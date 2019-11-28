Лига Европы 2019-2020

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Лугано
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 1281
Копенгаген
0'
0:1
27' Гол
Томсен Николай
36' Желтая карточка
Зека Карлос
49' Желтая карточка
Гвидотти Стефано
60' Желтая карточка
Карлиньос Жуниор
81' Желтая карточка
Кустодио Оливье
90' Желтая карточка
Папаяннопулос Сотирис
90'+5
46
Бауман
Ноам
16
Лаванши
Нума
4
Кечкеш
Акош
30
Дапрела
Фабио
21
Обексер
Линус
20
Кустодио
Оливье
11
Карлиньос
Жуниор
24
Ловрич
Санди
22
Гвидотти
Стефано
70
Араторе
Марко
10
Боттани
Маттиа
21
Йонссон
Карл-Йохан
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Нельссон
Виктор
5
Бьеллан
Андреас
17
Бартолец
Карло
16
Пеп
Мас
10
Зека
Карлос
8
Томсен
Николай
3
Бенгтссон
Пьер
9
Сотириу
Пиерос
18
Майкл
Сантос
Лугано
4-1-4-1
Копенгаген
3-5-2

Ход матча

27'
0:1
Томсен Николай
(Бартолец Карло)
36'
 
Зека Карлос
49'
Гвидотти Стефано
 
60'
Карлиньос Жуниор
 
62'
Дальмонте Никола
Карлиньос Жуниор
 
70'
Сасере Франклин
Араторе Марко
 
74'
 
Фальк Расмус
Пеп Мас
76'
Човило Мирослав
Гвидотти Стефано
 
78'
 
Мудражия Роберт
Томсен Николай
81'
Кустодио Оливье
 
86'
 
Варела Гильермо
Майкл Сантос
90'
 
Папаяннопулос Сотирис

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 4
  • 5 Офсайды 4
  • 18 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Лугано Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Тун 0:3 Лугано Лугано 0:3 Базель Лугано 0:0 Мальмё Люцерн 1:2 Лугано
Лугано 1:3 Санкт-Галлен Мальмё 2:1 Лугано Лугано 0:0 Цюрих Сьон 1:2 Лугано Лугано 0:0 Динамо Киев Лугано 0:1 Нёвшатель Ксамакс Серветт 0:0 Лугано Лугано 1:1 Люцерн Копенгаген 1:0 Лугано Лозанна-Спорт 3:0 Лугано Базель 2:1 Лугано Санкт-Галлен 3:2 Лугано Лугано 1:1 Сьон Янг Бойз 2:0 Лугано Лугано 0:0 Тун Цюрих 0:4 Лугано
Копенгаген Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Копенгаген 2:1 Хобро Митьюлланд 4:1 Копенгаген Копенгаген 1:1 Динамо Киев Копенгаген 3:0 Сённерйюск
Копенгаген 4:1 Нордшелланн Орхус 1:2 Копенгаген Динамо Киев 1:1 Копенгаген Копенгаген 3:1 Эсбьерг Брондбю 3:1 Копенгаген Мальмё 1:1 Копенгаген Копенгаген 4:2 Силькеборг Хиллерёд 1:1 Копенгаген Копенгаген 0:0 Митьюлланд Копенгаген 1:0 Лугано Хобро 2:1 Копенгаген Ольборг 0:0 Копенгаген Рига 1:0 Копенгаген Копенгаген 3:1 Нордшелланн Копенгаген 3:1 Рига Раннерс 0:1 Копенгаген

Последние игры между собой

Лугано: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Копенгаген: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Копенгаген 1:0 Лугано Лига Европы

Группа B

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
2. Мальмё 4:3 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
3. Динамо Киев 3:4 Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
4. Лугано Заявка 5 0 2 3 1 - 4 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kybunpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лугано 0:1 Копенгаген
Лугано
16.3% (24)
Ничья
40.1% (59)
Копенгаген
43.5% (64)
1:1 Ничья
34% (50)
1:2 Копенгаген
21.8% (32)
0:1 Копенгаген
17% (25)
2:1 Лугано
8.2% (12)
1:0 Лугано
5.4% (8)
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