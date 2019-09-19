Лига Европы 2019-2020

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Копенгаген
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Лугано
0' 6'
21
Йонссон
Карл-Йохан
2
Варела
Гильермо
25
Нельссон
Виктор
4
Папаяннопулос
Сотирис
3
Бенгтссон
Пьер
33
Фальк
Расмус
10
Зека
Родригес
6
Стаге
Йенс
7
Фишер
Виктор
18
Майкл
Сантос
9
Сотириу
Пиерос
46
Noam
Baumann
18
Яо
Элож
4
Akos
Kecskes
5
Марич
Мият
30
Дапрела
Фабио
16
Лаванши
Нума
14
Саббатини
Джонатан
20
Кустодио
Оливер
17
Вечеи
Балинт
10
Боттани
Маттиа
11
Карлиньос
Жуниор
Копенгаген
4-4-2
Лугано
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 81 Владение мячом, % 19

Предыдущие игры

Копенгаген Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Хобро 2:1 Копенгаген Ольборг 0:0 Копенгаген Рига 1:0 Копенгаген Копенгаген 3:1 Нордшелланн
Копенгаген 3:1 Рига Раннерс 0:1 Копенгаген Копенгаген 1:1 Црвена Звезда Копенгаген 2:0 Люнгбю Црвена Звезда 1:1 Копенгаген Сённерйюск 1:2 Копенгаген Копенгаген 1:0 Нью-Сейнтс Хорсенс 0:2 Копенгаген Нью-Сейнтс 0:2 Копенгаген Копенгаген 2:1 Орхус Оденсе 2:3 Копенгаген Осиек 2:0 Копенгаген Шахтёр Донецк 2:1 Копенгаген Копенгаген 0:2 Оренбург Копенгаген 0:0 Фремад Амагер Копенгаген 1:3 Нордшелланн
Лугано Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Лозанна-Спорт 3:0 Лугано Базель 2:1 Лугано Санкт-Галлен 3:2 Лугано Лугано 1:1 Сьон
Янг Бойз 2:0 Лугано Лугано 0:0 Тун Цюрих 0:4 Лугано Лугано 1:2 Интер Милан Лугано 1:1 Ингольштадт Лугано 2:2 Кьяссо Виль 1:2 Лугано Сементина 0:12 Лугано Лугано 3:3 Грасcхоппер Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен Тун 1:0 Лугано Лугано 1:0 Люцерн Янг Бойз 2:2 Лугано Лугано 3:0 Цюрих Лугано 1:1 Сьон

Группа B

Команда И В Н П Г О
1. Копенгаген 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Лугано 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Мальмё 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Динамо Киев 0 0 0 0 0 - 0 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Копенгаген 0:0 Лугано
Копенгаген
91% (132)
Ничья
6.9% (10)
Лугано
2.1% (3)
2:0 Копенгаген
32.4% (47)
2:1 Копенгаген
28.3% (41)
1:0 Копенгаген
24.1% (35)
3:1 Копенгаген
3.4% (5)
1:1 Ничья
2.8% (4)
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