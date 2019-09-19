Лига Европы 2019-2020
Хетафе
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Колизеум Альфонсо Перес
Трабзонспор
12
Ньом
Аллан
21
Фахир
Файсал
24
Тимор
Давид
47
Перейра
Жоау
22
Gaston
Campi
77
Новак
Филип
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Ньом АлланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Фахир ФайсалПолузащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Основной состав
- Вратарь
-
47 Перейра ЖоауЗащитник
- Защитник
-
22 Gaston CampiЗащитник
-
77 Новак ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
38 Ahmet Canbaz
-
-
-
Главный тренер: Унал Караман
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Хетафе Последние 20 матчей: +7 =9 -4Бетис 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Алавес Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Хетафе
Хетафе 4:1 Аталанта Мальорка 0:0 Хетафе Кротоне 0:1 Хетафе Альбасете 1:1 Хетафе Спортинг Хихон 1:1 Хетафе Хетафе 3:0 Райо Махадаонда Порту 2:1 Хетафе Портимоненсе 0:0 Хетафе Хетафе 2:2 Вильярреал Барселона 2:0 Хетафе Хетафе 2:0 Жирона Реал Сосьедад 2:1 Хетафе Хетафе 0:0 Реал Мадрид Хетафе 3:0 Севилья Вальядолид 2:2 Хетафе Хетафе 1:0 Атлетик Б
Трабзонспор Последние 20 матчей: +9 =10 -1Трабзонспор 2:2 Генчлербирлиги Фенербахче 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 0:2 АЕК Трабзонспор 2:1 Малатьяспор
АЕК 1:3 Трабзонспор Касымпаша 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Спарта Прага Спарта Прага 2:2 Трабзонспор Верона 1:1 Трабзонспор Парма 2:2 Трабзонспор Хоффенхайм 3:3 Трабзонспор Халадаш 0:0 Трабзонспор Ризеспор 2:3 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Бешикташ Коньяспор 2:2 Трабзонспор Трабзонспор 4:2 Кайсериспор Фенербахче 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Малатьяспор Бурсаспор 0:1 Трабзонспор Трабзонспор 4:1 Антальяспор
Хетафе
78.6% (121)
Ничья
18.2% (28)
Трабзонспор
3.2% (5)
2:1 Хетафе
37.7% (58)
1:0 Хетафе
26.6% (41)
2:0 Хетафе
13% (20)
1:1 Ничья
11% (17)
2:2 Ничья
3.2% (5)
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