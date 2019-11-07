Лига Европы 2019-2020

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Базель
1:1
Перерыв

Стадион:
Хетафе
0'
1:0
8' Гол
Кабрал Артур
17' Желтая карточка
Гальего Энрике
38' Желтая карточка
Джака Таулант
44' Желтая карточка
Риверос Блас
1:1
45' Пенальти
Мата Хайме
1
Омлин
Йонас
5
Видмер
Сильван
4
Джюмарт
Эрай
6
Альдерете
Омар
28
Петретта
Рауль
34
Джака
Таулант
20
Фрай
Фабиан
30
Жегрова
Эдон
7
Дзуффи
Лука
15
Риверос
Блас
98
Кабрал
Артур
1
Чичисола
Леандро
20
Максимович
Неманья
4
Бруно
Гонсалес
17
Оливера
Матиас
14
Гарсия
Рауль
II
8
Портильо
Франсиско
21
Фахир
Файсал
24
Тимор
Давид
26
Дуро
Уго
7
Мата
Хайме
10
Гальего
Энрике
Базель
4-2-3-1
Хетафе
4-4-2

Ход матча

8'
Кабрал Артур
(Фрай Фабиан)
1:0
17'
 
Гальего Энрике
38'
Джака Таулант
 
44'
Риверос Блас
 
45'
1:1
Мата Хайме

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Базель Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс Стад Лозанна-Уши 1:2 Базель Цюрих 3:2 Базель Хетафе 0:1 Базель
Базель 3:1 Тун Санкт-Галлен 0:0 Базель Трабзонспор 2:2 Базель Базель 3:0 Люцерн Базель 4:0 Цюрих Янг Бойз 1:1 Базель Базель 5:0 Краснодар Мерен 0:3 Базель Базель 2:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:3 Базель Пулли 1:4 Базель ЛАСК 3:1 Базель Базель 3:1 Серветт Базель 1:2 ЛАСК Тун 2:3 Базель Базель 2:1 ПСВ
Хетафе Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Сельта 0:1 Хетафе Хетафе 3:1 Гранада Севилья 2:0 Хетафе Хетафе 0:1 Базель
Хетафе 2:0 Леганес Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Краснодар 1:2 Хетафе Хетафе 0:2 Барселона Валенсия 3:3 Хетафе Хетафе 4:2 Мальорка Хетафе 1:0 Трабзонспор Бетис 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Алавес Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 4:1 Аталанта Мальорка 0:0 Хетафе Кротоне 0:1 Хетафе Альбасете 1:1 Хетафе Спортинг Хихон 1:1 Хетафе

Последние игры между собой

Базель: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Хетафе: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Хетафе 0:1 Базель Лига Европы

Группа C

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Базель 1:1 Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
2. Хетафе 1:1 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
3. Краснодар 2:0 Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
4. Трабзонспор 0:2 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Базель 1:1 Хетафе
Базель
76.7% (115)
Ничья
17.3% (26)
Хетафе
6% (9)
2:1 Базель
44.7% (67)
1:1 Ничья
15.3% (23)
1:0 Базель
14.7% (22)
2:0 Базель
11.3% (17)
3:1 Базель
2.7% (4)
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