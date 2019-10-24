Лига Европы 2019-2020

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Мальмё
2:1
Конец матча

Стадион:
Лугано
0'
8' Желтая карточка
Саббатини Джонатан
1:0
13' Пенальти
Бергет Йо Инге
13' Желтая карточка
Дапрела Фабио
2:0
32' Гол
Молинс Гильермо
2:1
50' Гол
Герндт Александр
61' Желтая карточка
Бергет Йо Инге
85' Желтая карточка
Ларссон Эрик
90' Желтая карточка
Траустасон Арнор
90' Желтая карточка
Сафари Беранг
90' Желтая карточка
Карлиньос Жуниор
90'+5
27
Далин
Юхан
2
Ларссон
Эрик
24
Нильсен
Лассе
6
Левицки
Оскар
3
Кнудсен
Йонас
8
Траустасон
Арнор
7
Баширу
Фуад
20
Инносент
Бонке
5
Рикс
Сёрен
11
Молинс
Гильермо
32
Бергет
Йо
Инге
46
Бауман
Ноам
18
Яо
Элож
5
Марич
Мият
30
Дапрела
Фабио
21
Обексер
Линус
20
Кустодио
Оливер
14
Саббатини
Джонатан
24
Ловрич
Санди
10
Боттани
Маттиа
19
Герндт
Александр
11
Карлиньос
Жуниор
Мальмё
4-4-2
Лугано
4-3-3

Ход матча

8'
 
Саббатини Джонатан
13'
Бергет Йо Инге
1:0
13'
 
Дапрела Фабио
32'
Молинс Гильермо
(Рикс Сёрен)
2:0
50'
2:1
Герндт Александр
(Карлиньос Жуниор)
60'
 
Араторе Марко
Яо Элож
61'
Бергет Йо Инге
 
68'
Бенгтссон Расмус
Инносент Бонке
 
77'
Розенберг Маркус
Молинс Гильермо
 
79'
 
Холендер Филип
Обексер Линус
81'
 
Родригес Франсиско III
Боттани Маттиа
85'
Ларссон Эрик
 
85'
Сафари Беранг
Кнудсен Йонас
 
90'
Траустасон Арнор
 
90'
Сафари Беранг
 
90'
 
Карлиньос Жуниор

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 4
  • 23 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Мальмё Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Хаммарбю 2:0 Мальмё Мальмё 1:0 Гётеборг Мальмё 1:1 Копенгаген АФК Эскильстуна 0:1 Мальмё
Мальмё 3:0 Хельсинборг Эльфсборг 0:3 Мальмё Динамо Киев 1:0 Мальмё Мальмё 1:0 Норрчёпинг Кальмар 0:5 Мальмё Бней-Иегуда 0:1 Мальмё Мальмё 0:1 Юргорден Мальмё 3:0 Бней-Иегуда Мальмё 5:0 Фалькенберг Зриньски 1:0 Мальмё Хеккен 1:1 Мальмё Мальмё 3:0 Зриньски Мальмё 3:2 Домжале Эстерсунд 0:0 Мальмё Домжале 2:2 Мальмё Мальмё 1:1 Сириус
Лугано Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Лугано 0:0 Цюрих Сьон 1:2 Лугано Лугано 0:0 Динамо Киев Лугано 0:1 Нёвшатель Ксамакс
Серветт 0:0 Лугано Лугано 1:1 Люцерн Копенгаген 1:0 Лугано Лозанна-Спорт 3:0 Лугано Базель 2:1 Лугано Санкт-Галлен 3:2 Лугано Лугано 1:1 Сьон Янг Бойз 2:0 Лугано Лугано 0:0 Тун Цюрих 0:4 Лугано Лугано 1:2 Интер Милан Лугано 1:1 Ингольштадт Лугано 2:2 Кьяссо Виль 1:2 Лугано Сементина 0:12 Лугано Лугано 3:3 Грасcхоппер

Группа B

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
2. Динамо Киев Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Мальмё Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Лугано Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion - Malmoe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Мальмё 2:1 Лугано
Мальмё
80.4% (123)
Ничья
17% (26)
Лугано
2.6% (4)
1:0 Мальмё
36.6% (56)
2:1 Мальмё
26.8% (41)
2:0 Мальмё
12.4% (19)
1:1 Ничья
11.1% (17)
0:0 Ничья
3.3% (5)
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