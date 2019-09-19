Лига Европы 2019-2020
1:0
8' ГолТикиньо Франсиско
9' Желтая карточкаБюрги Николас
1:1
15' ПенальтиНсаме Жан-Пьер
2:1
29' ГолТикиньо Франсиско
52' Желтая карточкаМаркано Иван
90' Желтая карточкаОтавио Эдмилсон
17
Корона
Хесус
13
Теллес
Алекс
16
Урибе
Андрес
11
Марега
Мусса
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Корона ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Теллес АлексЗащитник
- Полузащитник
-
16 Урибе АндресПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Марега МуссаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Кошта ДиогуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 РомариуПолузащитник
-
49 Силва ФабиоНападающий
-
20 Зе Луиш ЖозеНападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Янко СаидиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ассале РожерНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Оаро ГийомНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
Ход матча
8'
15'
1:1
29'
52'
66'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Порту Последние 20 матчей: +13 =1 -6Портимоненсе 2:3 Порту Порту 3:0 Витория Гимарайнш Бенфика 0:2 Порту Порту 4:0 Витория Сетубал
Порту 2:3 Краснодар Жил Висенте 2:1 Порту Краснодар 0:1 Порту Порту 0:1 Монако Порту 2:1 Хетафе Порту 1:1 Бетис Порту 1:0 Фулхэм Спортинг Л 2:2 Порту Порту 2:1 Спортинг Л Насьонал Мадейра 0:4 Порту Порту 4:0 Авиш Риу Аве 2:2 Порту Порту 1:0 Санта-Клара Порту 1:4 Ливерпуль Портимоненсе 0:3 Порту Ливерпуль 2:0 Порту
Янг Бойз Последние 20 матчей: +12 =5 -3FC Freienbach 2:11 Янг Бойз Люцерн 2:2 Янг Бойз Црвена Звезда 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Цюрих
Янг Бойз 2:2 Црвена Звезда Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:1 Серветт Янг Бойз 2:0 Кристал Пэлас Янг Бойз 0:2 Кринс Янг Бойз 5:1 Айнтрахт Фр Янг Бойз 1:1 Левски София Янг Бойз 3:1 Штуттгарт Вадуц 1:0 Янг Бойз Брайтенрайн 0:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Раппершвиль-Йона Янг Бойз 4:0 Люцерн Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз Янг Бойз 6:1 Грасcхоппер
Группа G
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Глазго Рейнджерс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Порту
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Фейеноорд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Янг Бойз
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Порту
94.8% (147)
Ничья
4.5% (7)
Янг Бойз
0.6% (1)
2:0 Порту
36.1% (56)
2:1 Порту
29.7% (46)
3:1 Порту
15.5% (24)
1:0 Порту
7.1% (11)
3:0 Порту
5.2% (8)
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