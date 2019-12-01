Лига Европы 2019-2020
Гент
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Стадион: Геламко
Александрия
Предыдущие игры
Гент Последние 20 матчей: +10 =7 -3Гент 2:0 Зульте-Варегем Шарлеруа 1:0 Гент Кортрейк 0:2 Гент Сент-Этьен 0:0 Гент
Гент 1:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:2 Гент Генк 0:2 Гент Вольфсбург 1:3 Гент Гент 3:1 Стандард Андерлехт 3:3 Гент Сент-Трюйден 0:0 Гент Гент 2:2 Вольфсбург Гент 2:0 Васланд-Беверен Брюгге 4:0 Гент Александрия 1:1 Гент Гент 2:0 Кортрейк Эндрахт Алст 0:4 Гент Зульте-Варегем 2:2 Гент Гент 3:2 Сент-Этьен Гент 3:0 Мехелен
Александрия Последние 20 матчей: +9 =6 -5Александрия 3:0 Ворскла Десна 2:0 Александрия Александрия 0:1 Вольфсбург Александрия 1:0 Заря
Олимпик Донецк 0:0 Александрия Александрия 2:2 Сент-Этьен Александрия 3:1 Мариуполь Александрия 1:1 Заря Шахтёр Донецк 0:0 Александрия Сент-Этьен 1:1 Александрия Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 2:1 Карпаты Александрия 1:1 Гент Александрия 2:0 Львов Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Вольфсбург 3:1 Александрия Александрия 2:0 Днепр-1 Ворскла 0:1 Александрия Александрия 0:3 Десна Заря 1:2 Александрия
Последние игры между собой
Гент: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Александрия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Группа I
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 6
|9
|2.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|3.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|4.
|Александрия
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
Гент
88.7% (47)
Ничья
7.5% (4)
Александрия
3.8% (2)
2:1 Гент
32.1% (17)
2:0 Гент
30.2% (16)
1:0 Гент
26.4% (14)
1:1 Ничья
5.7% (3)
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