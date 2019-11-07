Лига Европы 2019-2020
0:1
5' ПенальтиШваб Даниэль
37' Желтая карточкаШваб Даниэль
29
Рагуц
Марко
25
Доан
Рицу
19
Гакпо
Коди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Рагуц МаркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Тетте СамуэлНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Исмаэль Валерьен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Доан РицуПолузащитник
-
19 Гакпо КодиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Руйтер РобинВратарь
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Томас РайянПолузащитник
- Нападающий
-
34 Amar Catic2
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
Ход матча
5'
0:1
37'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 3
-
3 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
ЛАСК Последние 20 матчей: +13 =3 -4ЛАСК 2:0 Аустрия Вена ЛАСК 3:1 Альтах Альтах 0:1 ЛАСК ПСВ 0:0 ЛАСК
ЛАСК 7:2 Маттерсбург Хартберг 1:2 ЛАСК Спортинг Л 2:1 ЛАСК Санкт-Пёльтен 0:3 ЛАСК Винер Виктория 1:4 ЛАСК ЛАСК 2:2 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:0 Русенборг Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Брюгге 2:1 ЛАСК Рапид Вена 1:2 ЛАСК ЛАСК 0:1 Брюгге ЛАСК 1:1 Ваттенс ЛАСК 3:1 Базель Адмира 0:1 ЛАСК Базель 1:2 ЛАСК
ПСВ Последние 20 матчей: +12 =5 -3Спарта Роттердам 2:2 ПСВ ПСВ 0:4 АЗ Алкмаар ПСВ 0:0 ЛАСК Утрехт 3:0 ПСВ
Последние игры между собой
ЛАСК: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
ПСВ: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
ЛАСК
15.4% (23)
Ничья
32.2% (48)
ПСВ
52.3% (78)
1:2 ПСВ
32.9% (49)
1:1 Ничья
25.5% (38)
2:1 ЛАСК
10.7% (16)
0:2 ПСВ
6% (9)
2:2 Ничья
5.4% (8)
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