одд 1:1 Русенборг Русенборг 3:1 Марибор
ЛАСК Последние 20 матчей: +13 =3 -4Ваттенс 0:2 ЛАСК ЛАСК 1:0 Адмира ЛАСК 4:1 ПСВ ЛАСК 2:0 Аустрия Вена
ЛАСК 3:1 Альтах Альтах 0:1 ЛАСК ПСВ 0:0 ЛАСК ЛАСК 7:2 Маттерсбург Хартберг 1:2 ЛАСК Спортинг Л 2:1 ЛАСК Санкт-Пёльтен 0:3 ЛАСК Винер Виктория 1:4 ЛАСК ЛАСК 2:2 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:0 Русенборг Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Брюгге 2:1 ЛАСК Рапид Вена 1:2 ЛАСК ЛАСК 0:1 Брюгге ЛАСК 1:1 Ваттенс
Последние игры между собой
Русенборг: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
ЛАСК: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Русенборг
41.4% (60)
Ничья
13.1% (19)
ЛАСК
45.5% (66)
2:1 Rosenborg
24.1% (35)
1:2 LASK Linz
24.1% (35)
0:1 LASK Linz
15.2% (22)
1:1 Draw
10.3% (15)
1:0 Rosenborg
7.6% (11)
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