Лига Европы 2019-2020

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Гент
 
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Стадион:
Александрия

Предыдущие игры

Гент Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Гент 2:0 Зульте-Варегем Шарлеруа 1:0 Гент Кортрейк 0:2 Гент Сент-Этьен 0:0 Гент
Гент 1:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:2 Гент Генк 0:2 Гент Вольфсбург 1:3 Гент Гент 3:1 Стандард Андерлехт 3:3 Гент Сент-Трюйден 0:0 Гент Гент 2:2 Вольфсбург Гент 2:0 Васланд-Беверен Брюгге 4:0 Гент Александрия 1:1 Гент Гент 2:0 Кортрейк Эндрахт Алст 0:4 Гент Зульте-Варегем 2:2 Гент Гент 3:2 Сент-Этьен Гент 3:0 Мехелен
Александрия Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Александрия 3:0 Ворскла Десна 2:0 Александрия Александрия 0:1 Вольфсбург Александрия 1:0 Заря
Олимпик Донецк 0:0 Александрия Александрия 2:2 Сент-Этьен Александрия 3:1 Мариуполь Александрия 1:1 Заря Шахтёр Донецк 0:0 Александрия Сент-Этьен 1:1 Александрия Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 2:1 Карпаты Александрия 1:1 Гент Александрия 2:0 Львов Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Вольфсбург 3:1 Александрия Александрия 2:0 Днепр-1 Ворскла 0:1 Александрия Александрия 0:3 Десна Заря 1:2 Александрия

Последние игры между собой

Гент: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Александрия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Александрия 1:1 Гент Лига Европы

Группа I

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Гент Заявка 5 2 3 0 9 - 6 9
2. Вольфсбург Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
3. Сент-Этьен Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
4. Александрия Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Гент - Александрия

    До начала игры, которая состоится 12.12.2019, осталось 2 дня 17 часов 8 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Гент - Александрия
    Гент
    88.7% (47)
    Ничья
    7.5% (4)
    Александрия
    3.8% (2)
    2:1 Гент
    32.1% (17)
    2:0 Гент
    30.2% (16)
    1:0 Гент
    26.4% (14)
    1:1 Ничья
    5.7% (3)
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