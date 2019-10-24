Кубок Либертадорес 2019

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Фламенго
5:0
Конец матча
Гремио
0'
6' Желтая карточка
Каннеманн Вальтер
14' Желтая карточка
Кайо Родриго
31' Желтая карточка
Эвертон Соарес
1:0
43' Гол
Bruno Henrique IV
2:0
47' Гол
Gabriel Barbosa1
3:0
56' Пенальти
Gabriel Barbosa1
4:0
67' Гол
Мари Пабло
5:0
71' Гол
Кайо Родриго
90'+4
Фламенго
Гремио

Ход матча

6'
 
Каннеманн Вальтер
14'
Кайо Родриго
 
31'
 
Эвертон Соарес
43'
Bruno Henrique IV
1:0
47'
Gabriel Barbosa1
2:0
56'
Gabriel Barbosa1
3:0
58'
 
Pepe3
Андре Филипе
63'
 
Тарделли Диего
Майкон Тьяго
67'
Мари Пабло
4:0
68'
Да Мотта Роберт
Де Арраскаэта Джорджиан
 
71'
Кайо Родриго
5:0
74'
Victor Vitinho1
Bruno Henrique IV
 
76'
 
Thaciano
Alisson II
87'
Diego Ribas da Cunha1
Герсон Сантос
 

Предыдущие игры

Фламенго Последние 20 матчей: +16 =3 -1
Фламенго 2:0 Флуминенсе Форталеза 1:2 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго Фламенго 3:1 Атлетико Минейро
Шапекоэнсе 0:1 Фламенго Гремио 1:1 Фламенго Фламенго 0:0 Сан-Паулу Фламенго 3:1 Интернасьональ Крузейро 1:2 Фламенго Фламенго 1:0 Сантос Аваи 0:3 Фламенго Фламенго 3:0 Палмейрас Интернасьональ 1:1 Фламенго Сеара 0:3 Фламенго Фламенго 2:0 Интернасьональ Васко да Гама 1:4 Фламенго Фламенго 3:1 Гремио Байя 3:0 Фламенго Фламенго 2:0 Эмелек Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао
Гремио Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Форталеза 2:1 Гремио Гремио 0:1 Байя Атлетико Минейро 1:4 Гремио Гремио 2:1 Сеара
Гремио 0:0 Коринтианс Гремио 1:1 Фламенго Флуминенсе 2:1 Гремио Гремио 6:1 Аваи Сантос 0:3 Гремио Гремио 3:0 Гойяс Крузейро 1:4 Гремио Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио Сан-Паулу 0:0 Гремио Палмейрас 1:2 Гремио Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе Гремио 0:1 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас Гремио 2:0 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 3:1 Гремио Гремио 3:3 Шапекоэнсе

Последние игры между собой

Фламенго: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Гремио: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Гремио 1:1 Фламенго Кубок Либертадорес Фламенго 3:1 Гремио Серия A Фламенго 2:0 Гремио Серия A Фламенго 1:0 Гремио Кубок
Гремио 2:0 Фламенго Серия A Гремио 1:1 Фламенго Кубок Гремио 3:1 Фламенго Серия A Фламенго 0:1 Гремио Серия A Фламенго 2:0 Гремио Копа Суль-Минас-Рио Фламенго 2:1 Гремио Серия A Гремио 1:0 Фламенго Серия A Гремио 2:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Гремио Серия A Гремио 1:1 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 0:1 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 2:1 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 0:1 Гремио Бразилейро Серия А Фламенго 1:1 Гремио Серия A Фламенго 0:2 Гремио Серия A Гремио 4:2 Фламенго Серия A
1/8 финала
4 Ривер Плейт
2 Крузейро
1 Сан-Лоренсо
2 Серро Портеньо
4 ЛДУ Кито
2 Олимпия Асунсьон
0 Атлетико Паранаэнсе
3 Бока Хуниорс
5 Гремио
0 Либертад
2 Годой Крус
6 Палмейрас
4 Эмелек
6 Фламенго
0 Насьональ Монтевидео
3 Интернасьональ
1/4 финала
3 Ривер Плейт
1 Серро Портеньо
0 ЛДУ Кито
3 Бока Хуниорс
2 Гремио
2 Палмейрас
3 Фламенго
1 Интернасьональ
1/2 финала
2 Ривер Плейт
0 Бока Хуниорс
1 Гремио
6 Фламенго
Финал
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Bruno Henrique бьет в цель!
  • Желтая карточка
    31'
    Эвертон Соарес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Кайо Родриго получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Каннеманн Вальтер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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