Лига Европы 2019-2020
Трабзонспор
0:1
Второй тайм: 51'
Стадион: Шенол Гюнеш
Хетафе
17' Желтая карточкаХоссейни Сейедмаджид
41' Желтая карточкаАсан Серкан
0:1
50' ГолМата Хайме
90
Асан
Серкан
50
Kerem
Baykus
12
Ньом
Аллан
21
Фахир
Файсал
- Основной состав
- Вратарь
-
90 Асан СерканЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
50 Kerem BaykusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Кампи ГастонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
51 Behlul Aydin
-
Главный тренер: Унал Караман
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Ньом АлланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Фахир ФайсалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
-
26 Дуро УгоПолузащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
Ход матча
41'
50'
0:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 9
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Трабзонспор Последние 20 матчей: +8 =6 -6Анкарагюджю 0:3 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Аланьяспор Краснодар 3:1 Трабзонспор Трабзонспор 0:1 Гёзтепе
Истанбул Башакшехир 2:2 Трабзонспор Трабзонспор 0:2 Краснодар Трабзонспор 4:1 Газишехир Газиантеп Ризеспор 1:2 Трабзонспор Трабзонспор 2:2 Базель Трабзонспор 4:1 Бешикташ Сивасспор 2:1 Трабзонспор Хетафе 1:0 Трабзонспор Трабзонспор 2:2 Генчлербирлиги Фенербахче 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 0:2 АЕК Трабзонспор 2:1 Малатьяспор АЕК 1:3 Трабзонспор Касымпаша 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Спарта Прага Спарта Прага 2:2 Трабзонспор
Хетафе Последние 20 матчей: +8 =7 -5Эспаньол 1:1 Хетафе Хетафе 0:0 Осасуна Базель 2:1 Хетафе Сельта 0:1 Хетафе
Хетафе 3:1 Гранада Севилья 2:0 Хетафе Хетафе 0:1 Базель Хетафе 2:0 Леганес Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Краснодар 1:2 Хетафе Хетафе 0:2 Барселона Валенсия 3:3 Хетафе Хетафе 4:2 Мальорка Хетафе 1:0 Трабзонспор Бетис 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Алавес Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 4:1 Аталанта Мальорка 0:0 Хетафе
Последние игры между собой
Трабзонспор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Хетафе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Трабзонспор
19.7% (29)
Ничья
41.5% (61)
Хетафе
38.8% (57)
1:1 Ничья
36.7% (54)
1:2 Хетафе
20.4% (30)
0:1 Хетафе
14.3% (21)
2:1 Трабзонспор
10.2% (15)
1:0 Трабзонспор
4.8% (7)
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