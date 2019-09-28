Лига Европы 2019-2020

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Александрия
 
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Стадион:
Гент

Предыдущие игры

Александрия Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Александрия 2:0 Львов Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Вольфсбург 3:1 Александрия Александрия 2:0 Днепр-1
Ворскла 0:1 Александрия Александрия 0:3 Десна Заря 1:2 Александрия Александрия 2:1 Олимпик Донецк Мариуполь 2:1 Александрия Александрия 1:3 Шахтёр Донецк Стандард 2:2 Александрия АЗ Алкмаар 0:3 Александрия Андерлехт 1:2 Александрия Александрия 0:2 Динамо Киев Заря 3:1 Александрия Мариуполь 1:1 Александрия Александрия 0:1 Львов Шахтёр Донецк 2:1 Александрия Динамо Киев 1:1 Александрия Александрия 0:2 Заря
Гент Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Гент 2:0 Кортрейк Эндрахт Алст 0:4 Гент Зульте-Варегем 2:2 Гент Гент 3:2 Сент-Этьен
Гент 3:0 Мехелен Гент 3:2 Серкль Брюгге Риека 1:1 Гент Гент 2:1 Риека Гент 2:0 Остенде Гент 3:0 АЕК Ларнака Мускрон-Перювельз 2:1 Гент АЕК Ларнака 1:1 Гент Гент 6:1 Эйпен Вииторул Констанца 2:1 Гент Шарлеруа 1:1 Гент Гент 6:3 Вииторул Констанца Реймс 1:1 Гент АЗ Алкмаар 0:2 Гент Сент-Трюйден 4:2 Гент Арис Салоники 0:3 Гент

Группа I

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Вольфсбург 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Гент 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Сент-Этьен 1 0 0 1 2 - 3 0
4. Александрия 1 0 0 1 1 - 3 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Александрия - Гент

    До начала игры, которая состоится 03.10.2019, осталось 2 дня 19 часов 25 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Александрия - Гент
    Александрия
    16.7% (9)
    Ничья
    27.8% (15)
    Гент
    55.6% (30)
    1:2 Гент
    33.3% (18)
    1:1 Ничья
    24.1% (13)
    0:1 Гент
    11.1% (6)
    0:2 Гент
    5.6% (3)
    2:1 Александрия
    5.6% (3)
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