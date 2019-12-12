Лига Европы 2019-2020
Рома
1:0
Первый тайм: 10'
Стадион: Олимпийский (Рим)
Вольфсбергер
1:0
7' ПенальтиПеротти Диего
15
Рнич
Неманья
11
Шмид
Романо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Рнич НеманьяЗащитник
- Защитник
-
11 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Ходжич АмарНападающий
-
-
Главный тренер: Mohamed Sahli
Ход матча
7'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: +10 =7 -3Интер Милан 0:0 Рома Верона 1:3 Рома Истанбул Башакшехир 0:3 Рома Рома 3:0 Брешия
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +9 =4 -7Вольфсбергер 1:3 ЛАСК Альтах 2:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Боруссия М Маттерсбург 1:4 Вольфсбергер
Вольфсбергер 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 0:3 Истанбул Башакшехир Штурм 0:4 Вольфсбергер Ваккер Инсбрук 1:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:2 Адмира Истанбул Башакшехир 1:0 Вольфсбергер Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен Вольфсбергер 1:1 Рома Вольфсбергер 2:2 Ваттенс Вольфсберг 0:6 Вольфсбергер Хартберг 0:2 Вольфсбергер Боруссия М 0:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:0 Аустрия Вена ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 5:2 Альтах
Последние игры между собой
Рома: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Вольфсбергер: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Группа J
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|2.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 7
|9
|3.
|Истанбул Башакшехир
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 8
|8
|4.
|Вольфсбергер
|0:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 7
|4
Рома
99.3% (136)
Ничья
0.7% (1)
Вольфсбергер
0% (0)
2:0 Рома
42.3% (58)
3:0 Рома
17.5% (24)
2:1 Рома
16.1% (22)
3:1 Рома
10.2% (14)
1:0 Рома
8.8% (12)
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