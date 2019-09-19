Лига Европы 2019-2020
27
Белек
Вид
14
Матич
Урош
89
Безьяк
Роман
20
Гарос
Мишель
24
Кирш
Мехди
28
Моррен
Шарль
98
Менди
Лоран
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Матич УрошПолузащитник
-
89 Безьяк РоманНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Долл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Гарос МишельЗащитник
-
24 Кирш МехдиЗащитник
- Полузащитник
-
28 Моррен ШарльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Менди ЛоранНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Кипс ТимВратарь
-
16 Лескуа ТибоЗащитник
- Защитник
-
77 Бугрен СабирПолузащитник
-
23 Клапп РайанПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Emilio Ferrera
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
АПОЭЛ Последние 20 матчей: +11 =5 -4АПОЭЛ 3:0 АЕЛ Лимаcсол Аякс 2:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 Аякс Карабах 0:2 АПОЭЛ
АПОЭЛ 1:2 Карабах АПОЭЛ 3:0 Сутьеска Сутьеска 0:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:2 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 4:0 АЕЛ Лимаcсол Омония 1:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:0 Аполлон АЕК Ларнака 1:0 АПОЭЛ Эносис 2:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 4:0 Неа Саламина АЕЛ Лимаcсол 0:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:0 Эносис АПОЭЛ 1:1 Омония Аполлон 1:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:3 АПОЭЛ
Дюделанж Последние 20 матчей: +11 =5 -4Хостерт 1:0 Дюделанж Дюделанж 3:3 Расинг Юнион Дюделанж 2:1 Арарат-Армения Прогрес 2:0 Дюделанж
Арарат-Армения 2:1 Дюделанж Дюделанж 1:3 Женесс Нымме Калью 0:1 Дюделанж Дюделанж 3:1 Нымме Калью Дюделанж 3:1 FC Muhlenbach Blue Boys Дюделанж 1:1 Шкендия Шкендия 1:2 Дюделанж Валлетта 1:1 Дюделанж Дюделанж 2:2 Валлетта Дюделанж 5:0 Этцелла Дюделанж 5:3 Хамм Бенфика Хостерт 3:4 Дюделанж Дюделанж 2:0 Виктория Роспорт Этцелла 0:2 Дюделанж Дюделанж 2:2 Рюмеланж Прогрес 0:2 Дюделанж
Последние игры между собой
АПОЭЛ: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Дюделанж: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
АПОЭЛ
93.5% (145)
Ничья
5.8% (9)
Дюделанж
0.6% (1)
2:0 АПОЭЛ
38.1% (59)
1:0 АПОЭЛ
22.6% (35)
2:1 АПОЭЛ
18.7% (29)
1:1 Ничья
5.8% (9)
3:1 АПОЭЛ
5.2% (8)
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