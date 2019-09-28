Лига Европы 2019-2020
ЦСКА Москва
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Стадион: ВЭБ Арена
Эспаньол
Предыдущие игры
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +13 =1 -6Урал 0:3 ЦСКА Москва Алания 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:2 Краснодар Лудогорец 5:1 ЦСКА Москва
Тамбов 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6:0 Арарат Москва Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:0 Ахмат Спартак Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Сочи Рубин 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва ЦСКА Москва 2:1 Оренбург Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 4:0 Рубин ЦСКА Москва 1:2 Ростов Спартак Москва 3:1 ЦСКА Москва Краснодар 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6:0 Крылья Советов ЦСКА Москва 1:0 Ахмат
Эспаньол Последние 20 матчей: +11 =5 -4Эспаньол 0:2 Вальядолид Сельта 1:1 Эспаньол Эспаньол 1:3 Реал Сосьедад Эспаньол 1:1 Ференцварош
Эйбар 1:2 Эспаньол Эспаньол 0:3 Гранада Заря 2:2 Эспаньол Алавес 0:0 Эспаньол Эспаньол 3:1 Заря Эспаньол 0:2 Севилья Эспаньол 3:0 Люцерн Люцерн 0:3 Эспаньол Стьярнан 1:3 Эспаньол Эспаньол 4:0 Стьярнан Ланс 1:3 Эспаньол Пералада 0:6 Эспаньол Эспаньол 2:0 Реал Сосьедад Леганес 0:2 Эспаньол Эспаньол 3:0 Атлетико М Бетис 1:1 Эспаньол
Группа H
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лудогорец
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Ференцварош
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Эспаньол
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|ЦСКА Москва
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
ЦСКА Москва
83.3% (45)
Ничья
13% (7)
Эспаньол
3.7% (2)
2:1 ЦСКА Москва
48.1% (26)
1:0 ЦСКА Москва
18.5% (10)
1:1 Ничья
7.4% (4)
3:1 ЦСКА Москва
7.4% (4)
2:0 ЦСКА Москва
3.7% (2)
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