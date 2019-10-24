Лига Европы 2019-2020

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Севилья
3:0
Конец матча

Стадион:
Дюделанж
0'
25' Желтая карточка
Лескуа Тибо
1:0
48' Гол
Васкес Франко
66' Желтая карточка
Посо Алехандро
2:0
75' Гол
Васкес Франко
3:0
78' Гол
Мунир Эль-Хаддади
90'+4
13
Буну
Яссин
15
Посо
Алехандро
12
Кунде
Жюль
3
Серхи
Гомес
18
Эскудеро
Серхио
7
Рони
Лопеш
17
Гудель
Неманья
22
Васкес
Франко
21
Торрес
Оливер
19
Де
Йонг
Люк
9
Даббур
Мунас
1
Жубер
Жонатан
34
Бушуари
Мохамед
5
Шнелль
Том
4
Колс
Кобе
16
Лескуа
Тибо
77
Бугрен
Сабир
28
Моррен
Шарль
10
Штольц
Доминик
26
Лавье
Корентин
9
Синани
Данел
22
Бернье
Антуан
Севилья
4-3-3
Дюделанж
4-3-3

Ход матча

25'
 
Лескуа Тибо
48'
Васкес Франко
(Торрес Оливер)
1:0
52'
Мунир Эль-Хаддади
Де Йонг Люк
 
59'
Хиль Бриан
Рони Лопеш
 
66'
Посо Алехандро
 
70'
Карлос Диего Сантос
Серхи Гомес
 
75'
Васкес Франко
(Мунир Эль-Хаддади)
2:0
76'
 
Клапп Райан
Бернье Антуан
78'
Мунир Эль-Хаддади
(Эскудеро Серхио)
3:0
79'
 
Беттаеб Адель
Штольц Доминик
81'
 
Натами Омар
Бугрен Сабир

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 0
  • 9 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 68 Владение мячом, % 32

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Севилья 1:0 Леванте Барселона 4:0 Севилья Севилья 1:0 АПОЭЛ Севилья 3:2 Реал Сосьедад
Эйбар 3:2 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Карабах 0:3 Севилья Алавес 0:1 Севилья Севилья 1:1 Сельта Гранада 0:1 Севилья Эспаньол 0:2 Севилья Экстремадура 2:2 Севилья Гранада 2:1 Севилья Хоффенхайм 1:2 Севилья Майнц 0:5 Севилья Эвертон 0:1 Севилья Севилья 2:1 Ливерпуль Даллас 1:3 Севилья Севилья 2:1 Рединг Симба СК 4:5 Севилья
Дюделанж Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Фола 2:1 Дюделанж Дюделанж 4:0 Роданге-91 Дюделанж 1:4 Карабах Виктория Роспорт 0:7 Дюделанж
Петанж 2:0 Дюделанж АПОЭЛ 3:4 Дюделанж Хостерт 1:0 Дюделанж Дюделанж 3:3 Расинг Юнион Дюделанж 2:1 Арарат-Армения Прогрес 2:0 Дюделанж Арарат-Армения 2:1 Дюделанж Дюделанж 1:3 Женесс Нымме Калью 0:1 Дюделанж Дюделанж 3:1 Нымме Калью Дюделанж 3:1 FC Muhlenbach Blue Boys Дюделанж 1:1 Шкендия Шкендия 1:2 Дюделанж Валлетта 1:1 Дюделанж Дюделанж 2:2 Валлетта Дюделанж 5:0 Этцелла

Группа A

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Карабах Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
3. Дюделанж Заявка 3 1 0 2 5 - 10 3
4. АПОЭЛ Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    25'
    Лескуа Тибо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Севилья 3:0 Дюделанж
Севилья
99.3% (152)
Ничья
0.7% (1)
Дюделанж
0% (0)
2:0 Севилья
35.9% (55)
3:0 Севилья
27.5% (42)
4:0 Севилья
15% (23)
3:1 Севилья
5.9% (9)
2:1 Севилья
4.6% (7)
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