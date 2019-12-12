Лига Европы 2019-2020

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Рома
1:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Вольфсбергер
0'
1:0
7' Пенальти
Перотти Диего
10'
83
Миранте
Антонио
24
Флоренци
Алессандро
20
Фасио
Федерико
23
Манчини
Джанлука
37
Спинаццола
Леонардо
21
Верету
Жордан
42
Диавара
Амаду
17
Юндер
Дженгиз
77
Мхитарян
Генрих
8
Перотти
Диего
9
Джеко
Эдин
31
Кофлер
Александр
27
Новак
Михаэль
26
Золльбауэр
Михаэль
15
Рнич
Неманья
7
Шмиц
Лукаш
11
Шмид
Романо
19
Шпранглер
Свен
24
Верницниг
Кристофер
9
Вайссман
Шон
10
Линдль
Михаэль
21
Ньянгбо
Андерсон
Рома
4-2-3-1
Вольфсбергер
4-3-3

Ход матча

7'
Перотти Диего
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Интер Милан 0:0 Рома Верона 1:3 Рома Истанбул Башакшехир 0:3 Рома Рома 3:0 Брешия
Парма 2:0 Рома Боруссия М 2:1 Рома Рома 2:1 Наполи Удинезе 0:4 Рома Рома 2:1 Милан Рома 1:1 Боруссия М Сампдория 0:0 Рома Рома 1:1 Кальяри Вольфсбергер 1:1 Рома Лечче 0:1 Рома Рома 0:2 Аталанта Болонья 1:2 Рома Рома 4:0 Истанбул Башакшехир Рома 4:2 Сассуоло Лацио 1:1 Рома Рома 3:3 Дженоа
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Вольфсбергер 1:3 ЛАСК Альтах 2:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Боруссия М Маттерсбург 1:4 Вольфсбергер
Вольфсбергер 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 0:3 Истанбул Башакшехир Штурм 0:4 Вольфсбергер Ваккер Инсбрук 1:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:2 Адмира Истанбул Башакшехир 1:0 Вольфсбергер Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен Вольфсбергер 1:1 Рома Вольфсбергер 2:2 Ваттенс Вольфсберг 0:6 Вольфсбергер Хартберг 0:2 Вольфсбергер Боруссия М 0:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:0 Аустрия Вена ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 5:2 Альтах

Последние игры между собой

Рома: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Вольфсбергер: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Вольфсбергер 1:1 Рома Лига Европы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Рома 1:0 Вольфсбергер
Рома
99.3% (136)
Ничья
0.7% (1)
Вольфсбергер
0% (0)
2:0 Рома
42.3% (58)
3:0 Рома
17.5% (24)
2:1 Рома
16.1% (22)
3:1 Рома
10.2% (14)
1:0 Рома
8.8% (12)
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