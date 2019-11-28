Лига Европы 2019-2020

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Трабзонспор
0:1
Второй тайм: 51'

Стадион:
Хетафе
0'
17' Желтая карточка
Хоссейни Сейедмаджид
41' Желтая карточка
Асан Серкан
0:1
50' Гол
Мата Хайме
51'
16
Кардешлер
Эрдже
90
Асан
Серкан
5
Хоссейни
Сейедмаджид
14
Фернандеш
Иванилду
33
Дурсун
Абдуррахим
50
Kerem
Baykus
21
Эрдоган
Доган
61
Пармак
Абдулкадир
7
Афдияй
Донис
99
Акпынар
Мухаммет
26
Юзюм
Фыратджан
1
Чичисола
Леандро
12
Ньом
Аллан
2
Дьене
Даконам
4
Бруно
Гонсалес
17
Оливера
Матиас
8
Портильо
Франсиско
18
Арамбарри
Мауро
21
Фахир
Файсал
25
Кенеди
Роберт
19
Видаль
Молина
7
Мата
Хайме
Трабзонспор
4-3-3
Хетафе
4-4-2

Ход матча

17'
Хоссейни Сейедмаджид
 
41'
Асан Серкан
 
50'
0:1
Мата Хайме

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 9
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Трабзонспор Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Анкарагюджю 0:3 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Аланьяспор Краснодар 3:1 Трабзонспор Трабзонспор 0:1 Гёзтепе
Истанбул Башакшехир 2:2 Трабзонспор Трабзонспор 0:2 Краснодар Трабзонспор 4:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 1:2 Трабзонспор Трабзонспор 2:2 Базель Трабзонспор 4:1 Бешикташ Сивасспор 2:1 Трабзонспор Хетафе 1:0 Трабзонспор Трабзонспор 2:2 Генчлербирлиги Фенербахче 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 0:2 АЕК Трабзонспор 2:1 Малатьяспор АЕК 1:3 Трабзонспор Касымпаша 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Спарта Прага Спарта Прага 2:2 Трабзонспор
Хетафе Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Эспаньол 1:1 Хетафе Хетафе 0:0 Осасуна Базель 2:1 Хетафе Сельта 0:1 Хетафе
Хетафе 3:1 Гранада Севилья 2:0 Хетафе Хетафе 0:1 Базель Хетафе 2:0 Леганес Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Краснодар 1:2 Хетафе Хетафе 0:2 Барселона Валенсия 3:3 Хетафе Хетафе 4:2 Мальорка Хетафе 1:0 Трабзонспор Бетис 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Алавес Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 4:1 Аталанта Мальорка 0:0 Хетафе

Последние игры между собой

Трабзонспор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Хетафе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Хетафе 1:0 Трабзонспор Лига Европы

Группа C

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Базель 0:0 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
2. Хетафе 0:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
3. Краснодар 0:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
4. Трабзонспор 0:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
  • Второй тайм
  • Описание гола
    50'
    Г О О О О Л - Мата Хайме бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    41'
    Serkan Asan получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Хоссейни Сейедмаджид получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Senol Gunes Akyazi Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Трабзонспор 0:1 Хетафе
Трабзонспор
19.7% (29)
Ничья
41.5% (61)
Хетафе
38.8% (57)
1:1 Ничья
36.7% (54)
1:2 Хетафе
20.4% (30)
0:1 Хетафе
14.3% (21)
2:1 Трабзонспор
10.2% (15)
1:0 Трабзонспор
4.8% (7)
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