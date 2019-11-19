Лига Европы 2019-2020

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Мальмё
 
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Стадион:
Динамо Киев

Предыдущие игры

Мальмё Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Мальмё 1:2 Оденсе Вернаму 0:2 Мальмё Лугано 0:0 Мальмё Эребру 0:5 Мальмё
Мальмё 2:0 АИК Мальмё 2:1 Лугано Хаммарбю 2:0 Мальмё Мальмё 1:0 Гётеборг Мальмё 1:1 Копенгаген АФК Эскильстуна 0:1 Мальмё Мальмё 3:0 Хельсинборг Эльфсборг 0:3 Мальмё Динамо Киев 1:0 Мальмё Мальмё 1:0 Норрчёпинг Кальмар 0:5 Мальмё Бней-Иегуда 0:1 Мальмё Мальмё 0:1 Юргорден Мальмё 3:0 Бней-Иегуда Мальмё 5:0 Фалькенберг Зриньски 1:0 Мальмё
Динамо Киев Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Динамо Киев 3:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Киев Копенгаген 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 4:0 Львов
Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Карпаты Динамо Киев 1:1 Копенгаген Динамо Киев 1:0 Александрия Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Лугано 0:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Динамо Киев Ворскла 0:5 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Мальмё Динамо Киев 1:2 Десна Заря 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 3:3 Брюгге Динамо Киев 1:2 Шахтёр Донецк Брюгге 1:0 Динамо Киев

Последние игры между собой

Мальмё: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Динамо Киев: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Динамо Киев 1:0 Мальмё Лига Европы Мальмё 0:0 Динамо Киев Товарищеские матчи

Группа B

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
2. Динамо Киев Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
3. Мальмё Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
4. Лугано Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Мальмё - Динамо Киев

    До начала игры, которая состоится 28.11.2019, осталось 2 дня 21 час 58 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Мальмё - Динамо Киев
    Мальмё
    21.3% (10)
    Ничья
    44.7% (21)
    Динамо Киев
    34% (16)
    1:1 Ничья
    38.3% (18)
    1:2 Динамо Киев
    17% (8)
    1:0 Мальмё
    10.6% (5)
    2:1 Мальмё
    10.6% (5)
    0:1 Динамо Киев
    6.4% (3)
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