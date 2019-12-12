Лига Европы 2019-2020
Глазго Рейнджерс
0:0
Первый тайм: 10'
Стадион: Айброкс
Янг Бойз
19
Катич
Никола
18
Камара
Глен
37
Эрфилд
Скотт
17
Арибо
Джо
14
Кент
Райан
23
Янко
Саиди
13
Нгамале
Муми
17
Ассале
Рожер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Камара ГленПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Эрфилд СкоттПолузащитник
-
17 Арибо ДжоНападающий
- Нападающий
-
14 Кент РайанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Стюарт ГрэгНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Оджо ШейиНападающий
-
Главный тренер: Джеррард Стивен
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Нгамале МумиНападающий
-
17 Ассале РожерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Оаро ГийомНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
73 Владение мячом, % 27
Предыдущие игры
Глазго Рейнджерс Последние 20 матчей: +10 =6 -4Глазго Рейнджерс 0:1 Селтик Абердин 2:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 5:0 Хартс Фейеноорд 2:2 Глазго Рейнджерс
Гамильтон Академикал 1:3 Глазго Рейнджерс Ливингстон 0:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Порту Глазго Рейнджерс 3:0 Хартс Росс Каунти 0:4 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:1 Мотеруэлл Порту 1:1 Глазго Рейнджерс Хартс 1:1 Глазго Рейнджерс Уорриорз Гонконг 1:0 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 0:1 Сантьяго Уондерерс Глазго Рейнджерс 1:1 Магальянес Барнечеа 2:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 5:0 Гамильтон Академикал Янг Бойз 2:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Депортес Вальдивия Глазго Рейнджерс 5:0 Абердин
Янг Бойз Последние 20 матчей: +11 =5 -4Янг Бойз 1:0 Люцерн Базель 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Порту Сьон 3:4 Янг Бойз
Янг Бойз 4:3 Санкт-Галлен Фейеноорд 1:1 Янг Бойз Серветт 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Цюрих Янг Бойз 4:2 Тун Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 0:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Глазго Рейнджерс Янг Бойз 3:2 Сьон Тун 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:1 Базель Порту 2:1 Янг Бойз FC Freienbach 2:11 Янг Бойз Люцерн 2:2 Янг Бойз Црвена Звезда 1:1 Янг Бойз
Последние игры между собой
Глазго Рейнджерс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Янг Бойз: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Глазго Рейнджерс
78.7% (107)
Ничья
16.9% (23)
Янг Бойз
4.4% (6)
2:1 Глазго Рейнджерс
51.5% (70)
1:1 Ничья
14% (19)
1:0 Глазго Рейнджерс
13.2% (18)
2:0 Глазго Рейнджерс
6.6% (9)
3:1 Глазго Рейнджерс
3.7% (5)
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