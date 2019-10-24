Лига Европы 2019-2020
Селтик
2:1
Конец матча
Стадион: Селтик Парк
Лацио
0:1
40' ГолЛаццари Мануэль
62' Желтая карточкаЭльюнусси Мохамед
1:1
67' ГолКристи Райан
76' Желтая карточкаБаштуш Бартоломеу
77' Желтая карточкаБолинголи-Мбомбо Боли
87' Желтая карточкаКатальди Данило
2:1
89' ГолЖюльен Кристофер
90' Желтая карточкаАер Кристоффер
17
Кристи
Райан
22
Эдуар
Одсонн
93
Вавро
Денис
16
Пароло
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кристи РайанНападающий
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Бауэр МорицЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Рогич ТомасПолузащитник
- Нападающий
-
10 Байо ВакунНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Леннон Нил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
93 Вавро ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Лулич СенадПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
Ход матча
40'
0:1
67'
1:1
87'
89'
2:1
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Селтик Последние 20 матчей: +15 =3 -2Селтик 6:0 Росс Каунти Ливингстон 2:0 Селтик Селтик 2:0 ЧФР Клуж Хиберниан 1:1 Селтик
Селтик 5:0 Партик Тисл Селтик 3:1 Килмарнок Ренн 1:1 Селтик Гамильтон Академикал 0:1 Селтик Глазго Рейнджерс 0:2 Селтик АИК 1:4 Селтик Селтик 3:1 Хартс Селтик 2:0 АИК Селтик 2:1 Данфермлин Селтик 3:4 ЧФР Клуж Мотеруэлл 2:5 Селтик ЧФР Клуж 1:1 Селтик Селтик 7:0 Сент-Джонстон Нымме Калью 0:2 Селтик Селтик 5:0 Нымме Калью Селтик 2:1 Сараево
Лацио Последние 20 матчей: +12 =4 -4Лацио 3:3 Аталанта Болонья 2:2 Лацио Лацио 2:1 Ренн Лацио 4:0 Дженоа
Интер Милан 1:0 Лацио Лацио 2:0 Парма ЧФР Клуж 2:1 Лацио СПАЛ 2013 2:1 Лацио Лацио 1:1 Рома Сампдория 0:3 Лацио Сельта 1:2 Лацио Падерборн 2:4 Лацио Борнмут 3:4 Лацио Лацио 4:0 Мантова Лацио 5:0 Виртус Энтелла Лацио 5:2 Триестина Торино 3:1 Лацио Лацио 3:3 Болонья Аталанта 0:2 Лацио Кальяри 1:2 Лацио
Селтик
31.8% (49)
Ничья
46.1% (71)
Лацио
22.1% (34)
1:1 Ничья
38.3% (59)
2:1 Селтик
22.7% (35)
1:2 Лацио
18.2% (28)
1:0 Селтик
5.8% (9)
2:2 Ничья
5.2% (8)
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