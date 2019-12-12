Лига Европы 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2019-2020
Глазго Рейнджерс
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Янг Бойз
0' 10'
1
Макгрегор
Аллан
2
Тавернье
Джеймс
19
Катич
Никола
6
Голдсон
Коннор
31
Баришич
Борна
18
Камара
Глен
8
Джек
Райан
37
Эрфилд
Скотт
17
Арибо
Джо
20
Морелос
Альфредо
14
Кент
Райан
26
Фон
Балльмоос
Давид
23
Янко
Саиди
14
Бюрги
Николас
3
Соренсен
Фредерик
21
Гарсия
Улиссес
16
Фасснахт
Кристиан
20
Эбишер
Мишель
35
Мартинс
Кристофер
13
Нгамале
Муми
17
Ассале
Рожер
18
Нсаме
Жан-Пьер
Глазго Рейнджерс
4-3-3
Янг Бойз
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 73 Владение мячом, % 27

Предыдущие игры

Глазго Рейнджерс Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Глазго Рейнджерс 0:1 Селтик Абердин 2:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 5:0 Хартс Фейеноорд 2:2 Глазго Рейнджерс
Гамильтон Академикал 1:3 Глазго Рейнджерс Ливингстон 0:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Порту Глазго Рейнджерс 3:0 Хартс Росс Каунти 0:4 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:1 Мотеруэлл Порту 1:1 Глазго Рейнджерс Хартс 1:1 Глазго Рейнджерс Уорриорз Гонконг 1:0 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 0:1 Сантьяго Уондерерс Глазго Рейнджерс 1:1 Магальянес Барнечеа 2:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 5:0 Гамильтон Академикал Янг Бойз 2:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Депортес Вальдивия Глазго Рейнджерс 5:0 Абердин
Янг Бойз Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Янг Бойз 1:0 Люцерн Базель 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Порту Сьон 3:4 Янг Бойз
Янг Бойз 4:3 Санкт-Галлен Фейеноорд 1:1 Янг Бойз Серветт 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Цюрих Янг Бойз 4:2 Тун Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 0:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Глазго Рейнджерс Янг Бойз 3:2 Сьон Тун 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:1 Базель Порту 2:1 Янг Бойз FC Freienbach 2:11 Янг Бойз Люцерн 2:2 Янг Бойз Црвена Звезда 1:1 Янг Бойз

Последние игры между собой

Глазго Рейнджерс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Янг Бойз: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Янг Бойз 2:1 Глазго Рейнджерс Лига Европы

Группа G

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Глазго Рейнджерс 0:0 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
2. Янг Бойз 0:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
3. Порту 0:0 Заявка 6 2 2 2 5 - 7 8
4. Фейеноорд 0:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ibrox Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Глазго Рейнджерс 0:0 Янг Бойз
Глазго Рейнджерс
78.7% (107)
Ничья
16.9% (23)
Янг Бойз
4.4% (6)
2:1 Глазго Рейнджерс
51.5% (70)
1:1 Ничья
14% (19)
1:0 Глазго Рейнджерс
13.2% (18)
2:0 Глазго Рейнджерс
6.6% (9)
3:1 Глазго Рейнджерс
3.7% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...