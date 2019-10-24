Кубок Либертадорес 2019
6' Желтая карточкаКаннеманн Вальтер
14' Желтая карточкаКайо Родриго
31' Желтая карточкаЭвертон Соарес
1:0
43' ГолBruno Henrique IV
2:0
47' ГолGabriel Barbosa1
3:0
56' ПенальтиGabriel Barbosa1
4:0
67' ГолМари Пабло
5:0
71' ГолКайо Родриго
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Кортез БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Андре ФилипеНападающий
-
23 Alisson II
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Браз ДавидЗащитник
-
27 TonhaoЗащитник
- Защитник
-
16 ThacianoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
25 Pepe3
-
-
-
Ход матча
14'
31'
43'
47'
2:0
56'
3:0
58'
67'
4:0
71'
5:0
76'
Предыдущие игры
Фламенго Последние 20 матчей: +16 =3 -1Фламенго 2:0 Флуминенсе Форталеза 1:2 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго Фламенго 3:1 Атлетико Минейро
Шапекоэнсе 0:1 Фламенго Гремио 1:1 Фламенго Фламенго 0:0 Сан-Паулу Фламенго 3:1 Интернасьональ Крузейро 1:2 Фламенго Фламенго 1:0 Сантос Аваи 0:3 Фламенго Фламенго 3:0 Палмейрас Интернасьональ 1:1 Фламенго Сеара 0:3 Фламенго Фламенго 2:0 Интернасьональ Васко да Гама 1:4 Фламенго Фламенго 3:1 Гремио Байя 3:0 Фламенго Фламенго 2:0 Эмелек Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао
Гремио Последние 20 матчей: +9 =5 -6Форталеза 2:1 Гремио Гремио 0:1 Байя Атлетико Минейро 1:4 Гремио Гремио 2:1 Сеара
Гремио 0:0 Коринтианс Гремио 1:1 Фламенго Флуминенсе 2:1 Гремио Гремио 6:1 Аваи Сантос 0:3 Гремио Гремио 3:0 Гойяс Крузейро 1:4 Гремио Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Сан-Паулу 0:0 Гремио Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе Гремио 0:1 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас Гремио 2:0 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 3:1 Гремио Гремио 3:3 Шапекоэнсе
Последние игры между собой
Фламенго: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Гремио: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Гремио 2:0 Фламенго Серия A Гремио 1:1 Фламенго Кубок Гремио 3:1 Фламенго Серия A Фламенго 0:1 Гремио Серия A Фламенго 2:0 Гремио Копа Суль-Минас-Рио Фламенго 2:1 Гремио Серия A Гремио 1:0 Фламенго Серия A Гремио 2:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Гремио Серия A Гремио 1:1 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 0:1 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 2:1 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 0:1 Гремио Бразилейро Серия А Фламенго 1:1 Гремио Серия A Фламенго 0:2 Гремио Серия A Гремио 4:2 Фламенго Серия A
1/8 финала
1/4 финала
Финал
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