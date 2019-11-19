Лига Европы 2019-2020
ЦСКА Москва
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Стадион: ВЭБ Арена
Лудогорец
Предыдущие игры
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +12 =3 -5ЦСКА Москва 1:0 Крылья Советов ЦСКА Москва 5:1 СКА-Ростов Сочи 2:3 ЦСКА Москва Ференцварош 0:0 ЦСКА Москва
Зенит 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 0:1 Ференцварош Уфа 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5:1 Коломна ЦСКА Москва 1:3 Ростов ЦСКА Москва 0:2 Эспаньол Урал 0:3 ЦСКА Москва Алания 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:2 Краснодар Лудогорец 5:1 ЦСКА Москва Тамбов 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6:0 Арарат Москва Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:0 Ахмат
Лудогорец Последние 20 матчей: +15 =3 -2Лудогорец 2:1 Локомотив Пловдив Витоша Быстрица 0:1 Лудогорец Эспаньол 6:0 Лудогорец Лудогорец 3:1 Берое
Царско село 0:2 Лудогорец Лудогорец 0:1 Эспаньол Ботев Пловдив 0:1 Лудогорец Лудогорец 2:0 Левски София Ференцварош 0:3 Лудогорец Дунав 0:1 Лудогорец Нефтохимик-1962 1:4 Лудогорец Лудогорец 2:0 Арда Лудогорец 5:1 ЦСКА Москва Лудогорец 2:0 Этар Ботев Враца 0:1 Лудогорец Марибор 2:2 Лудогорец Лудогорец 0:0 Славия София Лудогорец 0:0 Марибор Черно Море 1:2 Лудогорец Нью-Сейнтс 0:4 Лудогорец
Последние игры между собой
ЦСКА Москва: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Лудогорец: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа H
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|2.
|Лудогорец
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|3.
|Ференцварош
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 4
|5
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
ЦСКА Москва
78.4% (40)
Ничья
9.8% (5)
Лудогорец
11.8% (6)
2:1 ЦСКА Москва
33.3% (17)
2:0 ЦСКА Москва
25.5% (13)
1:0 ЦСКА Москва
11.8% (6)
1:1 Ничья
5.9% (3)
0:2 Лудогорец
5.9% (3)
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