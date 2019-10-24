Лига Европы 2019-2020

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ПСВ
0:0
Конец матча

Стадион:
ЛАСК
0'
21' Желтая карточка
Ранфтль Райнхольд
29' Желтая карточка
Визингер Филипп
31' Желтая карточка
Гутьеррес Эрик
65' Желтая карточка
Поцманн Марвин
90'+3
1
Зут
Йерун
22
Дюмфрис
Дензел
4
Фиргевер
Ник
6
Шваб
Даниэль
32
Садилек
Михал
25
Доан
Рицу
18
Росарио
Пабло
15
Гутьеррес
Эрик
24
Ихаттарен
Мохаммед
10
Бергвейн
Стевен
19
Гакпо
Коди
1
Шлагер
Александер
6
Визингер
Филипп
18
Траунер
Гернот
5
Филипович
Петар
26
Ранфтль
Райнхольд
25
Холланд
Джеймс
8
Михорл
Петер
16
Поцманн
Марвин
27
Гойгингер
Томас
29
Рагуц
Марко
28
Фризер
Доминик
ПСВ
4-3-3
ЛАСК
3-4-3

Ход матча

21'
 
Ранфтль Райнхольд
29'
 
Визингер Филипп
31'
Гутьеррес Эрик
 
60'
 
Тетте Самуэл
Фризер Доминик
65'
 
Поцманн Марвин
71'
 
Клаусс Жоао
Рагуц Марко
74'
Брума Арминду
Доан Рицу
 
84'
Томас Райян
Ихаттарен Мохаммед
 
84'
Митроглу Константинос
Гакпо Коди
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 2
  • 4 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

ПСВ Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Утрехт 3:0 ПСВ ПСВ 4:1 ВВВ-Венло Русенборг 1:4 ПСВ ПЕК Зволле 0:4 ПСВ
ПСВ 3:1 Гронинген ПСВ 1:1 Аякс ПСВ 3:2 Спортинг Л ПСВ 5:0 Витесс Ваалвейк 1:3 ПСВ Аполлон 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Аполлон Хераклес 0:2 ПСВ ПСВ 0:0 Хёугесунн ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг Хёугесунн 0:1 ПСВ Твенте 1:1 ПСВ Базель 2:1 ПСВ Аякс 2:0 ПСВ ПСВ 3:2 Базель ПСВ 0:2 Вольфсбург
ЛАСК Последние 20 матчей: +13 =3 -4
ЛАСК 7:2 Маттерсбург Хартберг 1:2 ЛАСК Спортинг Л 2:1 ЛАСК Санкт-Пёльтен 0:3 ЛАСК
Винер Виктория 1:4 ЛАСК ЛАСК 2:2 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:0 Русенборг Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Брюгге 2:1 ЛАСК Рапид Вена 1:2 ЛАСК ЛАСК 0:1 Брюгге ЛАСК 1:1 Ваттенс ЛАСК 3:1 Базель Адмира 0:1 ЛАСК Базель 1:2 ЛАСК Аустрия Вена 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Альтах Фёкламаркт 2:6 ЛАСК ЛАСК 1:1 Хайденхайм

Группа D

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Спортинг Л Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
3. ЛАСК Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Русенборг Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    31'
    Гутьеррес Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Визингер Филипп получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Ранфтль Райнхольд получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч ПСВ 0:0 ЛАСК
ПСВ
98.1% (152)
Ничья
1.9% (3)
ЛАСК
0% (0)
2:0 ПСВ
32.3% (50)
2:1 ПСВ
25.8% (40)
3:1 ПСВ
17.4% (27)
3:0 ПСВ
9.7% (15)
1:0 ПСВ
6.5% (10)
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