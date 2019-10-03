Лига Европы 2019-2020
Спортинг Л
2:1
Конец матча
Стадион: Жозе Алваладе
ЛАСК
0:1
16' ГолРагуц Марко
45' Желтая карточкаАкунья Маркос
45' Желтая карточкаРанфтль Райнхольд
57' Желтая карточкаВизингер Филипп
1:1
59' ГолФеллипе Луис
2:1
63' ГолФернандеш Бруну
71' Желтая карточкаФеллипе Луис
79' Желтая карточкаФернандеш Бруну
14
Нету
Луиш
22
Матьё
Жереми
27
Луиш
Мигел
29
Феллипе
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Нету ЛуишЗащитник
-
22 Матьё ЖеремиЗащитник
- Полузащитник
-
27 Луиш МигелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Феллипе ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Понтеш Леонель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Рагуц МаркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Тетте СамуэлНападающий
-
Главный тренер: Исмаэль Валерьен
Ход матча
16'
0:1
45'
57'
59'
1:1
63'
2:1
71'
79'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 12
-
7 Угловые 12
-
1 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Спортинг Л Последние 20 матчей: +6 =5 -9Авиш 0:1 Спортинг Л Спортинг Л 1:2 Риу Аве Спортинг Л 1:2 Фамаликан ПСВ 3:2 Спортинг Л
Боавишта 1:1 Спортинг Л Спортинг Л 2:3 Риу Аве Портимоненсе 1:3 Спортинг Л Спортинг Л 2:1 Брага Маритиму 1:1 Спортинг Л Бенфика 5:0 Спортинг Л Спортинг Л 1:2 Валенсия Спортинг Л 2:2 Ливерпуль Брюгге 2:2 Спортинг Л Санкт-Галлен 2:2 Спортинг Л Раппершвиль-Йона 2:1 Спортинг Л Спортинг Л 2:2 Порту Порту 2:1 Спортинг Л Спортинг Л 1:1 Тондела Белененсеш 1:8 Спортинг Л Спортинг Л 2:0 Витория Гимарайнш
ЛАСК Последние 20 матчей: +14 =3 -3Санкт-Пёльтен 0:3 ЛАСК Винер Виктория 1:4 ЛАСК ЛАСК 2:2 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:0 Русенборг
Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Брюгге 2:1 ЛАСК Рапид Вена 1:2 ЛАСК ЛАСК 0:1 Брюгге ЛАСК 1:1 Ваттенс ЛАСК 3:1 Базель Адмира 0:1 ЛАСК Базель 1:2 ЛАСК Аустрия Вена 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Альтах Фёкламаркт 2:6 ЛАСК ЛАСК 1:1 Хайденхайм ЛАСК 2:1 Богемианс-1905 ЛАСК 1:0 Спарта Прага ASKOe SV Viktoria Marchtrenk 0:13 ЛАСК
Группа D
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|Спортинг Л
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|3.
|ЛАСК
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Русенборг
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Спортинг Л
93.5% (143)
Ничья
5.9% (9)
ЛАСК
0.7% (1)
2:1 Sporting Lissabon
41.8% (64)
2:0 Sporting Lissabon
28.8% (44)
1:0 Sporting Lissabon
10.5% (16)
3:1 Sporting Lissabon
5.2% (8)
1:1 Draw
5.2% (8)
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