Лига Европы 2019-2020

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Лацио
1:1
Перерыв

Стадион:
Селтик
0'
1:0
7' Гол
Иммобиле Чиро
1:1
38' Гол
Форрест Джеймс
42' Желтая карточка
Кайседо Фелипе
1
Стракоша
Томас
3
Луис
Фелипе
93
Вавро
Денис
33
Ачерби
Франческо
29
Лаццари
Мануэль
16
Пароло
Марко
6
Лукас
Лейва
21
Милинкович-Савич
Сергей
22
Хони
Родригес
20
Кайседо
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
67
Форстер
Фрейзер
33
Эльхамед
Атем
2
Жюльен
Кристофер
35
Айер
Кристоффер
15
Хейз
Джонатан
8
Браун
Скотт
42
Макгрегор
Каллум
49
Форрест
Джеймс
17
Кристи
Райан
27
Эльюнусси
Мохамед
22
Эдуар
Одсонн
Лацио
3-5-2
Селтик
4-2-3-1

Ход матча

7'
Иммобиле Чиро
(Кайседо Фелипе)
1:0
38'
1:1
Форрест Джеймс
(Эльюнусси Мохамед)
42'
Кайседо Фелипе
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Лацио Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Милан 1:2 Лацио Лацио 4:0 Торино Фиорентина 1:2 Лацио Селтик 2:1 Лацио
Лацио 3:3 Аталанта Болонья 2:2 Лацио Лацио 2:1 Ренн Лацио 4:0 Дженоа Интер Милан 1:0 Лацио Лацио 2:0 Парма ЧФР Клуж 2:1 Лацио СПАЛ 2013 2:1 Лацио Лацио 1:1 Рома Сампдория 0:3 Лацио Сельта 1:2 Лацио Падерборн 2:4 Лацио Борнмут 3:4 Лацио Лацио 4:0 Мантова Лацио 5:0 Виртус Энтелла Лацио 5:2 Триестина
Селтик Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Хиберниан 2:5 Селтик Селтик 2:0 St. Mirren1 Абердин 0:4 Селтик Селтик 2:1 Лацио
Селтик 6:0 Росс Каунти Ливингстон 2:0 Селтик Селтик 2:0 ЧФР Клуж Хиберниан 1:1 Селтик Селтик 5:0 Партик Тисл Селтик 3:1 Килмарнок Ренн 1:1 Селтик Гамильтон Академикал 0:1 Селтик Глазго Рейнджерс 0:2 Селтик АИК 1:4 Селтик Селтик 3:1 Хартс Селтик 2:0 АИК Селтик 2:1 Данфермлин Селтик 3:4 ЧФР Клуж Мотеруэлл 2:5 Селтик ЧФР Клуж 1:1 Селтик

Последние игры между собой

Лацио: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Селтик: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Селтик 2:1 Лацио Лига Европы

Группа E

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Селтик 1:1 Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
2. ЧФР Клуж 0:0 Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
3. Лацио 1:1 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
4. Ренн 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    42'
    Кайседо Фелипе получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Форрест Джеймс бьет в цель!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Иммобиле Чиро бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Лацио 1:1 Селтик
Лацио
86.3% (132)
Ничья
10.5% (16)
Селтик
3.3% (5)
2:1 Лацио
49.7% (76)
2:0 Лацио
16.3% (25)
1:0 Лацио
11.1% (17)
1:1 Ничья
9.2% (14)
3:1 Лацио
5.9% (9)
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