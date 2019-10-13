Лига Европы 2019-2020

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Динамо Киев
 
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Стадион:
Копенгаген

Предыдущие игры

Динамо Киев Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Динамо Киев 1:0 Александрия Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Лугано 0:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Днепр-1
Мариуполь 0:1 Динамо Киев Ворскла 0:5 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Мальмё Динамо Киев 1:2 Десна Заря 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 3:3 Брюгге Динамо Киев 1:2 Шахтёр Донецк Брюгге 1:0 Динамо Киев Львов 0:3 Динамо Киев Карпаты 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Брентфорд 0:0 Динамо Киев Александрия 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Львов Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев
Копенгаген Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Копенгаген 3:1 Эсбьерг Брондбю 3:1 Копенгаген Мальмё 1:1 Копенгаген Копенгаген 4:2 Силькеборг
Хиллерёд 1:1 Копенгаген Копенгаген 0:0 Митьюлланд Копенгаген 1:0 Лугано Хобро 2:1 Копенгаген Ольборг 0:0 Копенгаген Рига 1:0 Копенгаген Копенгаген 3:1 Нордшелланн Копенгаген 3:1 Рига Раннерс 0:1 Копенгаген Копенгаген 1:1 Црвена Звезда Копенгаген 2:0 Люнгбю Црвена Звезда 1:1 Копенгаген Сённерйюск 1:2 Копенгаген Копенгаген 1:0 Нью-Сейнтс Хорсенс 0:2 Копенгаген Нью-Сейнтс 0:2 Копенгаген

Группа B

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Динамо Киев 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Мальмё 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Лугано 2 0 1 1 0 - 1 1
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Копенгаген

    До начала игры, которая состоится 24.10.2019, осталось 2 дня 19 часов 24 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Динамо Киев - Копенгаген
    Динамо Киев
    78.3% (47)
    Ничья
    18.3% (11)
    Копенгаген
    3.3% (2)
    2:1 Динамо Киев
    30% (18)
    2:0 Динамо Киев
    18.3% (11)
    1:0 Динамо Киев
    16.7% (10)
    1:1 Ничья
    13.3% (8)
    3:1 Динамо Киев
    6.7% (4)
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