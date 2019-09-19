Лига Европы 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2019-2020
Хетафе
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Трабзонспор
0' 6'
1
Чичисола
Леандро
12
Ньом
Аллан
2
Дьене
Даконам
4
Бруно
Гонсалес
14
Гарсия
Рауль
II
8
Портильо
Франсиско
21
Фахир
Файсал
24
Тимор
Давид
25
Кенеди
Роберт
9
Анхель
Луис
10
Гальего
Энрике
1
Чакыр
Угурджан
47
Перейра
Жоау
5
Хоссейни
Маджид
22
Gaston
Campi
77
Новак
Филип
21
Dogan
Erdogan
12
Оби
Микель
Джон
7
Афдияй
Донис
8
Соса
Хосе
9
Нвакаеме
Энтони
11
Сорлот
Александр
Хетафе
4-4-2
Трабзонспор
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Хетафе Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Бетис 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Алавес Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Хетафе
Хетафе 4:1 Аталанта Мальорка 0:0 Хетафе Кротоне 0:1 Хетафе Альбасете 1:1 Хетафе Спортинг Хихон 1:1 Хетафе Хетафе 3:0 Райо Махадаонда Порту 2:1 Хетафе Портимоненсе 0:0 Хетафе Хетафе 2:2 Вильярреал Барселона 2:0 Хетафе Хетафе 2:0 Жирона Реал Сосьедад 2:1 Хетафе Хетафе 0:0 Реал Мадрид Хетафе 3:0 Севилья Вальядолид 2:2 Хетафе Хетафе 1:0 Атлетик Б
Трабзонспор Последние 20 матчей: +9 =10 -1
Трабзонспор 2:2 Генчлербирлиги Фенербахче 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 0:2 АЕК Трабзонспор 2:1 Малатьяспор
АЕК 1:3 Трабзонспор Касымпаша 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Спарта Прага Спарта Прага 2:2 Трабзонспор Верона 1:1 Трабзонспор Парма 2:2 Трабзонспор Хоффенхайм 3:3 Трабзонспор Халадаш 0:0 Трабзонспор Ризеспор 2:3 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Бешикташ Коньяспор 2:2 Трабзонспор Трабзонспор 4:2 Кайсериспор Фенербахче 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Малатьяспор Бурсаспор 0:1 Трабзонспор Трабзонспор 4:1 Антальяспор

Группа C

Команда И В Н П Г О
1. Трабзонспор 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Базель 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Хетафе 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Краснодар 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Хетафе 0:0 Трабзонспор
Хетафе
78.6% (121)
Ничья
18.2% (28)
Трабзонспор
3.2% (5)
2:1 Хетафе
37.7% (58)
1:0 Хетафе
26.6% (41)
2:0 Хетафе
13% (20)
1:1 Ничья
11% (17)
2:2 Ничья
3.2% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...