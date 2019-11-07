Лига Европы 2019-2020
Базель
1:1
Перерыв
Стадион: Санкт-Якоб Парк
Хетафе
1:0
8' ГолКабрал Артур
17' Желтая карточкаГальего Энрике
38' Желтая карточкаДжака Таулант
44' Желтая карточкаРиверос Блас
1:1
45' ПенальтиМата Хайме
20
Фрай
Фабиан
30
Жегрова
Эдон
15
Риверос
Блас
98
Кабрал
Артур
21
Фахир
Файсал
24
Тимор
Давид
26
Дуро
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
-
30 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Риверос БласПолузащитник
-
98 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
43 Кайзер ИвЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Адеми КемальНападающий
-
-
Главный тренер: Коллер Марсель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Фахир ФайсалПолузащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
-
26 Дуро УгоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сория ДавидВратарь
-
12 Ньом АлланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
Ход матча
8'
1:0
17'
38'
44'
45'
1:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Базель Последние 20 матчей: +13 =4 -3Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс Стад Лозанна-Уши 1:2 Базель Цюрих 3:2 Базель Хетафе 0:1 Базель
Хетафе Последние 20 матчей: +9 =7 -4Сельта 0:1 Хетафе Хетафе 3:1 Гранада Севилья 2:0 Хетафе Хетафе 0:1 Базель
Хетафе 2:0 Леганес Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Краснодар 1:2 Хетафе Хетафе 0:2 Барселона Валенсия 3:3 Хетафе Хетафе 4:2 Мальорка Хетафе 1:0 Трабзонспор Бетис 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Алавес Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 4:1 Аталанта Мальорка 0:0 Хетафе Кротоне 0:1 Хетафе Альбасете 1:1 Хетафе Спортинг Хихон 1:1 Хетафе
Последние игры между собой
Базель: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Хетафе: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Базель
76.7% (115)
Ничья
17.3% (26)
Хетафе
6% (9)
2:1 Базель
44.7% (67)
1:1 Ничья
15.3% (23)
1:0 Базель
14.7% (22)
2:0 Базель
11.3% (17)
3:1 Базель
2.7% (4)
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