Лига Европы 2019-2020

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Селтик
2:0
Конец матча

Стадион:
ЧФР Клуж
0'
1:0
20' Гол
Эдуар Одсонн
25' Желтая карточка
Макгрегор Каллум
42' Желтая карточка
Рондон Марио
47' Желтая карточка
Жюльен Кристофер
51' Желтая карточка
Джокович Дамьян
2:0
59' Гол
Эльюнусси Мохамед
88' Желтая карточка
Эдуар Одсонн
90'+5
67
Форстер
Фрейзер
35
Аер
Кристоффер
2
Жюльен
Кристофер
33
Эль-Хамид
Хатем
23
Болинголи-Мбомбо
Боли
49
Форрест
Джеймс
8
Браун
Скотт
42
Макгрегор
Каллум
17
Кристи
Райан
22
Эдуар
Одсонн
27
Эльюнусси
Мохамед
87
Арлаускис
Гедрюс
16
Сушич
Матео
21
Боли
Кевин
3
Буркэ
Андрей
45
Камора
Мауру
37
Бордеяну
Михай
6
Аурелиу
Луиш
8
Джокович
Дамьян
10
Дяк
Чиприан
99
Рондон
Марио
9
Омрани
Билель
Селтик
4-3-3
ЧФР Клуж
4-3-3

Ход матча

20'
Эдуар Одсонн
(Болинголи-Мбомбо Боли)
1:0
25'
Макгрегор Каллум
 
42'
 
Рондон Марио
47'
Жюльен Кристофер
 
51'
 
Джокович Дамьян
57'
 
Кулио Хуан
Аурелиу Луиш
59'
Эльюнусси Мохамед
(Форрест Джеймс)
2:0
70'
 
Паун-Александру Константин
Рондон Марио
81'
 
Головфка Кэтэлин
Джокович Дамьян
86'
Хейз Джонатан
Форрест Джеймс
 
88'
Эдуар Одсонн
 
90'
Нтшан Жюль
Кристи Райан
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 3
  • 4 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Селтик Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Хиберниан 1:1 Селтик Селтик 5:0 Партик Тисл Селтик 3:1 Килмарнок Ренн 1:1 Селтик
Гамильтон Академикал 0:1 Селтик Глазго Рейнджерс 0:2 Селтик АИК 1:4 Селтик Селтик 3:1 Хартс Селтик 2:0 АИК Селтик 2:1 Данфермлин Селтик 3:4 ЧФР Клуж Мотеруэлл 2:5 Селтик ЧФР Клуж 1:1 Селтик Селтик 7:0 Сент-Джонстон Нымме Калью 0:2 Селтик Селтик 5:0 Нымме Калью Селтик 2:1 Сараево Селтик 0:0 Ренн Сараево 1:3 Селтик Санкт-Галлен 0:0 Селтик
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +11 =5 -4
ЧФР Клуж 3:0 Газ Метан Mедиаш ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Лацио ЧФР Клуж 5:0 Волунтари
Астра 3:2 ЧФР Клуж Славия Прага 1:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 4:1 Ботошани ЧФР Клуж 0:1 Славия Прага Сепси 1:1 ЧФР Клуж Селтик 3:4 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:0 Германнштадт ЧФР Клуж 1:1 Селтик Киндия Тырговиште 1:4 ЧФР Клуж Маккаби Тель-Авив 2:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Динамо Бухарест ЧФР Клуж 1:0 Маккаби Тель-Авив Академика Клинчени 1:4 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:1 Астана ЧФР Клуж 1:1 КСМ Политехника Яссы Астана 1:0 ЧФР Клуж

Последние игры между собой

Селтик: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
ЧФР Клуж: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Селтик 3:4 ЧФР Клуж Лига чемпионов ЧФР Клуж 1:1 Селтик Лига чемпионов Селтик 1:2 ЧФР Клуж Товарищеские матчи

Группа E

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Селтик 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Лацио 2 1 0 1 3 - 3 3
3. ЧФР Клуж 2 1 0 1 2 - 3 3
4. Ренн 2 0 1 1 2 - 3 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    42'
    Рондон Марио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Макгрегор Каллум получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Эдуар Одсонн бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Celtic Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Селтик 2:0 ЧФР Клуж
Селтик
86.9% (133)
Ничья
10.5% (16)
ЧФР Клуж
2.6% (4)
2:1 Селтик
34.6% (53)
2:0 Селтик
28.1% (43)
1:0 Селтик
19% (29)
1:1 Ничья
9.2% (14)
1:2 ЧФР Клуж
2.6% (4)
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