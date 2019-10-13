Лига Европы 2019-2020
Динамо Киев
Позже
Стадион: Олимпийский (Киев)
Копенгаген
Предыдущие игры
Динамо Киев Последние 20 матчей: +11 =6 -3Динамо Киев 1:0 Александрия Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Лугано 0:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Днепр-1
Мариуполь 0:1 Динамо Киев Ворскла 0:5 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Мальмё Динамо Киев 1:2 Десна Заря 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 3:3 Брюгге Динамо Киев 1:2 Шахтёр Донецк Брюгге 1:0 Динамо Киев Львов 0:3 Динамо Киев Карпаты 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Брентфорд 0:0 Динамо Киев Александрия 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Львов Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев
Копенгаген Последние 20 матчей: +12 =4 -4Копенгаген 3:1 Эсбьерг Брондбю 3:1 Копенгаген Мальмё 1:1 Копенгаген Копенгаген 4:2 Силькеборг
Хиллерёд 1:1 Копенгаген Копенгаген 0:0 Митьюлланд Копенгаген 1:0 Лугано Хобро 2:1 Копенгаген Ольборг 0:0 Копенгаген Рига 1:0 Копенгаген Копенгаген 3:1 Нордшелланн Копенгаген 3:1 Рига Раннерс 0:1 Копенгаген Копенгаген 1:1 Црвена Звезда Копенгаген 2:0 Люнгбю Црвена Звезда 1:1 Копенгаген Сённерйюск 1:2 Копенгаген Копенгаген 1:0 Нью-Сейнтс Хорсенс 0:2 Копенгаген Нью-Сейнтс 0:2 Копенгаген
Группа B
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Динамо Киев
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Мальмё
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|Лугано
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
Динамо Киев
78.3% (47)
Ничья
18.3% (11)
Копенгаген
3.3% (2)
2:1 Динамо Киев
30% (18)
2:0 Динамо Киев
18.3% (11)
1:0 Динамо Киев
16.7% (10)
1:1 Ничья
13.3% (8)
3:1 Динамо Киев
6.7% (4)
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