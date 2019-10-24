Лига Европы 2019-2020

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Хетафе
0:1
Конец матча

Стадион:
Базель
0'
0:1
18' Гол
Фрай Фабиан
29' Желтая карточка
Джюмарт Эрай
35' Желтая карточка
Штокер Валентин
39' Желтая карточка
Джака Таулант
45' Желтая карточка
Кенеди Роберт
51' Желтая карточка
Дзуффи Лука
54' Желтая карточка
Буа Кевин
54' Желтая карточка
Портильо Франсиско
56' Желтая карточка
Альдерете Омар
60' Желтая карточка
Николич Джордже
65' Желтая карточка
Фрай Фабиан
74' Вторая желтая карточка
Буа Кевин
90' Желтая карточка
Анхель Луис
90'+4
1
Чичисола
Леандро
12
Ньом
Аллан
2
Дьене
Даконам
4
Бруно
Гонсалес
14
Гарсия
Рауль
II
8
Портильо
Франсиско
20
Максимович
Неманья
21
Фахир
Файсал
25
Кенеди
Роберт
19
Видаль
Молина
9
Анхель
Луис
13
Николич
Джордже
5
Видмер
Сильван
4
Джюмарт
Эрай
6
Альдерете
Омар
28
Петретта
Рауль
34
Джака
Таулант
20
Фрай
Фабиан
14
Штокер
Валентин
7
Дзуффи
Лука
33
Буа
Кевин
99
Адеми
Кемаль
Хетафе
4-4-2
Базель
4-2-3-1

Ход матча

14'
Кабрера Леандро
Бруно Гонсалес
 
18'
0:1
Фрай Фабиан
(Петретта Рауль)
29'
 
Джюмарт Эрай
35'
 
Штокер Валентин
39'
 
Джака Таулант
45'
Кенеди Роберт
 
51'
 
Дзуффи Лука
54'
 
Буа Кевин
54'
Портильо Франсиско
 
56'
 
Альдерете Омар
57'
Джейсон
Портильо Франсиско
 
60'
 
Николич Джордже
65'
 
Фрай Фабиан
69'
 
Мендонса Кабрал Артур
Адеми Кемаль
70'
Кукурелья Марк
Видаль Молина
 
74'
 
Буа Кевин
90'
Анхель Луис
 
90'
 
Пюлюлю Афимико
Штокер Валентин

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 8
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 2
  • 61 Владение мячом, % 39

Предыдущие игры

Хетафе Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Хетафе 2:0 Леганес Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Краснодар 1:2 Хетафе Хетафе 0:2 Барселона
Валенсия 3:3 Хетафе Хетафе 4:2 Мальорка Хетафе 1:0 Трабзонспор Бетис 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Алавес Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 4:1 Аталанта Мальорка 0:0 Хетафе Кротоне 0:1 Хетафе Альбасете 1:1 Хетафе Спортинг Хихон 1:1 Хетафе Хетафе 3:0 Райо Махадаонда Порту 2:1 Хетафе Портимоненсе 0:0 Хетафе Хетафе 2:2 Вильярреал
Базель Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Базель 3:1 Тун Санкт-Галлен 0:0 Базель Трабзонспор 2:2 Базель Базель 3:0 Люцерн
Базель 4:0 Цюрих Янг Бойз 1:1 Базель Базель 5:0 Краснодар Мерен 0:3 Базель Базель 2:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:3 Базель Пулли 1:4 Базель ЛАСК 3:1 Базель Базель 3:1 Серветт Базель 1:2 ЛАСК Тун 2:3 Базель Базель 2:1 ПСВ Базель 1:2 Санкт-Галлен ПСВ 3:2 Базель Сьон 1:4 Базель Базель 2:3 Штуттгарт

Группа C

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Базель Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
2. Хетафе Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
3. Краснодар Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
4. Трабзонспор Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Хетафе 0:1 Базель
Хетафе
62.1% (95)
Ничья
26.1% (40)
Базель
11.8% (18)
2:1 Хетафе
34% (52)
1:0 Хетафе
19.6% (30)
1:1 Ничья
19.6% (30)
1:2 Базель
9.2% (14)
2:0 Хетафе
4.6% (7)
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