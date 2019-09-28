Лига Европы 2019-2020
Александрия
Позже
Стадион: Арена Львов
Гент
Предыдущие игры
Александрия Последние 20 матчей: +7 =4 -9Александрия 2:0 Львов Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Вольфсбург 3:1 Александрия Александрия 2:0 Днепр-1
Ворскла 0:1 Александрия Александрия 0:3 Десна Заря 1:2 Александрия Александрия 2:1 Олимпик Донецк Мариуполь 2:1 Александрия Александрия 1:3 Шахтёр Донецк Стандард 2:2 Александрия АЗ Алкмаар 0:3 Александрия Андерлехт 1:2 Александрия Александрия 0:2 Динамо Киев Заря 3:1 Александрия Мариуполь 1:1 Александрия Александрия 0:1 Львов Шахтёр Донецк 2:1 Александрия Динамо Киев 1:1 Александрия Александрия 0:2 Заря
Гент Последние 20 матчей: +12 =5 -3Гент 2:0 Кортрейк Эндрахт Алст 0:4 Гент Зульте-Варегем 2:2 Гент Гент 3:2 Сент-Этьен
Гент 3:0 Мехелен Гент 3:2 Серкль Брюгге Риека 1:1 Гент Гент 2:1 Риека Гент 2:0 Остенде Гент 3:0 АЕК Ларнака Мускрон-Перювельз 2:1 Гент АЕК Ларнака 1:1 Гент Гент 6:1 Эйпен Вииторул Констанца 2:1 Гент Шарлеруа 1:1 Гент Гент 6:3 Вииторул Констанца Реймс 1:1 Гент АЗ Алкмаар 0:2 Гент Сент-Трюйден 4:2 Гент Арис Салоники 0:3 Гент
Группа I
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вольфсбург
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Гент
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Сент-Этьен
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|4.
|Александрия
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Александрия
16.7% (9)
Ничья
27.8% (15)
Гент
55.6% (30)
1:2 Гент
33.3% (18)
1:1 Ничья
24.1% (13)
0:1 Гент
11.1% (6)
0:2 Гент
5.6% (3)
2:1 Александрия
5.6% (3)
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