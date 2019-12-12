Лига Европы 2019-2020

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Лудогорец
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Ференцварош
0' 11'
23
Илиев
Пламен
4
Сисиньо
Неусиано
5
Терзиев
Георги
21
Григоре
Драгош
3
Недялков
Антон
84
Марселиньо
да
Коста
12
Абель
Анисе
25
Баджи
Стефан
88
Вандерсон
Кристалдо
28
Кешерю
Клаудиу
92
Лукоки
Джоди
90
Дибус
Денеш
21
Ботка
Эндре
25
Блажич
Миха
5
Фримпонг
Абрахам
26
Хайстер
Марсель
18
Шигер
Давид
14
Харатин
Игорь
88
Изаэль
Барбоса
11
Зубков
Александр
70
Боли
Франк
10
Нгуэн
Токмак
Лудогорец
4-3-3
Ференцварош
4-2-1-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Предыдущие игры

Лудогорец Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Лудогорец 1:1 Черно Море Septemvri Simitli2 0:3 Лудогорец ЦСКА София 0:0 Лудогорец ЦСКА Москва 1:1 Лудогорец
Лудогорец 2:1 Локомотив Пловдив Витоша Быстрица 0:1 Лудогорец Эспаньол 6:0 Лудогорец Лудогорец 3:1 Берое Царско село 0:2 Лудогорец Лудогорец 0:1 Эспаньол Ботев Пловдив 0:1 Лудогорец Лудогорец 2:0 Левски София Ференцварош 0:3 Лудогорец Дунав 0:1 Лудогорец Нефтохимик-1962 1:4 Лудогорец Лудогорец 2:0 Арда Лудогорец 5:1 ЦСКА Москва Лудогорец 2:0 Этар Ботев Враца 0:1 Лудогорец Марибор 2:2 Лудогорец
Ференцварош Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Ференцварош 2:2 Пушкаш-Академия Ракоци 2:3 Ференцварош Ференцварош 2:2 Эспаньол Ференцварош 3:2 Залаэгерсег
Дебрецен 1:6 Ференцварош Ференцварош 0:0 ЦСКА Москва Ференцварош 1:1 Мезоковезд Фехервар 1:2 Ференцварош ЦСКА Москва 0:1 Ференцварош Ференцварош 1:0 Уйпешт Гонвед 0:0 Ференцварош Ференцварош 0:3 Лудогорец Ференцварош 1:0 Варда Залаэгерсег 1:2 Ференцварош Эспаньол 1:1 Ференцварош Пакш 0:4 Ференцварош Ференцварош 1:0 Диошдьёр Ференцварош 4:2 Судува Пушкаш-Академия 4:1 Ференцварош Судува 0:0 Ференцварош

Последние игры между собой

Лудогорец: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Ференцварош: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Ференцварош 0:3 Лудогорец Лига Европы Лудогорец 2:3 Ференцварош Лига чемпионов Ференцварош 2:1 Лудогорец Лига чемпионов

Группа H

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Эспаньол 0:0 Заявка 6 3 3 0 12 - 3 12
2. Лудогорец 0:0 Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
3. Ференцварош 0:0 Заявка 6 1 4 1 4 - 6 7
4. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 6 0 3 3 2 - 9 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ludogorets Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лудогорец 0:0 Ференцварош
Лудогорец
78.3% (108)
Ничья
15.9% (22)
Ференцварош
5.8% (8)
2:1 Лудогорец
39.9% (55)
1:0 Лудогорец
18.8% (26)
2:0 Лудогорец
12.3% (17)
1:1 Ничья
10.9% (15)
2:2 Ничья
4.3% (6)
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