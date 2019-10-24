Лига Европы 2019-2020
Хетафе
0:1
Конец матча
Стадион: Колизеум Альфонсо Перес
Базель
0:1
18' ГолФрай Фабиан
29' Желтая карточкаДжюмарт Эрай
35' Желтая карточкаШтокер Валентин
39' Желтая карточкаДжака Таулант
45' Желтая карточкаКенеди Роберт
51' Желтая карточкаДзуффи Лука
54' Желтая карточкаБуа Кевин
54' Желтая карточкаПортильо Франсиско
56' Желтая карточкаАльдерете Омар
60' Желтая карточкаНиколич Джордже
65' Желтая карточкаФрай Фабиан
74' Вторая желтая карточкаБуа Кевин
90' Желтая карточкаАнхель Луис
12
Ньом
Аллан
21
Фахир
Файсал
20
Фрай
Фабиан
33
Буа
Кевин
99
Адеми
Кемаль
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Ньом АлланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Фахир ФайсалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Дуро УгоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
-
99 Адеми КемальНападающий
- Запасные игроки
-
44 Пукай ЙозефВратарь
- Защитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Полузащитник
-
30 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коллер Марсель
Ход матча
18'
0:1
29'
35'
39'
45'
51'
54'
56'
60'
65'
74'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 2
-
7 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 8
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 2
-
61 Владение мячом, % 39
Предыдущие игры
Хетафе Последние 20 матчей: +9 =8 -3Хетафе 2:0 Леганес Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Краснодар 1:2 Хетафе Хетафе 0:2 Барселона
Валенсия 3:3 Хетафе Хетафе 4:2 Мальорка Хетафе 1:0 Трабзонспор Бетис 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Алавес Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 4:1 Аталанта Мальорка 0:0 Хетафе Кротоне 0:1 Хетафе Альбасете 1:1 Хетафе Спортинг Хихон 1:1 Хетафе Хетафе 3:0 Райо Махадаонда Порту 2:1 Хетафе Портимоненсе 0:0 Хетафе Хетафе 2:2 Вильярреал
Базель Последние 20 матчей: +12 =3 -5Базель 3:1 Тун Санкт-Галлен 0:0 Базель Трабзонспор 2:2 Базель Базель 3:0 Люцерн
Хетафе
62.1% (95)
Ничья
26.1% (40)
Базель
11.8% (18)
2:1 Хетафе
34% (52)
1:0 Хетафе
19.6% (30)
1:1 Ничья
19.6% (30)
1:2 Базель
9.2% (14)
2:0 Хетафе
4.6% (7)
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