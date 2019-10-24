Лига Европы 2019-2020

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Селтик
2:1
Конец матча

Стадион:
Лацио
0'
0:1
40' Гол
Лаццари Мануэль
62' Желтая карточка
Эльюнусси Мохамед
1:1
67' Гол
Кристи Райан
76' Желтая карточка
Баштуш Бартоломеу
77' Желтая карточка
Болинголи-Мбомбо Боли
87' Желтая карточка
Катальди Данило
2:1
89' Гол
Жюльен Кристофер
90' Желтая карточка
Аер Кристоффер
90'+6
67
Форстер
Фрейзер
33
Эль-Хамид
Хатем
35
Аер
Кристоффер
2
Жюльен
Кристофер
23
Болинголи-Мбомбо
Боли
49
Форрест
Джеймс
8
Браун
Скотт
42
Макгрегор
Каллум
17
Кристи
Райан
22
Эдуар
Одсонн
27
Эльюнусси
Мохамед
1
Стракоша
Томас
15
Баштуш
Бартоломеу
93
Вавро
Денис
33
Ачерби
Франческо
29
Лаццари
Мануэль
16
Пароло
Марко
6
Лукас
Лейва
21
Милинкович-Савич
Сергей
22
Хони
Родригес
11
Корреа
Хоакин
20
Кайседо
Фелипе
Селтик
4-3-3
Лацио
3-5-2

Ход матча

40'
0:1
Лаццари Мануэль
(Корреа Хоакин)
62'
Эльюнусси Мохамед
 
65'
Рогич Томас
Эльюнусси Мохамед
 
67'
Кристи Райан
(Эдуар Одсонн)
1:1
68'
 
Лулич Сенад
Хони Родригес
73'
 
Иммобиле Чиро
Корреа Хоакин
76'
 
Баштуш Бартоломеу
77'
Болинголи-Мбомбо Боли
 
83'
Битон Нир
Эль-Хамид Хатем
 
85'
 
Катальди Данило
Кайседо Фелипе
85'
Хейз Джонатан
Болинголи-Мбомбо Боли
 
87'
 
Катальди Данило
89'
Жюльен Кристофер
(Кристи Райан)
2:1
90'
Аер Кристоффер
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Селтик Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Селтик 6:0 Росс Каунти Ливингстон 2:0 Селтик Селтик 2:0 ЧФР Клуж Хиберниан 1:1 Селтик
Селтик 5:0 Партик Тисл Селтик 3:1 Килмарнок Ренн 1:1 Селтик Гамильтон Академикал 0:1 Селтик Глазго Рейнджерс 0:2 Селтик АИК 1:4 Селтик Селтик 3:1 Хартс Селтик 2:0 АИК Селтик 2:1 Данфермлин Селтик 3:4 ЧФР Клуж Мотеруэлл 2:5 Селтик ЧФР Клуж 1:1 Селтик Селтик 7:0 Сент-Джонстон Нымме Калью 0:2 Селтик Селтик 5:0 Нымме Калью Селтик 2:1 Сараево
Лацио Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Лацио 3:3 Аталанта Болонья 2:2 Лацио Лацио 2:1 Ренн Лацио 4:0 Дженоа
Интер Милан 1:0 Лацио Лацио 2:0 Парма ЧФР Клуж 2:1 Лацио СПАЛ 2013 2:1 Лацио Лацио 1:1 Рома Сампдория 0:3 Лацио Сельта 1:2 Лацио Падерборн 2:4 Лацио Борнмут 3:4 Лацио Лацио 4:0 Мантова Лацио 5:0 Виртус Энтелла Лацио 5:2 Триестина Торино 3:1 Лацио Лацио 3:3 Болонья Аталанта 0:2 Лацио Кальяри 1:2 Лацио

Группа E

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Селтик Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2. ЧФР Клуж Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
3. Лацио Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ренн Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Лаццари Мануэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Celtic Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Селтик 2:1 Лацио
Селтик
31.8% (49)
Ничья
46.1% (71)
Лацио
22.1% (34)
1:1 Ничья
38.3% (59)
2:1 Селтик
22.7% (35)
1:2 Лацио
18.2% (28)
1:0 Селтик
5.8% (9)
2:2 Ничья
5.2% (8)
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