Лига Европы 2019-2020

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Спортинг Л
2:1
Конец матча

Стадион:
ЛАСК
0'
0:1
16' Гол
Рагуц Марко
45' Желтая карточка
Акунья Маркос
45' Желтая карточка
Ранфтль Райнхольд
57' Желтая карточка
Визингер Филипп
1:1
59' Гол
Феллипе Луис
2:1
63' Гол
Фернандеш Бруну
71' Желтая карточка
Феллипе Луис
79' Желтая карточка
Фернандеш Бруну
90'+5
1
Рибейро
Ренан
4
Коатес
Себастьян
14
Нету
Луиш
22
Матьё
Жереми
98
Думбия
Идрисса
27
Луиш
Мигел
37
Вендель
Жералдо
8
Фернандеш
Бруну
9
Акунья
Маркос
89
Боласье
Янник
29
Феллипе
Луис
1
Шлагер
Александер
6
Визингер
Филипп
18
Траунер
Гернот
5
Филипович
Петар
26
Ранфтль
Райнхольд
8
Михорл
Петер
25
Холланд
Джеймс
16
Поцманн
Марвин
28
Фризер
Доминик
29
Рагуц
Марко
27
Гойгингер
Томас
Спортинг Л
3-1-4-2
ЛАСК
3-4-3

Ход матча

16'
0:1
Рагуц Марко
(Ранфтль Райнхольд)
45'
Акунья Маркос
 
45'
 
Ранфтль Райнхольд
46'
Вьетто Лусиано
Нету Луиш
 
55'
 
Клаусс Жоао
Рагуц Марко
57'
 
Визингер Филипп
58'
Эдуардо XVII
Вендель Жералдо
 
59'
Феллипе Луис
(Фернандеш Бруну)
1:1
63'
Фернандеш Бруну
(Феллипе Луис)
2:1
71'
Феллипе Луис
 
73'
 
Реннер Рене
Поцманн Марвин
73'
Борха Кристиан
Акунья Маркос
 
79'
Фернандеш Бруну
 
80'
 
Забитцер Томас
Фризер Доминик

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 12
  • 7 Угловые 12
  • 1 Офсайды 4
  • 12 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Спортинг Л Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Авиш 0:1 Спортинг Л Спортинг Л 1:2 Риу Аве Спортинг Л 1:2 Фамаликан ПСВ 3:2 Спортинг Л
Боавишта 1:1 Спортинг Л Спортинг Л 2:3 Риу Аве Портимоненсе 1:3 Спортинг Л Спортинг Л 2:1 Брага Маритиму 1:1 Спортинг Л Бенфика 5:0 Спортинг Л Спортинг Л 1:2 Валенсия Спортинг Л 2:2 Ливерпуль Брюгге 2:2 Спортинг Л Санкт-Галлен 2:2 Спортинг Л Раппершвиль-Йона 2:1 Спортинг Л Спортинг Л 2:2 Порту Порту 2:1 Спортинг Л Спортинг Л 1:1 Тондела Белененсеш 1:8 Спортинг Л Спортинг Л 2:0 Витория Гимарайнш
ЛАСК Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Санкт-Пёльтен 0:3 ЛАСК Винер Виктория 1:4 ЛАСК ЛАСК 2:2 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:0 Русенборг
Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Брюгге 2:1 ЛАСК Рапид Вена 1:2 ЛАСК ЛАСК 0:1 Брюгге ЛАСК 1:1 Ваттенс ЛАСК 3:1 Базель Адмира 0:1 ЛАСК Базель 1:2 ЛАСК Аустрия Вена 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Альтах Фёкламаркт 2:6 ЛАСК ЛАСК 1:1 Хайденхайм ЛАСК 2:1 Богемианс-1905 ЛАСК 1:0 Спарта Прага ASKOe SV Viktoria Marchtrenk 0:13 ЛАСК

Группа D

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Спортинг Л 2 1 0 1 4 - 4 3
3. ЛАСК 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Русенборг 2 0 0 2 1 - 5 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Ранфтль Райнхольд получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Акунья Маркос получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Рагуц Марко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Alvalade. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Спортинг Л 2:1 ЛАСК
Спортинг Л
93.5% (143)
Ничья
5.9% (9)
ЛАСК
0.7% (1)
2:1 Sporting Lissabon
41.8% (64)
2:0 Sporting Lissabon
28.8% (44)
1:0 Sporting Lissabon
10.5% (16)
3:1 Sporting Lissabon
5.2% (8)
1:1 Draw
5.2% (8)
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