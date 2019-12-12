Лига Европы 2019-2020
Ренн
2:0
Конец матча
Стадион: Роазон Парк
Лацио
1:0
31' ГолНьяньон Жорис
47' Желтая карточкаНьямси Жерзино
58' Желтая карточкаАльберто Луис
58' Желтая карточкаСален Ромен
84' Желтая карточкаХони Родригес
2:0
87' ГолНьяньон Жорис
89' Желтая карточкаКатальди Данило
31
Боеу
Саша
20
Тэт
Флавьен
34
Гбоо
Янн
93
Вавро
Денис
16
Пароло
Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Боеу СашаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
-
34 Гбоо ЯннНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Менди ЭдуарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
-
10 Гитан РафикНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
93 Вавро ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Лулич СенадПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
52 Luca Falbo
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
Ход матча
31'
1:0
47'
58'
58'
84'
87'
2:0
89'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 0
-
8 Удары в створ 4
-
9 Угловые 3
-
4 Офсайды 4
-
17 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Ренн Последние 20 матчей: +7 =4 -9Ренн 2:1 Анже Метц 0:1 Ренн Ренн 2:1 Сент-Этьен Селтик 3:1 Ренн
Лацио Последние 20 матчей: +12 =3 -5Лацио 3:1 Ювентус Лацио 3:0 Удинезе Лацио 1:0 ЧФР Клуж Сассуоло 1:2 Лацио
Последние игры между собой
Ренн: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Лацио: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ренн
6.1% (9)
Ничья
21.1% (31)
Лацио
72.8% (107)
1:2 Лацио
46.9% (69)
1:1 Ничья
17% (25)
0:1 Лацио
13.6% (20)
0:2 Лацио
5.4% (8)
1:3 Лацио
3.4% (5)
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