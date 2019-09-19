Лига Европы 2019-2020

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АПОЭЛ
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Дюделанж
0' 6'
27
Белек
Вид
91
Михайлович
Драган
6
Гентсоглу
Савас
30
Меркис
Георге
44
Иоанну
Николас
8
Соуза
Лукас
10
Де
Винсенти
Томас
14
Матич
Урош
89
Безьяк
Роман
20
Павлович
Андрия
17
Яколиш
Антонио
1
Жубер
Жонатан
34
Бушуари
Мохамед
5
Шнелль
Том
20
Гарос
Мишель
24
Кирш
Мехди
22
Бернье
Антуан
28
Моррен
Шарль
8
Покар
Марио
10
Штольц
Доминик
98
Менди
Лоран
9
Синани
Данел
АПОЭЛ
4-3-3
Дюделанж
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

АПОЭЛ Последние 20 матчей: +11 =5 -4
АПОЭЛ 3:0 АЕЛ Лимаcсол Аякс 2:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 Аякс Карабах 0:2 АПОЭЛ
АПОЭЛ 1:2 Карабах АПОЭЛ 3:0 Сутьеска Сутьеска 0:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:2 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 4:0 АЕЛ Лимаcсол Омония 1:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:0 Аполлон АЕК Ларнака 1:0 АПОЭЛ Эносис 2:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 4:0 Неа Саламина АЕЛ Лимаcсол 0:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:0 Эносис АПОЭЛ 1:1 Омония Аполлон 1:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:3 АПОЭЛ
Дюделанж Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Хостерт 1:0 Дюделанж Дюделанж 3:3 Расинг Юнион Дюделанж 2:1 Арарат-Армения Прогрес 2:0 Дюделанж
Арарат-Армения 2:1 Дюделанж Дюделанж 1:3 Женесс Нымме Калью 0:1 Дюделанж Дюделанж 3:1 Нымме Калью Дюделанж 3:1 FC Muhlenbach Blue Boys Дюделанж 1:1 Шкендия Шкендия 1:2 Дюделанж Валлетта 1:1 Дюделанж Дюделанж 2:2 Валлетта Дюделанж 5:0 Этцелла Дюделанж 5:3 Хамм Бенфика Хостерт 3:4 Дюделанж Дюделанж 2:0 Виктория Роспорт Этцелла 0:2 Дюделанж Дюделанж 2:2 Рюмеланж Прогрес 0:2 Дюделанж

Последние игры между собой

АПОЭЛ: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Дюделанж: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Дюделанж 0:1 АПОЭЛ Лига чемпионов АПОЭЛ 1:0 Дюделанж Лига чемпионов

Группа A

Команда И В Н П Г О
1. Севилья 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Дюделанж 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. АПОЭЛ 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Карабах 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neo GSP Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч АПОЭЛ 0:0 Дюделанж
АПОЭЛ
93.5% (145)
Ничья
5.8% (9)
Дюделанж
0.6% (1)
2:0 АПОЭЛ
38.1% (59)
1:0 АПОЭЛ
22.6% (35)
2:1 АПОЭЛ
18.7% (29)
1:1 Ничья
5.8% (9)
3:1 АПОЭЛ
5.2% (8)
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