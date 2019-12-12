Лига Европы 2019-2020

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Ренн
2:0
Конец матча

Стадион:
Лацио
0'
1:0
31' Гол
Ньяньон Жорис
47' Желтая карточка
Ньямси Жерзино
58' Желтая карточка
Альберто Луис
58' Желтая карточка
Сален Ромен
84' Желтая карточка
Хони Родригес
2:0
87' Гол
Ньяньон Жорис
89' Желтая карточка
Катальди Данило
90'+6
1
Сален
Ромен
31
Боеу
Саша
21
Ньяньон
Жорис
4
Ньямси
Жерзино
5
Думбия
Сулейман
32
Да
Кунья
Лукас
8
Гренье
Клеман
12
Силики
Джеймс
20
Тэт
Флавьен
34
Гбоо
Янн
9
Сьебатшё
Теосон
24
Прото
Сильвио
15
Баштуш
Бартоломеу
93
Вавро
Денис
33
Ачерби
Франческо
29
Лаццари
Мануэль
16
Пароло
Марко
32
Катальди
Данило
10
Альберто
Луис
22
Хони
Родригес
17
Иммобиле
Чиро
20
Кайседо
Фелипе
Ренн
4-4-2
Лацио
3-5-2

Ход матча

31'
Ньяньон Жорис
1:0
47'
Ньямси Жерзино
 
58'
 
Альберто Луис
58'
Сален Ромен
 
59'
 
Бериша Валон
Альберто Луис
68'
 
Адеканье Бобби
Иммобиле Чиро
70'
Ньянг М'Байе
Сьебатшё Теосон
 
74'
Камавинга Эдуардо
Силики Джеймс
 
74'
 
Luca Falbo
Вавро Денис
77'
Дель Кастильо Ромен
Да Кунья Лукас
 
84'
 
Хони Родригес
87'
Ньяньон Жорис
2:0
89'
 
Катальди Данило

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 0
  • 8 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 3
  • 4 Офсайды 4
  • 17 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Ренн 2:1 Анже Метц 0:1 Ренн Ренн 2:1 Сент-Этьен Селтик 3:1 Ренн
Дижон 2:1 Ренн Ренн 3:1 Амьен ЧФР Клуж 1:0 Ренн Ренн 3:2 Тулуза Ренн 0:1 ЧФР Клуж Монако 3:2 Ренн Ренн 0:1 Реймс Лацио 2:1 Ренн Марсель 1:1 Ренн Нант 1:0 Ренн Ренн 1:1 Лилль Ренн 1:1 Селтик Брест 0:0 Ренн Ренн 1:2 Ницца Страсбург 0:2 Ренн Ренн 2:1 ПСЖ
Лацио Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Лацио 3:1 Ювентус Лацио 3:0 Удинезе Лацио 1:0 ЧФР Клуж Сассуоло 1:2 Лацио
Лацио 4:2 Лечче Лацио 1:2 Селтик Милан 1:2 Лацио Лацио 4:0 Торино Фиорентина 1:2 Лацио Селтик 2:1 Лацио Лацио 3:3 Аталанта Болонья 2:2 Лацио Лацио 2:1 Ренн Лацио 4:0 Дженоа Интер Милан 1:0 Лацио Лацио 2:0 Парма ЧФР Клуж 2:1 Лацио СПАЛ 2013 2:1 Лацио Лацио 1:1 Рома Сампдория 0:3 Лацио

Последние игры между собой

Ренн: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Лацио: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Лацио 2:1 Ренн Лига Европы

Группа E

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Селтик Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. ЧФР Клуж Заявка 6 4 0 2 6 - 4 12
3. Лацио Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
4. Ренн Заявка 6 1 1 4 5 - 8 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Ньяньон Жорис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ренн 2:0 Лацио
Ренн
6.1% (9)
Ничья
21.1% (31)
Лацио
72.8% (107)
1:2 Лацио
46.9% (69)
1:1 Ничья
17% (25)
0:1 Лацио
13.6% (20)
0:2 Лацио
5.4% (8)
1:3 Лацио
3.4% (5)
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