Лига Европы 2019-2020
Лацио
1:1
Перерыв
Стадион: Олимпийский (Рим)
Селтик
1:0
7' ГолИммобиле Чиро
1:1
38' ГолФоррест Джеймс
42' Желтая карточкаКайседо Фелипе
93
Вавро
Денис
16
Пароло
Марко
17
Кристи
Райан
22
Эдуар
Одсонн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
93 Вавро ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
-
19 Лулич СенадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кристи РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бауэр МорицЗащитник
-
16 Морган ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Нтшан ЖюльПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Леннон Нил
Ход матча
7'
1:0
38'
42'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Лацио Последние 20 матчей: +13 =3 -4Милан 1:2 Лацио Лацио 4:0 Торино Фиорентина 1:2 Лацио Селтик 2:1 Лацио
Селтик Последние 20 матчей: +15 =3 -2Хиберниан 2:5 Селтик Селтик 2:0 St. Mirren1 Абердин 0:4 Селтик Селтик 2:1 Лацио
Селтик 6:0 Росс Каунти Ливингстон 2:0 Селтик Селтик 2:0 ЧФР Клуж Хиберниан 1:1 Селтик Селтик 5:0 Партик Тисл Селтик 3:1 Килмарнок Ренн 1:1 Селтик Гамильтон Академикал 0:1 Селтик Глазго Рейнджерс 0:2 Селтик АИК 1:4 Селтик Селтик 3:1 Хартс Селтик 2:0 АИК Селтик 2:1 Данфермлин Селтик 3:4 ЧФР Клуж Мотеруэлл 2:5 Селтик ЧФР Клуж 1:1 Селтик
Последние игры между собой
Лацио: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Селтик: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Лацио
86.3% (132)
Ничья
10.5% (16)
Селтик
3.3% (5)
2:1 Лацио
49.7% (76)
2:0 Лацио
16.3% (25)
1:0 Лацио
11.1% (17)
1:1 Ничья
9.2% (14)
3:1 Лацио
5.9% (9)
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