Лига Европы 2019-2020
21' Желтая карточкаРанфтль Райнхольд
29' Желтая карточкаВизингер Филипп
31' Желтая карточкаГутьеррес Эрик
65' Желтая карточкаПоцманн Марвин
25
Доан
Рицу
19
Гакпо
Коди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Доан РицуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Гакпо КодиНападающий
- Запасные игроки
-
21 Руйтер РобинВратарь
- Защитник
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
- Защитник
-
30 Томас РайянПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Рагуц МаркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Тетте СамуэлНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Исмаэль Валерьен
Ход матча
29'
31'
65'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 5
-
5 Угловые 2
-
4 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
59 Владение мячом, % 41
Предыдущие игры
ПСВ Последние 20 матчей: +13 =3 -4Утрехт 3:0 ПСВ ПСВ 4:1 ВВВ-Венло Русенборг 1:4 ПСВ ПЕК Зволле 0:4 ПСВ
ЛАСК Последние 20 матчей: +13 =3 -4ЛАСК 7:2 Маттерсбург Хартберг 1:2 ЛАСК Спортинг Л 2:1 ЛАСК Санкт-Пёльтен 0:3 ЛАСК
Винер Виктория 1:4 ЛАСК ЛАСК 2:2 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:0 Русенборг Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Брюгге 2:1 ЛАСК Рапид Вена 1:2 ЛАСК ЛАСК 0:1 Брюгге ЛАСК 1:1 Ваттенс ЛАСК 3:1 Базель Адмира 0:1 ЛАСК Базель 1:2 ЛАСК Аустрия Вена 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Альтах Фёкламаркт 2:6 ЛАСК ЛАСК 1:1 Хайденхайм
ПСВ
98.1% (152)
Ничья
1.9% (3)
ЛАСК
0% (0)
2:0 ПСВ
32.3% (50)
2:1 ПСВ
25.8% (40)
3:1 ПСВ
17.4% (27)
3:0 ПСВ
9.7% (15)
1:0 ПСВ
6.5% (10)
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