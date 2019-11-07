Лига Европы 2019-2020
Стандард
0:0
Перерыв
Стадион: Морис Дюфран
Айнтрахт Фр
38' Желтая карточкаСоу Джибриль
16
Бодар
Арно
21
Фаи
Коллинс
19
Амалла
Селим
7
Чоп
Дуйе
10
Костич
Филип
33
Андре
Силва
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
-
21 Фаи КоллинсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Амалла СелимПолузащитник
- Нападающий
-
7 Чоп ДуйеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Уларе ОббиНападающий
-
Главный тренер: Прюдомм Мишель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Дост БасНападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
Ход матча
38'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Предыдущие игры
Стандард Последние 20 матчей: +11 =3 -6Гент 3:1 Стандард Стандард 2:0 Васланд-Беверен Брюгге 1:1 Стандард Айнтрахт Фр 2:1 Стандард
Стандард 1:0 Генк Ройал Антверпен 2:2 Стандард Арсенал 4:0 Стандард Стандард 1:1 Шарлеруа Стандард 2:1 Ломмель Стандард 3:0 Эйпен Стандард 2:0 Витория Гимарайнш Остенде 1:4 Стандард Андерлехт 1:0 Стандард Стандард 2:1 Кортрейк Стандард 4:1 Мускрон-Перювельз Сент-Трюйден 2:1 Стандард Стандард 4:0 Зульте-Варегем Серкль Брюгге 0:2 Стандард Стандард 2:1 Ницца Стандард 0:2 Страсбург
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +12 =2 -6Айнтрахт Фр 5:1 Бавария Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Фр Боруссия М 4:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Стандард
Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л Гиссен 3:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:2 Вердер Витория Гимарайнш 0:1 Айнтрахт Фр Унион Берлин 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:2 Боруссия Д Айнтрахт Фр 0:3 Арсенал Аугсбург 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:1 Хеми Айнтрахт Фр 2:1 Фортуна Айнтрахт Фр 3:0 Страсбург РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр Страсбург 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:0 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 1:0 Вадуц Вальдхоф 3:5 Айнтрахт Фр
Последние игры между собой
Стандард: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Айнтрахт Фр: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа F
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|2.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 4
|7
|3.
|Стандард
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|4.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
Стандард
12.8% (19)
Ничья
29.7% (44)
Айнтрахт Фр
57.4% (85)
1:2 Айнтрахт Фр
39.9% (59)
1:1 Ничья
24.3% (36)
0:1 Айнтрахт Фр
8.8% (13)
2:1 Стандард
7.4% (11)
1:0 Стандард
4.1% (6)
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