Лига Европы 2019-2020

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1 Васко да Гама

Дания: Первый дивизион

Иран: Персиан Галф Про Лига

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Чемпионат мира (до 17 лет) (1/8 финала)