Лига Европы 2019-2020

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ЦСКА Москва
 
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Стадион:
Лудогорец

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +12 =3 -5
ЦСКА Москва 1:0 Крылья Советов ЦСКА Москва 5:1 СКА-Ростов Сочи 2:3 ЦСКА Москва Ференцварош 0:0 ЦСКА Москва
Зенит 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 0:1 Ференцварош Уфа 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5:1 Коломна ЦСКА Москва 1:3 Ростов ЦСКА Москва 0:2 Эспаньол Урал 0:3 ЦСКА Москва Алания 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:2 Краснодар Лудогорец 5:1 ЦСКА Москва Тамбов 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6:0 Арарат Москва Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:0 Ахмат
Лудогорец Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Лудогорец 2:1 Локомотив Пловдив Витоша Быстрица 0:1 Лудогорец Эспаньол 6:0 Лудогорец Лудогорец 3:1 Берое
Царско село 0:2 Лудогорец Лудогорец 0:1 Эспаньол Ботев Пловдив 0:1 Лудогорец Лудогорец 2:0 Левски София Ференцварош 0:3 Лудогорец Дунав 0:1 Лудогорец Нефтохимик-1962 1:4 Лудогорец Лудогорец 2:0 Арда Лудогорец 5:1 ЦСКА Москва Лудогорец 2:0 Этар Ботев Враца 0:1 Лудогорец Марибор 2:2 Лудогорец Лудогорец 0:0 Славия София Лудогорец 0:0 Марибор Черно Море 1:2 Лудогорец Нью-Сейнтс 0:4 Лудогорец

Последние игры между собой

ЦСКА Москва: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Лудогорец: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Лудогорец 5:1 ЦСКА Москва Лига Европы

Группа H

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Эспаньол Заявка 4 3 1 0 10 - 1 10
2. Лудогорец Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
3. Ференцварош Заявка 4 1 2 1 2 - 4 5
4. ЦСКА Москва Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Лудогорец

    До начала игры, которая состоится 28.11.2019, осталось 2 дня 19 часов 53 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Лудогорец
    ЦСКА Москва
    78.4% (40)
    Ничья
    9.8% (5)
    Лудогорец
    11.8% (6)
    2:1 ЦСКА Москва
    33.3% (17)
    2:0 ЦСКА Москва
    25.5% (13)
    1:0 ЦСКА Москва
    11.8% (6)
    1:1 Ничья
    5.9% (3)
    0:2 Лудогорец
    5.9% (3)
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