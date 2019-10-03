Лига Европы 2019-2020

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Севилья
1:0
Конец матча

Стадион:
АПОЭЛ
0'
1:0
17' Гол
Чичарито
65' Желтая карточка
Яколиш Антонио
77' Желтая карточка
Васкес Франко
90'+2
13
Буну
Яссин
15
Посо
Алехандро
3
Серхи
Гомес
12
Кунде
Жюль
18
Sergio
Escudero1
24
Хордан
Хоан
17
Гудель
Неманья
22
Васкес
Франко
7
Рони
Лопеш
14
Чичарито
11
Мунир
Эль-Хаддади
27
Белек
Вид
90
Савич
Вуядин
30
Меркис
Георге
44
Иоанну
Николас
17
Яколиш
Антонио
8
Соуза
Лукас
6
Гентсоглу
Савас
14
Матич
Урош
91
Михайлович
Драган
11
Аль-Тамари
Мусса
20
Павлович
Андрия
Севилья
4-3-3
АПОЭЛ
3-5-2

Ход матча

17'
Чичарито
(Мунир Эль-Хаддади)
1:0
60'
Хиль Бриан
Мунир Эль-Хаддади
 
65'
 
Яколиш Антонио
66'
 
Халлениус Линус
Павлович Андрия
72'
Банега Эвер
Рони Лопеш
 
77'
Васкес Франко
 
79'
Даббур Мунас
Чичарито
 
80'
 
Эфрем Георгиос
Гентсоглу Савас
84'
 
Алонефтис Эфстатиос
Аль-Тамари Мусса

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 1
  • 4 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 71 Владение мячом, % 29

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Севилья 3:2 Реал Сосьедад Эйбар 3:2 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Карабах 0:3 Севилья
Алавес 0:1 Севилья Севилья 1:1 Сельта Гранада 0:1 Севилья Эспаньол 0:2 Севилья Экстремадура 2:2 Севилья Гранада 2:1 Севилья Хоффенхайм 1:2 Севилья Майнц 0:5 Севилья Эвертон 0:1 Севилья Севилья 2:1 Ливерпуль Даллас 1:3 Севилья Севилья 2:1 Рединг Симба СК 4:5 Севилья Севилья 2:0 Атлетик Б Атлетико М 1:1 Севилья Севилья 0:3 Леганес
АПОЭЛ Последние 20 матчей: +12 =3 -5
АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимаcсол Эносис 2:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:4 Дюделанж АПОЭЛ 3:0 АЕЛ Лимаcсол
Аякс 2:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 Аякс Карабах 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:2 Карабах АПОЭЛ 3:0 Сутьеска Сутьеска 0:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:2 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 4:0 АЕЛ Лимаcсол Омония 1:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:0 Аполлон АЕК Ларнака 1:0 АПОЭЛ Эносис 2:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 4:0 Неа Саламина АЕЛ Лимаcсол 0:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:0 Эносис АПОЭЛ 1:1 Омония

Группа A

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Севилья 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Карабах 2 1 0 1 4 - 4 3
3. Дюделанж 2 1 0 1 5 - 7 3
4. АПОЭЛ 2 0 0 2 3 - 5 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Чичарито бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Севилья 1:0 АПОЭЛ
Севилья
98% (150)
Ничья
2% (3)
АПОЭЛ
0% (0)
2:0 Севилья
43.1% (66)
2:1 Севилья
16.3% (25)
3:0 Севилья
14.4% (22)
3:1 Севилья
13.1% (20)
1:0 Севилья
6.5% (10)
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