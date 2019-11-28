Лига Европы 2019-2020

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Лацио
1:0
Конец матча

Стадион:
ЧФР Клуж
0'
1:0
24' Гол
Корреа Хоакин
45' Желтая карточка
Джокович Дамьян
57' Желтая карточка
Адеканье Бобби
68' Желтая карточка
Траоре Ласина
90'+5
24
Прото
Сильвио
15
Баштуш
Бартоломеу
93
Вавро
Денис
33
Ачерби
Франческо
29
Лаццари
Мануэль
16
Пароло
Марко
32
Катальди
Данило
10
Альберто
Луис
22
Хони
Родригес
34
Адеканье
Бобби
11
Корреа
Хоакин
87
Арлаускис
Гедрюс
92
Майк
Сестор
21
Боли
Кевин
3
Бурка
Андрей
45
Камора
Мауру
37
Бордеяну
Михай
8
Джокович
Дамьян
19
Кулио
Хуан
77
Петелеу
Андрей
9
Омрани
Билель
7
Паун-Александру
Константин
Лацио
3-5-2
ЧФР Клуж
4-3-3

Ход матча

24'
Корреа Хоакин
(Адеканье Бобби)
1:0
45'
 
Джокович Дамьян
57'
Адеканье Бобби
 
62'
 
Дяк Чиприан
Бордеяну Михай
65'
Кайседо Фелипе
Адеканье Бобби
 
65'
 
Траоре Ласина
Паун-Александру Константин
68'
 
Траоре Ласина
73'
 
Сушич Матео
Петелеу Андрей
75'
Лулич Сенад
Хони Родригес
 
80'
Патрик
Альберто Луис
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 7
  • 4 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 64 Владение мячом, % 36

Предыдущие игры

Лацио Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Сассуоло 1:2 Лацио Лацио 4:2 Лечче Лацио 1:2 Селтик Милан 1:2 Лацио
Лацио 4:0 Торино Фиорентина 1:2 Лацио Селтик 2:1 Лацио Лацио 3:3 Аталанта Болонья 2:2 Лацио Лацио 2:1 Ренн Лацио 4:0 Дженоа Интер Милан 1:0 Лацио Лацио 2:0 Парма ЧФР Клуж 2:1 Лацио СПАЛ 2013 2:1 Лацио Лацио 1:1 Рома Сампдория 0:3 Лацио Сельта 1:2 Лацио Падерборн 2:4 Лацио Борнмут 3:4 Лацио
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +11 =3 -6
ЧФР Клуж 4:0 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Ренн ЧФР Клуж 3:0 Академика Клинчени
КСМ Политехника Яссы 2:1 ЧФР Клуж Ренн 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 Университатя Крайова Вииторул Констанца 3:1 ЧФР Клуж Селтик 2:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:0 Газ Метан Mедиаш ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Лацио ЧФР Клуж 5:0 Волунтари Астра 3:2 ЧФР Клуж Славия Прага 1:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 4:1 Ботошани ЧФР Клуж 0:1 Славия Прага Сепси 1:1 ЧФР Клуж Селтик 3:4 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:0 Германнштадт

Последние игры между собой

Лацио: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
ЧФР Клуж: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
ЧФР Клуж 2:1 Лацио Лига Европы

Группа E

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Селтик Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
2. ЧФР Клуж Заявка 5 3 0 2 4 - 4 9
3. Лацио Заявка 5 2 0 3 6 - 7 6
4. Ренн Заявка 5 0 1 4 3 - 8 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Джокович Дамьян получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Корреа Хоакин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лацио 1:0 ЧФР Клуж
Лацио
94.5% (138)
Ничья
3.4% (5)
ЧФР Клуж
2.1% (3)
2:0 Лацио
30.8% (45)
2:1 Лацио
29.5% (43)
1:0 Лацио
14.4% (21)
3:0 Лацио
8.2% (12)
3:1 Лацио
7.5% (11)
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