Лига Европы 2019-2020
Севилья
1:0
Конец матча
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
АПОЭЛ
1:0
17' ГолЧичарито
65' Желтая карточкаЯколиш Антонио
77' Желтая карточкаВаскес Франко
13
Буну
Яссин
12
Кунде
Жюль
24
Хордан
Хоан
14
Чичарито
27
Белек
Вид
90
Савич
Вуядин
14
Матич
Урош
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
-
24 Хордан ХоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 ЧичаритоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Хиль БрианПолузащитник
-
10 Банега ЭверПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
-
90 Савич ВуядинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Матич УрошПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Долл
Ход матча
17'
1:0
65'
77'
79'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 2
-
7 Угловые 1
-
4 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
71 Владение мячом, % 29
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: +13 =3 -4Севилья 3:2 Реал Сосьедад Эйбар 3:2 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Карабах 0:3 Севилья
Алавес 0:1 Севилья Севилья 1:1 Сельта Гранада 0:1 Севилья Эспаньол 0:2 Севилья Экстремадура 2:2 Севилья Гранада 2:1 Севилья Хоффенхайм 1:2 Севилья Майнц 0:5 Севилья Эвертон 0:1 Севилья Севилья 2:1 Ливерпуль Даллас 1:3 Севилья Севилья 2:1 Рединг Симба СК 4:5 Севилья Севилья 2:0 Атлетик Б Атлетико М 1:1 Севилья Севилья 0:3 Леганес
АПОЭЛ Последние 20 матчей: +12 =3 -5АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимаcсол Эносис 2:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:4 Дюделанж АПОЭЛ 3:0 АЕЛ Лимаcсол
Аякс 2:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 Аякс Карабах 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:2 Карабах АПОЭЛ 3:0 Сутьеска Сутьеска 0:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:2 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 4:0 АЕЛ Лимаcсол Омония 1:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:0 Аполлон АЕК Ларнака 1:0 АПОЭЛ Эносис 2:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 4:0 Неа Саламина АЕЛ Лимаcсол 0:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:0 Эносис АПОЭЛ 1:1 Омония
Севилья
98% (150)
Ничья
2% (3)
АПОЭЛ
0% (0)
2:0 Севилья
43.1% (66)
2:1 Севилья
16.3% (25)
3:0 Севилья
14.4% (22)
3:1 Севилья
13.1% (20)
1:0 Севилья
6.5% (10)
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