Лига Европы 2019-2020

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ЛАСК
0:1
Перерыв

Стадион:
ПСВ
0'
0:1
5' Пенальти
Шваб Даниэль
37' Желтая карточка
Шваб Даниэль
1
Шлагер
Александер
6
Визингер
Филип
18
Траунер
Гернот
5
Филипович
Петар
26
Ранфтль
Райнхольд
25
Холланд
Джеймс
8
Михорль
Петер
16
Поцманн
Марвин
27
Гойгингер
Томас
29
Рагуц
Марко
28
Фризер
Доминик
1
Зут
Йерун
22
Дюмфрис
Дензел
4
Фиргевер
Ник
6
Шваб
Даниэль
32
Садилек
Михал
24
Ихаттарен
Мохаммед
18
Росарио
Пабло
15
Гутьеррес
Эрик
25
Доан
Рицу
19
Гакпо
Коди
7
Брума
Арминду
ЛАСК
3-4-3
ПСВ
4-3-1-2

Ход матча

5'
0:1
Шваб Даниэль
37'
 
Шваб Даниэль

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 9 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 3
  • 3 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

ЛАСК Последние 20 матчей: +13 =3 -4
ЛАСК 2:0 Аустрия Вена ЛАСК 3:1 Альтах Альтах 0:1 ЛАСК ПСВ 0:0 ЛАСК
ЛАСК 7:2 Маттерсбург Хартберг 1:2 ЛАСК Спортинг Л 2:1 ЛАСК Санкт-Пёльтен 0:3 ЛАСК Винер Виктория 1:4 ЛАСК ЛАСК 2:2 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:0 Русенборг Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Брюгге 2:1 ЛАСК Рапид Вена 1:2 ЛАСК ЛАСК 0:1 Брюгге ЛАСК 1:1 Ваттенс ЛАСК 3:1 Базель Адмира 0:1 ЛАСК Базель 1:2 ЛАСК
ПСВ Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Спарта Роттердам 2:2 ПСВ ПСВ 0:4 АЗ Алкмаар ПСВ 0:0 ЛАСК Утрехт 3:0 ПСВ
ПСВ 4:1 ВВВ-Венло Русенборг 1:4 ПСВ ПЕК Зволле 0:4 ПСВ ПСВ 3:1 Гронинген ПСВ 1:1 Аякс ПСВ 3:2 Спортинг Л ПСВ 5:0 Витесс Ваалвейк 1:3 ПСВ Аполлон 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Аполлон Хераклес 0:2 ПСВ ПСВ 0:0 Хёугесунн ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг Хёугесунн 0:1 ПСВ Твенте 1:1 ПСВ Базель 2:1 ПСВ

Последние игры между собой

ЛАСК: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
ПСВ: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
ПСВ 0:0 ЛАСК Лига Европы

Группа D

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1:0 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
2. Спортинг Л 2:0 Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
3. ЛАСК 0:1 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
4. Русенборг 0:2 Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Linzer Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч ЛАСК 0:1 ПСВ
ЛАСК
15.4% (23)
Ничья
32.2% (48)
ПСВ
52.3% (78)
1:2 ПСВ
32.9% (49)
1:1 Ничья
25.5% (38)
2:1 ЛАСК
10.7% (16)
0:2 ПСВ
6% (9)
2:2 Ничья
5.4% (8)
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