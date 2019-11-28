Лига Европы 2019-2020
Лацио
1:0
Конец матча
Стадион: Олимпийский (Рим)
ЧФР Клуж
1:0
24' ГолКорреа Хоакин
45' Желтая карточкаДжокович Дамьян
57' Желтая карточкаАдеканье Бобби
68' Желтая карточкаТраоре Ласина
93
Вавро
Денис
16
Пароло
Марко
92
Майк
Сестор
21
Боли
Кевин
45
Камора
Мауру
19
Кулио
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
93 Вавро ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Алиа МаркоВратарь
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
-
19 Лулич СенадПолузащитник
- Нападающий
-
52 Luca Falbo
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Основной состав
- Вратарь
-
92 Майк СесторЗащитник
-
21 Боли КевинЗащитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кулио ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
Ход матча
24'
1:0
45'
57'
68'
80'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 7
-
5 Угловые 7
-
4 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
64 Владение мячом, % 36
Предыдущие игры
Лацио Последние 20 матчей: +12 =3 -5Сассуоло 1:2 Лацио Лацио 4:2 Лечче Лацио 1:2 Селтик Милан 1:2 Лацио
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +11 =3 -6ЧФР Клуж 4:0 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Ренн ЧФР Клуж 3:0 Академика Клинчени
КСМ Политехника Яссы 2:1 ЧФР Клуж Ренн 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 Университатя Крайова Вииторул Констанца 3:1 ЧФР Клуж Селтик 2:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:0 Газ Метан Mедиаш ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Лацио ЧФР Клуж 5:0 Волунтари Астра 3:2 ЧФР Клуж Славия Прага 1:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 4:1 Ботошани ЧФР Клуж 0:1 Славия Прага Сепси 1:1 ЧФР Клуж Селтик 3:4 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:0 Германнштадт
Последние игры между собой
Лацио: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
ЧФР Клуж: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Лацио
94.5% (138)
Ничья
3.4% (5)
ЧФР Клуж
2.1% (3)
2:0 Лацио
30.8% (45)
2:1 Лацио
29.5% (43)
1:0 Лацио
14.4% (21)
3:0 Лацио
8.2% (12)
3:1 Лацио
7.5% (11)
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