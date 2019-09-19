Лига Европы 2019-2020
Ренн
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Роазон Парк
Селтик
16
Менди
Эдуар
27
Траоре
Амари
28
Мартин
Йонас
20
Тэт
Флавьен
11
Ньянг
М'Байе
17
Кристи
Райан
22
Эдуар
Одсонн
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Мартин ЙонасПолузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Желен ЖеремиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Эну АдриенНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кристи РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Бауэр МорицЗащитник
- Защитник
-
21 Нтшан ЖюльПолузащитник
-
18 Рогич ТомасПолузащитник
-
16 Морган ЛьюисПолузащитник
-
-
Главный тренер: Леннон Нил
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Ренн Последние 20 матчей: +6 =8 -6Брест 0:0 Ренн Ренн 1:2 Ницца Страсбург 0:2 Ренн Ренн 2:1 ПСЖ
Селтик Последние 20 матчей: +16 =3 -1Гамильтон Академикал 0:1 Селтик Глазго Рейнджерс 0:2 Селтик АИК 1:4 Селтик Селтик 3:1 Хартс
Селтик 2:0 АИК Селтик 2:1 Данфермлин Селтик 3:4 ЧФР Клуж Мотеруэлл 2:5 Селтик ЧФР Клуж 1:1 Селтик Селтик 7:0 Сент-Джонстон Нымме Калью 0:2 Селтик Селтик 5:0 Нымме Калью Селтик 2:1 Сараево Селтик 0:0 Ренн Сараево 1:3 Селтик Санкт-Галлен 0:0 Селтик Винер 1:2 Селтик Пинкафельд 1:6 Селтик Хартс 1:2 Селтик Селтик 2:1 Хартс
Последние игры между собой
Ренн: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Селтик: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Ренн
53.1% (78)
Ничья
31.3% (46)
Селтик
15.6% (23)
2:1 Ренн
35.4% (52)
1:1 Ничья
24.5% (36)
1:0 Ренн
13.6% (20)
1:2 Селтик
11.6% (17)
2:2 Ничья
4.1% (6)
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