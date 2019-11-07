Лига Европы 2019-2020

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Стандард
0:0
Перерыв

Стадион:
Айнтрахт Фр
0'
38' Желтая карточка
Соу Джибриль
16
Бодар
Арно
21
Фаи
Коллинс
3
Ванхесден
Зиньо
34
Лаифис
Костас
24
Николя
Гавори
28
Бастьен
Самюэль
10
Карсела-Гонсалес
Мехди
8
Цимирот
Гойко
19
Амалла
Селим
9
Эмон
Рено
7
Чоп
Дуйе
32
Рённов
Фредерик
19
Абрахам
Давид
20
Хасебе
Макото
13
Хинтереггер
Мартин
24
Да
Коста
Данни
5
Фернандеш
Желсон
17
Роде
Себастьян
10
Костич
Филип
8
Соу
Джибриль
39
Пасьенса
Гонсало
33
Андре
Силва
Стандард
4-4-2
Айнтрахт Фр
3-4-3

Ход матча

38'
 
Соу Джибриль

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Предыдущие игры

Стандард Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Гент 3:1 Стандард Стандард 2:0 Васланд-Беверен Брюгге 1:1 Стандард Айнтрахт Фр 2:1 Стандард
Стандард 1:0 Генк Ройал Антверпен 2:2 Стандард Арсенал 4:0 Стандард Стандард 1:1 Шарлеруа Стандард 2:1 Ломмель Стандард 3:0 Эйпен Стандард 2:0 Витория Гимарайнш Остенде 1:4 Стандард Андерлехт 1:0 Стандард Стандард 2:1 Кортрейк Стандард 4:1 Мускрон-Перювельз Сент-Трюйден 2:1 Стандард Стандард 4:0 Зульте-Варегем Серкль Брюгге 0:2 Стандард Стандард 2:1 Ницца Стандард 0:2 Страсбург
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Айнтрахт Фр 5:1 Бавария Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Фр Боруссия М 4:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Стандард
Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л Гиссен 3:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:2 Вердер Витория Гимарайнш 0:1 Айнтрахт Фр Унион Берлин 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:2 Боруссия Д Айнтрахт Фр 0:3 Арсенал Аугсбург 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:1 Хеми Айнтрахт Фр 2:1 Фортуна Айнтрахт Фр 3:0 Страсбург РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр Страсбург 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:0 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 1:0 Вадуц Вальдхоф 3:5 Айнтрахт Фр

Последние игры между собой

Стандард: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Айнтрахт Фр: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Айнтрахт Фр 2:1 Стандард Лига Европы

Группа F

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 4 3 1 0 11 - 3 10
2. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 4 2 1 1 3 - 4 7
3. Стандард 0:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
4. Витория Гимарайнш Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    38'
    Соу Джибриль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Maurice Dufrasne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Стандард 0:0 Айнтрахт Фр
Стандард
12.8% (19)
Ничья
29.7% (44)
Айнтрахт Фр
57.4% (85)
1:2 Айнтрахт Фр
39.9% (59)
1:1 Ничья
24.3% (36)
0:1 Айнтрахт Фр
8.8% (13)
2:1 Стандард
7.4% (11)
1:0 Стандард
4.1% (6)
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