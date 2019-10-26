Лига Европы 2019-2020
Копенгаген
Позже
Стадион: Телья Паркен
Динамо Киев
Предыдущие игры
Копенгаген Последние 20 матчей: +11 =5 -4Копенгаген 3:0 Сённерйюск Копенгаген 4:1 Нордшелланн Орхус 1:2 Копенгаген Динамо Киев 1:1 Копенгаген
Копенгаген 3:1 Эсбьерг Брондбю 3:1 Копенгаген Мальмё 1:1 Копенгаген Копенгаген 4:2 Силькеборг Хиллерёд 1:1 Копенгаген Копенгаген 0:0 Митьюлланд Копенгаген 1:0 Лугано Хобро 2:1 Копенгаген Ольборг 0:0 Копенгаген Рига 1:0 Копенгаген Копенгаген 3:1 Нордшелланн Копенгаген 3:1 Рига Раннерс 0:1 Копенгаген Копенгаген 1:1 Црвена Звезда Копенгаген 2:0 Люнгбю Црвена Звезда 1:1 Копенгаген
Динамо Киев Последние 20 матчей: +11 =6 -3Динамо Киев 4:0 Львов Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Карпаты Динамо Киев 1:1 Копенгаген
Динамо Киев 1:0 Александрия Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Лугано 0:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Динамо Киев Ворскла 0:5 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Мальмё Динамо Киев 1:2 Десна Заря 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 3:3 Брюгге Динамо Киев 1:2 Шахтёр Донецк Брюгге 1:0 Динамо Киев Львов 0:3 Динамо Киев Карпаты 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк
Последние игры между собой
Копенгаген: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Динамо Киев: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Группа B
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Мальмё
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|Лугано
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
Копенгаген
38.2% (21)
Ничья
45.5% (25)
Динамо Киев
16.4% (9)
1:1 Ничья
41.8% (23)
2:1 Копенгаген
20% (11)
1:0 Копенгаген
14.5% (8)
1:2 Динамо Киев
9.1% (5)
0:2 Динамо Киев
3.6% (2)
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