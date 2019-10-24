Лига Европы 2019-2020
Мальмё
2:1
Конец матча
Стадион: Stadion - Malmoe
Лугано
8' Желтая карточкаСаббатини Джонатан
1:0
13' ПенальтиБергет Йо Инге
13' Желтая карточкаДапрела Фабио
2:0
32' ГолМолинс Гильермо
2:1
50' ГолГерндт Александр
61' Желтая карточкаБергет Йо Инге
85' Желтая карточкаЛарссон Эрик
90' Желтая карточкаТраустасон Арнор
90' Желтая карточкаСафари Беранг
90' Желтая карточкаКарлиньос Жуниор
27
Далин
Юхан
46
Бауман
Ноам
18
Яо
Элож
24
Ловрич
Санди
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Галль РоменПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Основной состав
-
46 Бауман НоамВратарь
-
18 Яо ЭложЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
Ход матча
13'
1:0
13'
32'
2:0
50'
60'
61'
85'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 4
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 4
-
23 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Мальмё Последние 20 матчей: +11 =5 -4Хаммарбю 2:0 Мальмё Мальмё 1:0 Гётеборг Мальмё 1:1 Копенгаген АФК Эскильстуна 0:1 Мальмё
Мальмё 3:0 Хельсинборг Эльфсборг 0:3 Мальмё Динамо Киев 1:0 Мальмё Мальмё 1:0 Норрчёпинг Кальмар 0:5 Мальмё Бней-Иегуда 0:1 Мальмё Мальмё 0:1 Юргорден Мальмё 3:0 Бней-Иегуда Мальмё 5:0 Фалькенберг Зриньски 1:0 Мальмё Хеккен 1:1 Мальмё Мальмё 3:0 Зриньски Мальмё 3:2 Домжале Эстерсунд 0:0 Мальмё Домжале 2:2 Мальмё Мальмё 1:1 Сириус
Лугано Последние 20 матчей: +4 =9 -7Лугано 0:0 Цюрих Сьон 1:2 Лугано Лугано 0:0 Динамо Киев Лугано 0:1 Нёвшатель Ксамакс
Серветт 0:0 Лугано Лугано 1:1 Люцерн Копенгаген 1:0 Лугано Лозанна-Спорт 3:0 Лугано Базель 2:1 Лугано Санкт-Галлен 3:2 Лугано Лугано 1:1 Сьон Янг Бойз 2:0 Лугано Лугано 0:0 Тун Цюрих 0:4 Лугано Лугано 1:2 Интер Милан Лугано 1:1 Ингольштадт Лугано 2:2 Кьяссо Виль 1:2 Лугано Сементина 0:12 Лугано Лугано 3:3 Грасcхоппер
Группа B
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Мальмё
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|Лугано
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
Мальмё
80.4% (123)
Ничья
17% (26)
Лугано
2.6% (4)
1:0 Мальмё
36.6% (56)
2:1 Мальмё
26.8% (41)
2:0 Мальмё
12.4% (19)
1:1 Ничья
11.1% (17)
0:0 Ничья
3.3% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...