Лига Европы 2019-2020
Мальмё
Позже
Стадион: Stadion - Malmoe
Динамо Киев
Предыдущие игры
Мальмё Последние 20 матчей: +13 =2 -5Мальмё 1:2 Оденсе Вернаму 0:2 Мальмё Лугано 0:0 Мальмё Эребру 0:5 Мальмё
Мальмё 2:0 АИК Мальмё 2:1 Лугано Хаммарбю 2:0 Мальмё Мальмё 1:0 Гётеборг Мальмё 1:1 Копенгаген АФК Эскильстуна 0:1 Мальмё Мальмё 3:0 Хельсинборг Эльфсборг 0:3 Мальмё Динамо Киев 1:0 Мальмё Мальмё 1:0 Норрчёпинг Кальмар 0:5 Мальмё Бней-Иегуда 0:1 Мальмё Мальмё 0:1 Юргорден Мальмё 3:0 Бней-Иегуда Мальмё 5:0 Фалькенберг Зриньски 1:0 Мальмё
Динамо Киев Последние 20 матчей: +9 =7 -4Динамо Киев 3:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Киев Копенгаген 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 4:0 Львов
Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Карпаты Динамо Киев 1:1 Копенгаген Динамо Киев 1:0 Александрия Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Лугано 0:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Динамо Киев Ворскла 0:5 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Мальмё Динамо Киев 1:2 Десна Заря 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 3:3 Брюгге Динамо Киев 1:2 Шахтёр Донецк Брюгге 1:0 Динамо Киев
Последние игры между собой
Мальмё: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Динамо Киев: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Группа B
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|3.
|Мальмё
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|4.
|Лугано
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
Мальмё
21.3% (10)
Ничья
44.7% (21)
Динамо Киев
34% (16)
1:1 Ничья
38.3% (18)
1:2 Динамо Киев
17% (8)
1:0 Мальмё
10.6% (5)
2:1 Мальмё
10.6% (5)
0:1 Динамо Киев
6.4% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...