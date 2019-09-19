Лига Европы 2019-2020

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Ренн
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Селтик
0' 6'
16
Менди
Эдуар
27
Траоре
Амари
21
Ньяньон
Жорис
3
Да
Сильва
Дамьен
15
Морель
Жереми
14
Буриго
Бенжамен
8
Гренье
Клеман
28
Мартин
Йонас
20
Тэт
Флавьен
11
Ньянг
М'Байе
7
Рафинья
Диас
67
Форстер
Фрейзер
33
Эль-Хамид
Хатем
35
Аер
Кристоффер
2
Жюльен
Кристофер
23
Болинголи-Мбомбо
Боли
8
Браун
Скотт
42
Макгрегор
Каллум
49
Форрест
Джеймс
17
Кристи
Райан
27
Эльюнусси
Мохамед
22
Эдуар
Одсонн
Ренн
4-4-2
Селтик
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Брест 0:0 Ренн Ренн 1:2 Ницца Страсбург 0:2 Ренн Ренн 2:1 ПСЖ
Монпелье 0:1 Ренн ПСЖ 2:1 Ренн РБ Лейпциг 2:0 Ренн Ренн 0:1 Динамо-Брест Ренн 1:1 Челси XI Селтик 0:0 Ренн Ренн 3:1 Лилль Страсбург 0:2 Ренн Ренн 1:1 Генгам Тулуза 2:2 Ренн Ренн 2:2 Монако Ренн 2:2 ПСЖ Дижон 3:2 Ренн Ренн 0:0 Ницца Ним 3:1 Ренн Анже 3:3 Ренн
Селтик Последние 20 матчей: +16 =3 -1
Гамильтон Академикал 0:1 Селтик Глазго Рейнджерс 0:2 Селтик АИК 1:4 Селтик Селтик 3:1 Хартс
Селтик 2:0 АИК Селтик 2:1 Данфермлин Селтик 3:4 ЧФР Клуж Мотеруэлл 2:5 Селтик ЧФР Клуж 1:1 Селтик Селтик 7:0 Сент-Джонстон Нымме Калью 0:2 Селтик Селтик 5:0 Нымме Калью Селтик 2:1 Сараево Селтик 0:0 Ренн Сараево 1:3 Селтик Санкт-Галлен 0:0 Селтик Винер 1:2 Селтик Пинкафельд 1:6 Селтик Хартс 1:2 Селтик Селтик 2:1 Хартс

Последние игры между собой

Ренн: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Селтик: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Селтик 0:0 Ренн Товарищеские матчи Селтик 2:0 Ренн Товарищеские матчи Селтик 3:1 Ренн Лига Европы Ренн 1:1 Селтик Лига Европы

Группа E

Команда И В Н П Г О
1. Ренн 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Селтик 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. ЧФР Клуж 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Лацио 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ренн 0:0 Селтик
Ренн
53.1% (78)
Ничья
31.3% (46)
Селтик
15.6% (23)
2:1 Ренн
35.4% (52)
1:1 Ничья
24.5% (36)
1:0 Ренн
13.6% (20)
1:2 Селтик
11.6% (17)
2:2 Ничья
4.1% (6)
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