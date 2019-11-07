Лига Европы 2019-2020
Эспаньол
3:0
Перерыв
Стадион: Корнелья-Эль Прат
Лудогорец
1:0
4' ГолМелендо Оскар
12' Красная карточкаРафаэль Форстер
2:0
19' ГолЛьюис Лопес
25' Желтая карточкаГуральски Яцек
35' Вторая желтая карточкаГуральски Яцек
3:0
36' ПенальтиВаргас Матиас
13
Лопес
Диего
17
Дидак
Вилья
26
Лосано
Поль
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Дидак ВильяЗащитник
- Полузащитник
-
26 Лосано ПольПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Нападающий
-
7 Лэй УНападающий
-
-
15 David Lopez1
-
Главный тренер: Мачин Пабло
- Основной состав
-
23 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Баджи СтефанПолузащитник
-
92 Лукоки ДжодиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 РенанВратарь
- Защитник
-
30 Моци КозминЗащитник
- Полузащитник
-
13 Чибота МависПолузащитник
-
12 Абель АнисеПолузащитник
-
10 Сверчок ЯкубНападающий
-
Главный тренер: Генчев Станислав
Ход матча
4'
1:0
12'
19'
2:0
25'
35'
36'
3:0
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
5 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 2
-
0 Замены 2
-
69 Владение мячом, % 31
Предыдущие игры
Эспаньол Последние 20 матчей: +8 =4 -8Эспаньол 1:2 Валенсия Атлетик Б 3:0 Эспаньол Леванте 0:1 Эспаньол Лудогорец 0:1 Эспаньол
Эспаньол 0:1 Вильярреал Мальорка 2:0 Эспаньол ЦСКА Москва 0:2 Эспаньол Эспаньол 0:2 Вальядолид Сельта 1:1 Эспаньол Эспаньол 1:3 Реал Сосьедад Эспаньол 1:1 Ференцварош Эйбар 1:2 Эспаньол Эспаньол 0:3 Гранада Заря 2:2 Эспаньол Алавес 0:0 Эспаньол Эспаньол 3:1 Заря Эспаньол 0:2 Севилья Эспаньол 3:0 Люцерн Люцерн 0:3 Эспаньол Стьярнан 1:3 Эспаньол
Лудогорец Последние 20 матчей: +14 =5 -1Лудогорец 3:1 Берое Царско село 0:2 Лудогорец Лудогорец 0:1 Эспаньол Ботев Пловдив 0:1 Лудогорец
Лудогорец 2:0 Левски София Ференцварош 0:3 Лудогорец Дунав 0:1 Лудогорец Нефтохимик-1962 1:4 Лудогорец Лудогорец 2:0 Арда Лудогорец 5:1 ЦСКА Москва Лудогорец 2:0 Этар Ботев Враца 0:1 Лудогорец Марибор 2:2 Лудогорец Лудогорец 0:0 Славия София Лудогорец 0:0 Марибор Черно Море 1:2 Лудогорец Нью-Сейнтс 0:4 Лудогорец Лудогорец 0:0 ЦСКА София Лудогорец 5:0 Нью-Сейнтс Локомотив Пловдив 1:1 Лудогорец
Последние игры между собой
Эспаньол: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Лудогорец: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Эспаньол
83.1% (123)
Ничья
13.5% (20)
Лудогорец
3.4% (5)
2:1 Эспаньол
34.5% (51)
1:0 Эспаньол
27% (40)
2:0 Эспаньол
18.9% (28)
1:1 Ничья
12.8% (19)
1:2 Лудогорец
2% (3)
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