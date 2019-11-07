Лига Европы 2019-2020

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Эспаньол
3:0
Перерыв

Стадион:
Лудогорец
0'
1:0
4' Гол
Мелендо Оскар
12' Красная карточка
Рафаэль Форстер
2:0
19' Гол
Льюис Лопес
25' Желтая карточка
Гуральски Яцек
35' Вторая желтая карточка
Гуральски Яцек
3:0
36' Пенальти
Варгас Матиас
13
Лопес
Диего
18
Коршья
Себастьен
6
Льюис
Лопес
20
Бернардо
Эспиноса
24
Калеро
Фернандо
17
Дидак
Вилья
14
Мелендо
Оскар
26
Лосано
Поль
23
Гранеро
Эстебан
31
Кампусано
Виктор
22
Варгас
Матиас
23
Илиев
Пламен
4
Сисиньо
Неусиано
90
Рафаэль
Форстер
5
Терзиев
Георги
3
Недялков
Антон
44
Гуральски
Яцек
25
Баджи
Стефан
92
Лукоки
Джоди
84
Марселиньо
да
Коста
88
Вандерсон
Кристалдо
28
Кешерю
Клаудиу
Эспаньол
5-3-2
Лудогорец
4-2-3-1

Ход матча

4'
Мелендо Оскар
1:0
12'
 
Рафаэль Форстер
19'
Льюис Лопес
(Гранеро Эстебан)
2:0
21'
 
Икоко Джордан
Марселиньо да Коста
25'
 
Гуральски Яцек
35'
 
Гуральски Яцек
36'
Варгас Матиас
3:0
39'
 
Абель Анисе
Кешерю Клаудиу

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 2
  • 0 Замены 2
  • 69 Владение мячом, % 31

Предыдущие игры

Эспаньол Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Эспаньол 1:2 Валенсия Атлетик Б 3:0 Эспаньол Леванте 0:1 Эспаньол Лудогорец 0:1 Эспаньол
Эспаньол 0:1 Вильярреал Мальорка 2:0 Эспаньол ЦСКА Москва 0:2 Эспаньол Эспаньол 0:2 Вальядолид Сельта 1:1 Эспаньол Эспаньол 1:3 Реал Сосьедад Эспаньол 1:1 Ференцварош Эйбар 1:2 Эспаньол Эспаньол 0:3 Гранада Заря 2:2 Эспаньол Алавес 0:0 Эспаньол Эспаньол 3:1 Заря Эспаньол 0:2 Севилья Эспаньол 3:0 Люцерн Люцерн 0:3 Эспаньол Стьярнан 1:3 Эспаньол
Лудогорец Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Лудогорец 3:1 Берое Царско село 0:2 Лудогорец Лудогорец 0:1 Эспаньол Ботев Пловдив 0:1 Лудогорец
Лудогорец 2:0 Левски София Ференцварош 0:3 Лудогорец Дунав 0:1 Лудогорец Нефтохимик-1962 1:4 Лудогорец Лудогорец 2:0 Арда Лудогорец 5:1 ЦСКА Москва Лудогорец 2:0 Этар Ботев Враца 0:1 Лудогорец Марибор 2:2 Лудогорец Лудогорец 0:0 Славия София Лудогорец 0:0 Марибор Черно Море 1:2 Лудогорец Нью-Сейнтс 0:4 Лудогорец Лудогорец 0:0 ЦСКА София Лудогорец 5:0 Нью-Сейнтс Локомотив Пловдив 1:1 Лудогорец

Последние игры между собой

Эспаньол: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Лудогорец: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Лудогорец 0:1 Эспаньол Лига Европы

Группа H

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Эспаньол 3:0 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
2. Лудогорец 0:3 Заявка 4 2 0 2 8 - 5 6
3. Ференцварош 0:0 Заявка 4 1 2 1 2 - 4 5
4. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Эспаньол 3:0 Лудогорец
Эспаньол
83.1% (123)
Ничья
13.5% (20)
Лудогорец
3.4% (5)
2:1 Эспаньол
34.5% (51)
1:0 Эспаньол
27% (40)
2:0 Эспаньол
18.9% (28)
1:1 Ничья
12.8% (19)
1:2 Лудогорец
2% (3)
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