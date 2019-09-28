Лига Европы 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2019-2020
ЦСКА Москва
 
Позже

Стадион:
Эспаньол

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Урал 0:3 ЦСКА Москва Алания 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:2 Краснодар Лудогорец 5:1 ЦСКА Москва
Тамбов 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6:0 Арарат Москва Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:0 Ахмат Спартак Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Сочи Рубин 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва ЦСКА Москва 2:1 Оренбург Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 4:0 Рубин ЦСКА Москва 1:2 Ростов Спартак Москва 3:1 ЦСКА Москва Краснодар 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6:0 Крылья Советов ЦСКА Москва 1:0 Ахмат
Эспаньол Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Эспаньол 0:2 Вальядолид Сельта 1:1 Эспаньол Эспаньол 1:3 Реал Сосьедад Эспаньол 1:1 Ференцварош
Эйбар 1:2 Эспаньол Эспаньол 0:3 Гранада Заря 2:2 Эспаньол Алавес 0:0 Эспаньол Эспаньол 3:1 Заря Эспаньол 0:2 Севилья Эспаньол 3:0 Люцерн Люцерн 0:3 Эспаньол Стьярнан 1:3 Эспаньол Эспаньол 4:0 Стьярнан Ланс 1:3 Эспаньол Пералада 0:6 Эспаньол Эспаньол 2:0 Реал Сосьедад Леганес 0:2 Эспаньол Эспаньол 3:0 Атлетико М Бетис 1:1 Эспаньол

Группа H

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Лудогорец 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Ференцварош 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Эспаньол 1 0 1 0 1 - 1 1
4. ЦСКА Москва 1 0 0 1 1 - 5 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Эспаньол

    До начала игры, которая состоится 03.10.2019, осталось 2 дня 19 часов 24 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Эспаньол
    ЦСКА Москва
    83.3% (45)
    Ничья
    13% (7)
    Эспаньол
    3.7% (2)
    2:1 ЦСКА Москва
    48.1% (26)
    1:0 ЦСКА Москва
    18.5% (10)
    1:1 Ничья
    7.4% (4)
    3:1 ЦСКА Москва
    7.4% (4)
    2:0 ЦСКА Москва
    3.7% (2)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Загрузка...