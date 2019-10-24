Лига Европы 2019-2020
Севилья
3:0
Конец матча
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Дюделанж
25' Желтая карточкаЛескуа Тибо
1:0
48' ГолВаскес Франко
66' Желтая карточкаПосо Алехандро
2:0
75' ГолВаскес Франко
3:0
78' ГолМунир Эль-Хаддади
13
Буну
Яссин
12
Кунде
Жюль
19
Де
Йонг
Люк
16
Лескуа
Тибо
77
Бугрен
Сабир
28
Моррен
Шарль
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
- Защитник
-
12 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Де Йонг ЛюкНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Мена ХосеПолузащитник
-
24 Хордан ХоанПолузащитник
-
30 Хиль БрианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Лескуа ТибоЗащитник
-
77 Бугрен СабирПолузащитник
-
28 Моррен ШарльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Кипс ТимВратарь
-
24 Кирш МехдиЗащитник
- Защитник
-
23 Клапп РайанПолузащитник
-
11 Барбоса ТиноНападающий
- Нападающий
-
13 Натами ОмарНападающий
-
Главный тренер: Bertrand Crasson
Ход матча
25'
48'
1:0
59'
66'
75'
78'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 0
-
9 Удары в створ 3
-
8 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
68 Владение мячом, % 32
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: +14 =2 -4Севилья 1:0 Леванте Барселона 4:0 Севилья Севилья 1:0 АПОЭЛ Севилья 3:2 Реал Сосьедад
Эйбар 3:2 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Карабах 0:3 Севилья Алавес 0:1 Севилья Севилья 1:1 Сельта Гранада 0:1 Севилья Эспаньол 0:2 Севилья Экстремадура 2:2 Севилья Гранада 2:1 Севилья Хоффенхайм 1:2 Севилья Майнц 0:5 Севилья Эвертон 0:1 Севилья Севилья 2:1 Ливерпуль Даллас 1:3 Севилья Севилья 2:1 Рединг Симба СК 4:5 Севилья
Дюделанж Последние 20 матчей: +9 =4 -7Фола 2:1 Дюделанж Дюделанж 4:0 Роданге-91 Дюделанж 1:4 Карабах Виктория Роспорт 0:7 Дюделанж
Петанж 2:0 Дюделанж АПОЭЛ 3:4 Дюделанж Хостерт 1:0 Дюделанж Дюделанж 3:3 Расинг Юнион Дюделанж 2:1 Арарат-Армения Прогрес 2:0 Дюделанж Арарат-Армения 2:1 Дюделанж Дюделанж 1:3 Женесс Нымме Калью 0:1 Дюделанж Дюделанж 3:1 Нымме Калью Дюделанж 3:1 FC Muhlenbach Blue Boys Дюделанж 1:1 Шкендия Шкендия 1:2 Дюделанж Валлетта 1:1 Дюделанж Дюделанж 2:2 Валлетта Дюделанж 5:0 Этцелла
Севилья
99.3% (152)
Ничья
0.7% (1)
Дюделанж
0% (0)
2:0 Севилья
35.9% (55)
3:0 Севилья
27.5% (42)
4:0 Севилья
15% (23)
3:1 Севилья
5.9% (9)
2:1 Севилья
4.6% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...