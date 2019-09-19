Лига Европы 2019-2020

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Порту
2:1
Конец матча

Стадион:
Янг Бойз
0'
1:0
8' Гол
Тикиньо Франсиско
9' Желтая карточка
Бюрги Николас
1:1
15' Пенальти
Нсаме Жан-Пьер
2:1
29' Гол
Тикиньо Франсиско
52' Желтая карточка
Маркано Иван
90' Желтая карточка
Отавио Эдмилсон
90'+6
32
Маркесин
Агустин
17
Корона
Хесус
3
Пепе
Кеплер
5
Маркано
Иван
13
Теллес
Алекс
25
Отавио
Эдмилсон
16
Урибе
Андрес
22
Данилу
Перейра
7
Диас
Луис
II
11
Марега
Мусса
29
Тикиньо
Франсиско
26
Фон
Балльмоос
Давид
14
Бюрги
Николас
3
Соренсен
Фредерик
5
Зесигер
Седрик
23
Янко
Саиди
8
Сьерро
Венсан
28
Лустенбергер
Фабиан
21
Гарсия
Улиссес
17
Ассале
Рожер
18
Нсаме
Жан-Пьер
16
Фасснахт
Кристиан
Порту
4-4-2
Янг Бойз
3-4-3

Ход матча

8'
Тикиньо Франсиско
(Диас Луис II)
1:0
9'
 
Бюрги Николас
15'
1:1
Нсаме Жан-Пьер
29'
Тикиньо Франсиско
(Корона Хесус)
2:1
52'
Маркано Иван
 
60'
 
Оаро Гийом
Нсаме Жан-Пьер
66'
Ромариу
Диас Луис II
 
69'
 
Эбишер Мишель
Сьерро Венсан
70'
Манафа Вилсон
Марега Мусса
 
73'
 
Гаудино Джанлука
Фасснахт Кристиан
81'
Силва Фабио
Тикиньо Франсиско
 
90'
Отавио Эдмилсон
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Порту Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Портимоненсе 2:3 Порту Порту 3:0 Витория Гимарайнш Бенфика 0:2 Порту Порту 4:0 Витория Сетубал
Порту 2:3 Краснодар Жил Висенте 2:1 Порту Краснодар 0:1 Порту Порту 0:1 Монако Порту 2:1 Хетафе Порту 1:1 Бетис Порту 1:0 Фулхэм Спортинг Л 2:2 Порту Порту 2:1 Спортинг Л Насьонал Мадейра 0:4 Порту Порту 4:0 Авиш Риу Аве 2:2 Порту Порту 1:0 Санта-Клара Порту 1:4 Ливерпуль Портимоненсе 0:3 Порту Ливерпуль 2:0 Порту
Янг Бойз Последние 20 матчей: +12 =5 -3
FC Freienbach 2:11 Янг Бойз Люцерн 2:2 Янг Бойз Црвена Звезда 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Цюрих
Янг Бойз 2:2 Црвена Звезда Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:1 Серветт Янг Бойз 2:0 Кристал Пэлас Янг Бойз 0:2 Кринс Янг Бойз 5:1 Айнтрахт Фр Янг Бойз 1:1 Левски София Янг Бойз 3:1 Штуттгарт Вадуц 1:0 Янг Бойз Брайтенрайн 0:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Раппершвиль-Йона Янг Бойз 4:0 Люцерн Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз Янг Бойз 6:1 Грасcхоппер

Группа G

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Глазго Рейнджерс 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Порту 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Фейеноорд 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Янг Бойз 1 0 0 1 1 - 2 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Dragao. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Порту 2:1 Янг Бойз
Порту
94.8% (147)
Ничья
4.5% (7)
Янг Бойз
0.6% (1)
2:0 Порту
36.1% (56)
2:1 Порту
29.7% (46)
3:1 Порту
15.5% (24)
1:0 Порту
7.1% (11)
3:0 Порту
5.2% (8)
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