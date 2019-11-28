Лига Европы 2019-2020
Лугано
0:1
Конец матча
Стадион: АФГ Арена Зрители: 1281
Копенгаген
0:1
27' ГолТомсен Николай
36' Желтая карточкаЗека Карлос
49' Желтая карточкаГвидотти Стефано
60' Желтая карточкаКарлиньос Жуниор
81' Желтая карточкаКустодио Оливье
90' Желтая карточкаПапаяннопулос Сотирис
46
Бауман
Ноам
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
- Основной состав
-
46 Бауман НоамВратарь
-
16 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Яо ЭложЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Maurizio Jacobacci
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Пеп МасПолузащитник
-
10 Зека КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Майкл СантосНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
-
26 Хольсе КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Столе Сольбаккен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
27'
0:1
36'
49'
60'
74'
81'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 5
-
5 Угловые 4
-
5 Офсайды 4
-
18 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Лугано Последние 20 матчей: +4 =7 -9Тун 0:3 Лугано Лугано 0:3 Базель Лугано 0:0 Мальмё Люцерн 1:2 Лугано
Лугано 1:3 Санкт-Галлен Мальмё 2:1 Лугано Лугано 0:0 Цюрих Сьон 1:2 Лугано Лугано 0:0 Динамо Киев Лугано 0:1 Нёвшатель Ксамакс Серветт 0:0 Лугано Лугано 1:1 Люцерн Копенгаген 1:0 Лугано Лозанна-Спорт 3:0 Лугано Базель 2:1 Лугано Санкт-Галлен 3:2 Лугано Лугано 1:1 Сьон Янг Бойз 2:0 Лугано Лугано 0:0 Тун Цюрих 0:4 Лугано
Копенгаген Последние 20 матчей: +11 =5 -4Копенгаген 2:1 Хобро Митьюлланд 4:1 Копенгаген Копенгаген 1:1 Динамо Киев Копенгаген 3:0 Сённерйюск
Копенгаген 4:1 Нордшелланн Орхус 1:2 Копенгаген Динамо Киев 1:1 Копенгаген Копенгаген 3:1 Эсбьерг Брондбю 3:1 Копенгаген Мальмё 1:1 Копенгаген Копенгаген 4:2 Силькеборг Хиллерёд 1:1 Копенгаген Копенгаген 0:0 Митьюлланд Копенгаген 1:0 Лугано Хобро 2:1 Копенгаген Ольборг 0:0 Копенгаген Рига 1:0 Копенгаген Копенгаген 3:1 Нордшелланн Копенгаген 3:1 Рига Раннерс 0:1 Копенгаген
Последние игры между собой
Лугано: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Копенгаген: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа B
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|2.
|Мальмё
|4:3 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|3.
|Динамо Киев
|3:4 Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|4.
|Лугано
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 4
|2
Лугано
16.3% (24)
Ничья
40.1% (59)
Копенгаген
43.5% (64)
1:1 Ничья
34% (50)
1:2 Копенгаген
21.8% (32)
0:1 Копенгаген
17% (25)
2:1 Лугано
8.2% (12)
1:0 Лугано
5.4% (8)
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