Лига Европы 2019-2020
Лудогорец
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Лудогорец Арена
Ференцварош
23
Илиев
Пламен
12
Абель
Анисе
25
Баджи
Стефан
92
Лукоки
Джоди
90
Дибус
Денеш
21
Ботка
Эндре
25
Блажич
Миха
18
Шигер
Давид
70
Боли
Франк
10
Нгуэн
Токмак
- Основной состав
-
23 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Абель АнисеПолузащитник
-
25 Баджи СтефанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
92 Лукоки ДжодиНападающий
- Запасные игроки
-
33 РенанВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Чибота МависНападающий
-
10 Сверчок ЯкубНападающий
-
Главный тренер: Генчев Станислав
- Основной состав
-
90 Дибус ДенешВратарь
-
21 Ботка ЭндреЗащитник
-
25 Блажич МихаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Шигер ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Боли ФранкНападающий
-
10 Нгуэн ТокмакНападающий
- Запасные игроки
-
99 Граф ДавидВратарь
- Полузащитник
-
97 Варга РоландПолузащитник
-
51 Чонко ОндрашПолузащитник
-
23 Беле ЛукачПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ребров Сергей
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Предыдущие игры
Лудогорец Последние 20 матчей: +14 =4 -2Лудогорец 1:1 Черно Море Septemvri Simitli2 0:3 Лудогорец ЦСКА София 0:0 Лудогорец ЦСКА Москва 1:1 Лудогорец
Лудогорец 2:1 Локомотив Пловдив Витоша Быстрица 0:1 Лудогорец Эспаньол 6:0 Лудогорец Лудогорец 3:1 Берое Царско село 0:2 Лудогорец Лудогорец 0:1 Эспаньол Ботев Пловдив 0:1 Лудогорец Лудогорец 2:0 Левски София Ференцварош 0:3 Лудогорец Дунав 0:1 Лудогорец Нефтохимик-1962 1:4 Лудогорец Лудогорец 2:0 Арда Лудогорец 5:1 ЦСКА Москва Лудогорец 2:0 Этар Ботев Враца 0:1 Лудогорец Марибор 2:2 Лудогорец
Ференцварош Последние 20 матчей: +11 =7 -2Ференцварош 2:2 Пушкаш-Академия Ракоци 2:3 Ференцварош Ференцварош 2:2 Эспаньол Ференцварош 3:2 Залаэгерсег
Дебрецен 1:6 Ференцварош Ференцварош 0:0 ЦСКА Москва Ференцварош 1:1 Мезоковезд Фехервар 1:2 Ференцварош ЦСКА Москва 0:1 Ференцварош Ференцварош 1:0 Уйпешт Гонвед 0:0 Ференцварош Ференцварош 0:3 Лудогорец Ференцварош 1:0 Варда Залаэгерсег 1:2 Ференцварош Эспаньол 1:1 Ференцварош Пакш 0:4 Ференцварош Ференцварош 1:0 Диошдьёр Ференцварош 4:2 Судува Пушкаш-Академия 4:1 Ференцварош Судува 0:0 Ференцварош
Последние игры между собой
Лудогорец: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Ференцварош: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Лудогорец
78.3% (108)
Ничья
15.9% (22)
Ференцварош
5.8% (8)
2:1 Лудогорец
39.9% (55)
1:0 Лудогорец
18.8% (26)
2:0 Лудогорец
12.3% (17)
1:1 Ничья
10.9% (15)
2:2 Ничья
4.3% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...