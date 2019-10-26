Лига Европы 2019-2020

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Копенгаген
 
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Стадион:
Динамо Киев

Предыдущие игры

Копенгаген Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Копенгаген 3:0 Сённерйюск Копенгаген 4:1 Нордшелланн Орхус 1:2 Копенгаген Динамо Киев 1:1 Копенгаген
Копенгаген 3:1 Эсбьерг Брондбю 3:1 Копенгаген Мальмё 1:1 Копенгаген Копенгаген 4:2 Силькеборг Хиллерёд 1:1 Копенгаген Копенгаген 0:0 Митьюлланд Копенгаген 1:0 Лугано Хобро 2:1 Копенгаген Ольборг 0:0 Копенгаген Рига 1:0 Копенгаген Копенгаген 3:1 Нордшелланн Копенгаген 3:1 Рига Раннерс 0:1 Копенгаген Копенгаген 1:1 Црвена Звезда Копенгаген 2:0 Люнгбю Црвена Звезда 1:1 Копенгаген
Динамо Киев Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Динамо Киев 4:0 Львов Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Карпаты Динамо Киев 1:1 Копенгаген
Динамо Киев 1:0 Александрия Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Лугано 0:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Динамо Киев Ворскла 0:5 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Мальмё Динамо Киев 1:2 Десна Заря 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 3:3 Брюгге Динамо Киев 1:2 Шахтёр Донецк Брюгге 1:0 Динамо Киев Львов 0:3 Динамо Киев Карпаты 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк

Последние игры между собой

Копенгаген: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Динамо Киев: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Динамо Киев 1:1 Копенгаген Лига Европы

Группа B

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
2. Динамо Киев Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Мальмё Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Лугано Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Копенгаген - Динамо Киев

    До начала игры, которая состоится 07.11.2019, осталось 2 дня 19 часов 49 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Копенгаген - Динамо Киев
    Копенгаген
    38.2% (21)
    Ничья
    45.5% (25)
    Динамо Киев
    16.4% (9)
    1:1 Ничья
    41.8% (23)
    2:1 Копенгаген
    20% (11)
    1:0 Копенгаген
    14.5% (8)
    1:2 Динамо Киев
    9.1% (5)
    0:2 Динамо Киев
    3.6% (2)
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