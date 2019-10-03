Лига Европы 2019-2020
Селтик
2:0
Конец матча
Стадион: Селтик Парк
ЧФР Клуж
1:0
20' ГолЭдуар Одсонн
25' Желтая карточкаМакгрегор Каллум
42' Желтая карточкаРондон Марио
47' Желтая карточкаЖюльен Кристофер
51' Желтая карточкаДжокович Дамьян
2:0
59' ГолЭльюнусси Мохамед
88' Желтая карточкаЭдуар Одсонн
17
Кристи
Райан
22
Эдуар
Одсонн
16
Сушич
Матео
21
Боли
Кевин
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
99
Рондон
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кристи РайанНападающий
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бауэр МорицЗащитник
- Защитник
-
21 Нтшан ЖюльПолузащитник
-
18 Рогич ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Леннон Нил
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
-
21 Боли КевинЗащитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
92 Кестор МайкЗащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кулио ХуанПолузащитник
-
Главный тренер: Петреску Дан
Ход матча
20'
25'
42'
47'
51'
59'
88'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 2
-
7 Угловые 3
-
4 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Селтик Последние 20 матчей: +14 =5 -1Хиберниан 1:1 Селтик Селтик 5:0 Партик Тисл Селтик 3:1 Килмарнок Ренн 1:1 Селтик
Гамильтон Академикал 0:1 Селтик Глазго Рейнджерс 0:2 Селтик АИК 1:4 Селтик Селтик 3:1 Хартс Селтик 2:0 АИК Селтик 2:1 Данфермлин Селтик 3:4 ЧФР Клуж Мотеруэлл 2:5 Селтик ЧФР Клуж 1:1 Селтик Селтик 7:0 Сент-Джонстон Нымме Калью 0:2 Селтик Селтик 5:0 Нымме Калью Селтик 2:1 Сараево Селтик 0:0 Ренн Сараево 1:3 Селтик Санкт-Галлен 0:0 Селтик
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +11 =5 -4ЧФР Клуж 3:0 Газ Метан Mедиаш ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Лацио ЧФР Клуж 5:0 Волунтари
Астра 3:2 ЧФР Клуж Славия Прага 1:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 4:1 Ботошани ЧФР Клуж 0:1 Славия Прага Сепси 1:1 ЧФР Клуж Селтик 3:4 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:0 Германнштадт ЧФР Клуж 1:1 Селтик Киндия Тырговиште 1:4 ЧФР Клуж Маккаби Тель-Авив 2:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Динамо Бухарест ЧФР Клуж 1:0 Маккаби Тель-Авив Академика Клинчени 1:4 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:1 Астана ЧФР Клуж 1:1 КСМ Политехника Яссы Астана 1:0 ЧФР Клуж
Последние игры между собой
Селтик: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
ЧФР Клуж: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Селтик
86.9% (133)
Ничья
10.5% (16)
ЧФР Клуж
2.6% (4)
2:1 Селтик
34.6% (53)
2:0 Селтик
28.1% (43)
1:0 Селтик
19% (29)
1:1 Ничья
9.2% (14)
1:2 ЧФР Клуж
2.6% (4)
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