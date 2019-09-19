Лига Европы 2019-2020
Копенгаген
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Телья Паркен
Лугано
33
Фальк
Расмус
18
Майкл
Сантос
46
Noam
Baumann
18
Яо
Элож
16
Лаванши
Нума
17
Вечеи
Балинт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Майкл СантосНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
16 Pep Mas
-
-
Главный тренер: Столе Сольбаккен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
46 Noam BaumannВратарь
-
18 Яо ЭложЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Вечеи БалинтПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
81 Владение мячом, % 19
Предыдущие игры
Копенгаген Последние 20 матчей: +10 =3 -7Хобро 2:1 Копенгаген Ольборг 0:0 Копенгаген Рига 1:0 Копенгаген Копенгаген 3:1 Нордшелланн
Копенгаген 3:1 Рига Раннерс 0:1 Копенгаген Копенгаген 1:1 Црвена Звезда Копенгаген 2:0 Люнгбю Црвена Звезда 1:1 Копенгаген Сённерйюск 1:2 Копенгаген Копенгаген 1:0 Нью-Сейнтс Хорсенс 0:2 Копенгаген Нью-Сейнтс 0:2 Копенгаген Копенгаген 2:1 Орхус Оденсе 2:3 Копенгаген Осиек 2:0 Копенгаген Шахтёр Донецк 2:1 Копенгаген Копенгаген 0:2 Оренбург Копенгаген 0:0 Фремад Амагер Копенгаген 1:3 Нордшелланн
Лугано Последние 20 матчей: +6 =8 -6Лозанна-Спорт 3:0 Лугано Базель 2:1 Лугано Санкт-Галлен 3:2 Лугано Лугано 1:1 Сьон
Янг Бойз 2:0 Лугано Лугано 0:0 Тун Цюрих 0:4 Лугано Лугано 1:2 Интер Милан Лугано 1:1 Ингольштадт Лугано 2:2 Кьяссо Виль 1:2 Лугано Сементина 0:12 Лугано Лугано 3:3 Грасcхоппер Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен Тун 1:0 Лугано Лугано 1:0 Люцерн Янг Бойз 2:2 Лугано Лугано 3:0 Цюрих Лугано 1:1 Сьон
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Лугано
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Мальмё
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Динамо Киев
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Копенгаген
91% (132)
Ничья
6.9% (10)
Лугано
2.1% (3)
2:0 Копенгаген
32.4% (47)
2:1 Копенгаген
28.3% (41)
1:0 Копенгаген
24.1% (35)
3:1 Копенгаген
3.4% (5)
1:1 Ничья
2.8% (4)
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