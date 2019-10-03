Лига Европы 2019-2020
Лацио
2:1
Конец матча
Стадион: Олимпийский (Рим)
Ренн
9' Желтая карточкаКатальди Данило
41' Желтая карточкаНьяньон Жорис
0:1
55' ГолМорель Жереми
1:1
63' ГолМилинкович-Савич Сергей
2:1
75' ГолИммобиле Чиро
93
Вавро
Денис
16
Пароло
Марко
19
Лулич
Сенад
16
Менди
Эдуар
27
Траоре
Амари
28
Мартин
Йонас
20
Тэт
Флавьен
11
Ньянг
М'Байе
- Основной состав
- Вратарь
-
93 Вавро ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лулич СенадПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Траоре АмариПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Мартин ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенНападающий
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Мауасса ФетЗащитник
-
26 Желен ЖеремиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Эну АдриенНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
Ход матча
41'
55'
0:1
63'
75'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 5
-
6 Угловые 10
-
1 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Лацио Последние 20 матчей: +13 =2 -5Лацио 4:0 Дженоа Интер Милан 1:0 Лацио Лацио 2:0 Парма ЧФР Клуж 2:1 Лацио
Ренн Последние 20 матчей: +6 =9 -5Марсель 1:1 Ренн Нант 1:0 Ренн Ренн 1:1 Лилль Ренн 1:1 Селтик
Лацио
93.5% (143)
Ничья
5.2% (8)
Ренн
1.3% (2)
2:1 Лацио
43.8% (67)
2:0 Лацио
23.5% (36)
1:0 Лацио
16.3% (25)
3:1 Лацио
3.9% (6)
1:1 Ничья
3.3% (5)
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