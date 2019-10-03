Лига Европы 2019-2020

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Лацио
2:1
Конец матча

Стадион:
Ренн
0'
9' Желтая карточка
Катальди Данило
41' Желтая карточка
Ньяньон Жорис
0:1
55' Гол
Морель Жереми
1:1
63' Гол
Милинкович-Савич Сергей
2:1
75' Гол
Иммобиле Чиро
90'+6
1
Стракоша
Томас
93
Вавро
Денис
33
Ачерби
Франческо
15
Баштуш
Бартоломеу
29
Лаццари
Мануэль
16
Пароло
Марко
32
Катальди
Данило
7
Бериша
Валон
19
Лулич
Сенад
17
Иммобиле
Чиро
20
Кайседо
Фелипе
16
Менди
Эдуар
3
Да
Сильва
Дамьен
21
Ньяньон
Жорис
15
Морель
Жереми
27
Траоре
Амари
8
Гренье
Клеман
28
Мартин
Йонас
18
Камавинжа
Эдуардо
5
Думбия
Сулейман
20
Тэт
Флавьен
11
Ньянг
М'Байе
Лацио
3-5-2
Ренн
3-5-2

Ход матча

9'
Катальди Данило
 
41'
 
Ньяньон Жорис
53'
Альберто Луис
Бериша Валон
 
53'
Милинкович-Савич Сергей
Катальди Данило
 
55'
0:1
Морель Жереми
(Гренье Клеман)
63'
Милинкович-Савич Сергей
(Альберто Луис)
1:1
71'
 
Буриго Бенжамен
Камавинжа Эдуардо
75'
Иммобиле Чиро
(Милинкович-Савич Сергей)
2:1
76'
 
Рафинья Диас
Тэт Флавьен
82'
Хони Родригес
Лулич Сенад
 
82'
 
Эну Адриен
Думбия Сулейман

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 10
  • 1 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Лацио Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Лацио 4:0 Дженоа Интер Милан 1:0 Лацио Лацио 2:0 Парма ЧФР Клуж 2:1 Лацио
СПАЛ 2013 2:1 Лацио Лацио 1:1 Рома Сампдория 0:3 Лацио Сельта 1:2 Лацио Падерборн 2:4 Лацио Борнмут 3:4 Лацио Лацио 4:0 Мантова Лацио 5:0 Виртус Энтелла Лацио 5:2 Триестина Торино 3:1 Лацио Лацио 3:3 Болонья Аталанта 0:2 Лацио Кальяри 1:2 Лацио Лацио 1:3 Аталанта Сампдория 1:2 Лацио Милан 0:1 Лацио
Ренн Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Марсель 1:1 Ренн Нант 1:0 Ренн Ренн 1:1 Лилль Ренн 1:1 Селтик
Брест 0:0 Ренн Ренн 1:2 Ницца Страсбург 0:2 Ренн Ренн 2:1 ПСЖ Монпелье 0:1 Ренн ПСЖ 2:1 Ренн РБ Лейпциг 2:0 Ренн Ренн 0:1 Динамо-Брест Ренн 1:1 Челси XI Селтик 0:0 Ренн Ренн 3:1 Лилль Страсбург 0:2 Ренн Ренн 1:1 Генгам Тулуза 2:2 Ренн Ренн 2:2 Монако Ренн 2:2 ПСЖ

Группа E

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Селтик 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Лацио 2 1 0 1 3 - 3 3
3. ЧФР Клуж 2 1 0 1 2 - 3 3
4. Ренн 2 0 1 1 2 - 3 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    41'
    Ньяньон Жорис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    9'
    Катальди Данило получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лацио 2:1 Ренн
Лацио
93.5% (143)
Ничья
5.2% (8)
Ренн
1.3% (2)
2:1 Лацио
43.8% (67)
2:0 Лацио
23.5% (36)
1:0 Лацио
16.3% (25)
3:1 Лацио
3.9% (6)
1:1 Ничья
3.3% (5)
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